Зміни клімату: найспекотніше десятиліття і найтепліший рік у Києві з 1881

Автор фото, УНІАН

Минулий рік виявився одним з найспекотніших для людства за всю історію спостережень.

А для української столиці він взагалі став найтеплішим за останні роки.

Рекорди Києва

Клімат Києва стає дедалі теплішим. Середня температура у місті минулого року була майже +11°С

Це на 3°С вище кліматичної норми, кажуть у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Це рекорд столиці з 1881 року.

Автор фото, УНІАН

"11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим", - відзначають українські вчені.

Особливо відзначилися січень, лютий і березень минулого року, які були теплішими від своєї норми приблизно на 6°С (лютий - майже на 7°С).

"Найхолодніше [у Києві] було 7 грудня -9,5°С, найспекотніше - 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°С", - додають метеорологи.

Що у світі

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Таке потепління Києва цілком відповідає тенденції глобальних змін клімату.

Головні метеорологічні агенції відзначають, що 2020-й рік справді був спекотним.

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Не для всіх він став рекордно теплим (NASA, наприклад, вважає таким 2016 рік), але всі сходяться на тому, що останні 12 місяців завершили найтепліше десятиліття за всю історію спостережень.

Минулого тижня звіт Служби ЄС з питань зміни клімату "Коперник" назвав 2020-й і 2016-й роки найтеплішими.

У четвер свої спостереження опублікували ще п'ять ключових кліматологічних агенцій світу, які твердять, що минулий рік точно входить у трійку найспекотніших, пише кореспондент BBC з питань навколишнього середовища Метт Макграт.

Головні факти про температури у 2020 році (за даними Всесвітньої метеорологічної організації, WMO):

Середня глобальна температура протягом року становила +14,9°C, що на 1,2°C вище від норми за 1850-1900 роки.

2011-2020 роки стали найтеплішим десятиліттям за час спостережень.

Всі шість найтепліших років були після 2015-го року.

Різниця між трьома найтеплішими роками (2020, 2019 і 2016) "невиразно маленька".

Ключовим фактором зростання температур дослідники вважають викиди вуглекислого газу (CO2) внаслідок діяльності людини.

І хоча ці викиди парникових газів минулого року скоротилися на 7% через зупинку промисловості у зв'язку з коронавірусом, цього було замало, щоб вплинути на глобальні температури.

Автор фото, Met Office Підпис до фото, Зростання середньої температури за спостереженнями різних агенцій за період з "доіндустріального" 1850 року

"Насправді навіть в умовах пандемії ми продовжуємо тиснути на педаль газу кліматичних змін", - розповів директор "насівського" Інституту космічних досліджень Годдарда Гевін Шмідт.

За його словами, якщо емісія парникових газів не скоротиться, то планета ставатиме спекотнішою й далі, можливо, навіть швидше, ніж зараз.

Найбільше у показах 2020 року кліматологів непокоїть те, що зумовлені людиною фактори потепління переважають природні чинники, які охолоджують планету.

"2020-й був надзвичайно спекотним навіть попри явище Ла-Нінья, яке тимчасово дає ефект похолодання", - відзначає генеральний секретар WMO професор Петтері Таалас.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рекордна кількість штормів - ще один ефект змін клімату

"Примітно, що температури в 2020-у році були практично такими, як у 2016 році, коли ми зафіксували одне з найтепліших явищ Ель-Ніньо. Це є чітким глобальним сигналом, що спричинені людиною кліматичні зміни зараз такі ж потужні, як і сила природи", - попереджає професор.

Ще більше занепокоєнь викликає те, що у 2020-у році глобальна температура зросла на 1.2°C у порівнянні з доіндустріальною епохою (зафіксовані показники 1850-1900 років).

За Паризькою угодою з клімату країни домовилися докласти зусиль, щоб стримати підвищення температури у світі в межах 1,5°C до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби - після того, як вчені довели вплив потепління на збереження планети придатної для життя.

Насправді ж, навіть якщо просто подивитися на температури на суші, то 2020-й порушив цю межу.

За даними Національного управління США з океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), середня температура на суші у 2020 році була на 1,59 °C вище від середньої температури ХХ ст. Це найвищий показник за 141 рік спостережень NOAA і перевищує цифри 2016 року.