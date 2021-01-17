У США стратили Лізу Монтгомері - першу жінку з 1953

Увага, подробиці цієї історії можуть вас засмутити.

Цього тижня у США стратили Лізу Монтгомері.

У 2007 році її визнали винному у жорстокому вбивстві 23-річної Боббі Джо Стіннетт, яка тоді була на восьмому місяці вагітності.

Монтгомері задушила її мотузкою, а потім вирізала дитину кухонним ножем. Жінка померла від втрати крові. Дівчинку вдалося врятувати.

Адвокати Монтгомері просили скасувати вирок, зсилаючись на її проблеми із психічним здоров'ям. Але суд не пішов на це.

Страти у США були і до цього, але Ліза Монтгомері стала першою з 1953 року жінкою, яку стратили на федеральному рівні, а не на рівні штату.

Смертну кару на федеральному рівні влітку минулого року повернув Дональд Трамп. Джо Байден має намір знову скасувати її.