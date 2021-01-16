Волонтери-рятувальники відшукали зниклого туриста у снігах Карпат

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

Автор фото, ДСНС / Богдан Фаштрига Підпис до фото, Зимові Карпати часто недооцінюють як "низькі гори"

У районі карпатської вершини Піп Іван Мармароський 14 січня загубився турист, що вирушив туди самостійно - у так званий соло-похід.

Більше доби львів'янина шукали рятувальники ДСНС, які навіть зв'язалися з румунськими колегами, адже гора знаходиться на українсько-румунському кордоні.

Однак через хуртовину і високий сніг пошуки вирішили призупинити.

Але знайшли львів'янина та привели у тепло волонтери з туристського прихистку Marmaros Rescue Hut.

Про те, як проходила операція та що потрібно робити у таких випадках (а чого робити категорично не треба) BBC News Україна розповів волонтер-рятувальник Олексій Тригуб'як.

Зник на горі

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Останні дні Карпати засипає снігом

"О пів на десяту вечора 14 січня мені подзвонили, що на Попі Івані Мармароському перебуває людина, яка потребує допомоги. Він потрапив у великий снігопад і в нього пошкоджена нога", - розповідає Олексій.

Піп Іван Мармароський (не плутати з Чорногірським, де розташована колишня обсерваторія і пост ДСНС) - одна з найкрасивіших вершин українських Карпат, 1 936 метрів.

Друзі зниклого передали його дані, номер телефону та координати, які він передав.

"Важливо, що він зміг на своєму смартфоні визначити свої координати через GPS і надіслав їх. Це дуже полегшило його пошуки", - каже волонтер.

Автор фото, ДСНС Закарпаття Підпис до фото, Рятувальники ДСНС змушені були призупинити пошуки через заметіль

Він передав цю інформацію Marmaros Rescue Hut.

"Там був мій напарник Богдан Фаштрига і ще Макс Люльченко, першокласний скелелаз і лижник, рятувальник одного з гірськолижних курортів. О 22:30 вони висунулися звідти на скітурі - гірських лижах, в яких ходять по горах. Опівночі були на вершині, скітур дозволяє пересуватися у горах дуже швидко і з малими затратами сил", - додає Тригуб'як.

Транспортування

Автор фото, Богдан Фаштрига Підпис до фото, Богдан Фаштрига після понад 20 годин пошуків

Близько 2-3 години ночі волонтери вийшли на точку GPS-координат, яку передав зниклий.

Це було на румунській території - за 500 метрів від кордону.

Намет вже не знайшли, але здалеку побачили ліхтарик туриста.

"Він був за межами намету, тому що намет повністю засипало снігом - у той час насипало десь пів метра снігу. Тобто він вже втратив намет і на той момент втрачав тепло", - каже волонтер.

На пластиковій ак'ї (рятувальних санях) і за допомогою альпіністського спорядження до вечора наступного дня знайденого туриста доправили до притулку.

Загалом вся операція тривала близько 20 годин.

"Транспортування тривало 15-16 годин, хоча самі пошуки зайняли лише 3-4 години. Так довго, тому що було лише двоє рятувальників. Рятувальники ДСНС не змогли дістатися у той район з транспортом", - додає Олексій.

Автор фото, Богдан Фаштрига Підпис до фото, Мармароси під час пошуків

Львів'янин при цьому був переохолоджений, з ознаками обмороження на пальцях рук і ніг - разом з носом це перші частини тіла, як страждають на морозі.

"Не можна сказати, що він уже замерзав критично - залишався при тямі, жартував. Але якщо б його не знайшли, то все могло б закінчитися невесело", - відзначає волонтер.

Вночі до полонини Лисичої, що нижче притулку, дісталися рятувальники на всюдиході "Богун" й зранку суботи забрали львів'янина та відправили його до лікарні.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Всюдихід "Богун"

Недооцінена небезпека Карпат

"Людина не завжди може тверезо оцінювати свої можливості: хто початківець-аматор, а хто вже більш досвідчений. От ця людина є новачком з мінімальним досвідом зимових походів", - пояснює Олексій Тригуб'як.

"Зимові Карпати дуже недооцінені початківцями - вони літом там гуляють, коли приїжджають зимою, то очкують такої ж простої прогулянки", - додає він.

Автор фото, Олексій Тригуб'як Підпис до фото, Олексій Тригуб'як

І радить початківцям у жодному разі не ходити у зимові соло-походи - надто небезпечно.

"Найкраще - брати гідів-провідників. Хоча в Україні це не розвинуто як професія, але тусовка таких є", - каже волонтер.

Чи принаймні консультуватися з досвідченими людьми, рятувальниками ДСНС чи волонтерами.

Що робити у таких ситуаціях?

Автор фото, ДСНС Закарпаття Підпис до фото, Похід навіть у "легкі" Карпати вимагає підготовки

Якщо ж хтось потрапив у схожу ситуацію, то поради наступні:

По-перше, визначити і передати свої координати. Є багато GPS-додатків для звичайних смартфонів, які це можуть зробити. Від цього може залежати тривалість пошуків та життя.

По-друге, треба зберігати тепло. Наприклад, розтопити воду, нагріти її, налити у пластикові пляшки і так постійно грітися.

По-третє, якщо вже передали координати, то не залишати те місце. Інакше рятувальники вас не знайдуть.

Туристський притулок

Автор фото, Marmaros Rescue Hut Підпис до фото, Marmaros Rescue Hut

Як розповідає Олексій Тригуб'як, Marmaros Rescue Hut - волонтерська ініціатива, яку вони з товаришами створили якраз на такі випадки.

Це - "добровільний рятувально-пошуковий пост в українських Мармаросах", йдеться на його Facebook.

"Консультуємо людей про походи в гори, проводимо лавинні курси. Є люди, які пройшли війну як медики - вони читають курси тактичної допомоги, прилаштованої для гір", - каже волонтер.

Крім того, там можуть зупинятися туристи, які піднімаються на Мармароси чи спускаються з гір.

"Зараз збираємо гроші на всюдихід. З ним би транспортували знайденого туриста набагато швидше", - додає Олексій.

Marmaros Rescue Hut існує виключно за волонтерські кошти.

З рятувальниками ДСНС волонтери обмінюються інформацією під час пошуків.