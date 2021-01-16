Волонтери-рятувальники відшукали зниклого туриста у снігах Карпат
- В'ячеслав Шрамович
- ВВС News Україна
У районі карпатської вершини Піп Іван Мармароський 14 січня загубився турист, що вирушив туди самостійно - у так званий соло-похід.
Більше доби львів'янина шукали рятувальники ДСНС, які навіть зв'язалися з румунськими колегами, адже гора знаходиться на українсько-румунському кордоні.
Однак через хуртовину і високий сніг пошуки вирішили призупинити.
Але знайшли львів'янина та привели у тепло волонтери з туристського прихистку Marmaros Rescue Hut.
Про те, як проходила операція та що потрібно робити у таких випадках (а чого робити категорично не треба) BBC News Україна розповів волонтер-рятувальник Олексій Тригуб'як.
Зник на горі
"О пів на десяту вечора 14 січня мені подзвонили, що на Попі Івані Мармароському перебуває людина, яка потребує допомоги. Він потрапив у великий снігопад і в нього пошкоджена нога", - розповідає Олексій.
Піп Іван Мармароський (не плутати з Чорногірським, де розташована колишня обсерваторія і пост ДСНС) - одна з найкрасивіших вершин українських Карпат, 1 936 метрів.
Друзі зниклого передали його дані, номер телефону та координати, які він передав.
"Важливо, що він зміг на своєму смартфоні визначити свої координати через GPS і надіслав їх. Це дуже полегшило його пошуки", - каже волонтер.
Він передав цю інформацію Marmaros Rescue Hut.
"Там був мій напарник Богдан Фаштрига і ще Макс Люльченко, першокласний скелелаз і лижник, рятувальник одного з гірськолижних курортів. О 22:30 вони висунулися звідти на скітурі - гірських лижах, в яких ходять по горах. Опівночі були на вершині, скітур дозволяє пересуватися у горах дуже швидко і з малими затратами сил", - додає Тригуб'як.
Транспортування
Близько 2-3 години ночі волонтери вийшли на точку GPS-координат, яку передав зниклий.
Це було на румунській території - за 500 метрів від кордону.
Намет вже не знайшли, але здалеку побачили ліхтарик туриста.
"Він був за межами намету, тому що намет повністю засипало снігом - у той час насипало десь пів метра снігу. Тобто він вже втратив намет і на той момент втрачав тепло", - каже волонтер.
На пластиковій ак'ї (рятувальних санях) і за допомогою альпіністського спорядження до вечора наступного дня знайденого туриста доправили до притулку.
Загалом вся операція тривала близько 20 годин.
"Транспортування тривало 15-16 годин, хоча самі пошуки зайняли лише 3-4 години. Так довго, тому що було лише двоє рятувальників. Рятувальники ДСНС не змогли дістатися у той район з транспортом", - додає Олексій.
Львів'янин при цьому був переохолоджений, з ознаками обмороження на пальцях рук і ніг - разом з носом це перші частини тіла, як страждають на морозі.
"Не можна сказати, що він уже замерзав критично - залишався при тямі, жартував. Але якщо б його не знайшли, то все могло б закінчитися невесело", - відзначає волонтер.
Вночі до полонини Лисичої, що нижче притулку, дісталися рятувальники на всюдиході "Богун" й зранку суботи забрали львів'янина та відправили його до лікарні.
Недооцінена небезпека Карпат
"Людина не завжди може тверезо оцінювати свої можливості: хто початківець-аматор, а хто вже більш досвідчений. От ця людина є новачком з мінімальним досвідом зимових походів", - пояснює Олексій Тригуб'як.
"Зимові Карпати дуже недооцінені початківцями - вони літом там гуляють, коли приїжджають зимою, то очкують такої ж простої прогулянки", - додає він.
І радить початківцям у жодному разі не ходити у зимові соло-походи - надто небезпечно.
"Найкраще - брати гідів-провідників. Хоча в Україні це не розвинуто як професія, але тусовка таких є", - каже волонтер.
Чи принаймні консультуватися з досвідченими людьми, рятувальниками ДСНС чи волонтерами.
Що робити у таких ситуаціях?
Якщо ж хтось потрапив у схожу ситуацію, то поради наступні:
- По-перше, визначити і передати свої координати. Є багато GPS-додатків для звичайних смартфонів, які це можуть зробити. Від цього може залежати тривалість пошуків та життя.
- По-друге, треба зберігати тепло. Наприклад, розтопити воду, нагріти її, налити у пластикові пляшки і так постійно грітися.
- По-третє, якщо вже передали координати, то не залишати те місце. Інакше рятувальники вас не знайдуть.
Туристський притулок
Як розповідає Олексій Тригуб'як, Marmaros Rescue Hut - волонтерська ініціатива, яку вони з товаришами створили якраз на такі випадки.
Це - "добровільний рятувально-пошуковий пост в українських Мармаросах", йдеться на його Facebook.
"Консультуємо людей про походи в гори, проводимо лавинні курси. Є люди, які пройшли війну як медики - вони читають курси тактичної допомоги, прилаштованої для гір", - каже волонтер.
Крім того, там можуть зупинятися туристи, які піднімаються на Мармароси чи спускаються з гір.
"Зараз збираємо гроші на всюдихід. З ним би транспортували знайденого туриста набагато швидше", - додає Олексій.
Marmaros Rescue Hut існує виключно за волонтерські кошти.
З рятувальниками ДСНС волонтери обмінюються інформацією під час пошуків.