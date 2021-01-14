Тарифи на газ і світло - що про них думають українці
З початку 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та електрику для населення.
Це спричинило протести у різних містах. Подекуди люди перекривали автошляхи.
У відповідь в уряді пообіцяли, що ціну на газ для населення знизять на понад 30%. Таке рішення ухвалили на енергетичній нараді за участі президента, уряду, НКРЕКП, очільника "Нафтогазу" і фахівців у галузі економіки.
Однак експерти кажуть, що подальшого підвищення тарифів не уникнути.
Що про це думають українці? Кореспонденти BBC News Україна поцікавилися у людей на вулицях українських міст.
І підписуйтеся на наш YouTube-канал!