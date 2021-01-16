Оборона Донецького аеропорту. Як це було

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22 січня 2015 року "кіборги" відійшли з руїн нового терміналу Донецького аеропорту. Його оборона тривала з 26 травня 2014-го - понад 240 днів.

16 січня, за ініціативою самих "кіборгів", у різних містах України відзначають День пам'яті захисників аеропорту та усіх загиблих воїнів.

Нагадуємо, як розгорталися події оброни, яку тоді стали називати "українськими Фермопілами".

Початок боїв

У ніч проти 26 травня 2014 року група проросійських сепаратистів з другої спроби зайняла частину будівель аеропорту, який призупинив авіасполучення ще 6 травня.

Бойовики вимагали від українських військових, які перебували у старому терміналі летовища, скласти зброю та здатися. Український уряд, натомість, висунув свій ультиматум про складення зброї та звільнення адміністративних споруд сепаратистами.

Вимоги обох сторін залишалися без реакції, почався бій.

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"26 травня підрозділи армійського спецназу за підтримки бойової авіації завдали удару по терористах, які намагалися взяти під контроль міжнародний аеропорт Донецька. Була задіяна штурмова і армійська авіації, проведена висадка десанту. Українські підрозділи діяли стрімко і ефективно - було вбито близько 45 бойовиків, ще кілька десятків поранені. Третина батальйону "Восток" була знищена силами АТО. В рядах бойовиків почалася паніка, деякі лідери терористів поспішно покинули місто. Українські підрозділи закріпилися в районі аеропорту", - повідомляли в РНБО.

Саме тоді стався епізод з розстріляними вантажівками, які перевозили бійців так званої "ДНР".

Стратегічний об'єкт

Тривалий час ситуація навколо аеропорту залишалася відносно спокійною. Серйозні штурми стратегічного об'єкту почалися вже після укладення Мінських угод у вересні 2014 року.

Ці домовленості, зокрема, передбачали "зупинку підрозділів та військових формувань сторін на лінії їх зіткнення станом на 19 вересня 2014 року" й відведення важкого озброєння на 15 км від цієї лінії. Реальне виконання цих умов означало б, що сепаратисти мали звільнити від озброєнь значну частину Донецька.

Для того, щоб отримати перевагу при визначенні лінії розподілу, сепаратисти і атакували аеропорт, кажуть військові.

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"Донецький аеропорт разом з прилеглими висотами, які знаходяться під контролем українських сил, - плацдарм для подальшого наступу з боку сепаратистів. При створенні буферної зони сепаратистам фактично доведеться відійти за іншу околицю Донецька", - зазначав 16 січня речник ДУК "Правого сектора" Андрій Шараскін.

Пізніше влада самопроголошеної "ДНР" та російське МЗС заявили, що "аеропорт міста Донецьк згідно з мінськими домовленостями повинен бути переданий під контроль ополченців".

В українському міністерстві закордонних справ це заперечили. "У мінських домовленостях немає ані слова про аеропорт Донецька", - розповідав тодішній речник українського МЗС Євген Перебийніс.

Українські "кіборги"

З часом, після багатьох штурмів, аеропорт отримав і символічне значення для України - свідчення героїзму її бійців, що успішно протистоять потужним силам ворога.

Летовище стало "українськими Фермопілами" та "донбаським Домом Павлова", а його захисників супротивник за стійкість назвав "кіборгами".

В різний час в аеропорту та прилеглих Пісках воювали бійці 95-ї та 79-ї десантних бригад, вояки 3-го кіровоградського полку спецпризначення та батальйону "Дніпро-1", артилеристи і танкісти 93-ї бригади, добровольці з ДУК "Правого сектора" та батальйону "ОУН", військові з інших частин.

Для сепаратистів це був подразник, який треба було усунути.

Автор фото, Руслан Боровик

"Аеропорт для сепаратистів також став принциповим питанням. Як для нас він є символом героїзму, так само і в очах сепаратистів отримав принципове значення", - відзначав Семен Семенченко, командир батальйону "Донбас".

Водночас військові експерти тоді не виключали й використання аеропорту за прямим призначенням, особливо на тлі заяв про "відновлення авіації ЛНР", хоча з огляду на руйнування статися це могло не скоро.

Раніше сепаратисти вже захопили аеропорт в Луганську, хоча злітна смуга там також була зруйнована.

"Згадайте кримські події: російські війська, які окуповували Крим, перше, що робили, - захоплювали всі кримські аеродроми. Це стратегічні об'єкти, важливі комунікаційні центри. Так само як великі морські порти та залізничні вузли", - пояснював речник Генштабу Владислав Селезньов.

Кінець оборони

Хоча спроби взяти аеропорт силами "ДНР" не припинялися всю осінь та весь грудень 2014-го, особливо жорстокі бої тут почалися після Нового року. 13 січня, після кількох місяців обстрілів, була зруйнована вежа, де майорів український прапор.

У "ДНР" заявляли, що з летовища та Пісків українські сили обстрілюють житлові райони Донецька. Сепаратисти навіть говорили, що готові гарантувати безпеку "кіборгам", які б погодилися мирно відійти з аеропорту.

Втім, українські сили такі звинувачення заперечували та не погоджувалися на пропозиції й ультиматуми супротивників.

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Українська армія потужно відповідала на спроби штурму, їй вдалося відвоювати частину територій.

Однак 20 і 21 січня почали з'являтися повідомлення про вбитих та полонених "кіборгів". У російських ЗМІ з'явилися сюжети про захоплених українських бійців.

За кілька днів до цього лідери "ДНР" неодноразово заявляли про повне захоплення аеропорту, що, втім, тоді не було правдою.

Зрештою 22 січня у міноборони констатували: "Вчора 20 військовослужбовців Збройних сил України вийшли з боями з території терміналів, оскільки їхні позиції були зруйновані та прострілювалися прямим наведенням. 16 військовослужбовців Збройних сил України в ході бою отримали поранення та потрапили у полон терористів. За добу у боях за летовище загинули 6 українських військовослужбовців".

У той же час в міністерстві додали, що частина будівель летовища залишалися за українськими силами. "Кіборги" вели оборону в пожежній частині, залишках диспетчерської вежі та деяких інших спорудах, які здатні забезпечити захист.

Треба було боротися?

Аеропорт треба було й далі тримати, заявляв у 2015-му Микола Воронін, який брав участь в обороні летовища у складі 79-ї бригади.

"Це фортеця "українськості". Це той об'єкт, де було багато втрат ворога та порівняно мало наших втрат", - розповідав він ВВС Україна й додавав, що не знає нікого з "кіборгів", хто виступав би за відхід з аеропорту.

У міністерстві оборони ж наголошували, що в обох терміналах не залишилося жодного укріплення, яке б давало захист військовим від снайперів та танків.