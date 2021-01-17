Випробування "мегаракети" для польоту на Місяць зупинили достроково. Що сталося?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Випробування тривало лише хвилину замість восьми

Важливе випробування двигунів для нової "мегаракети" NASA, яка має доправити людей на Місяць, завершили достроково. Водночас агентство заперечило, що воно зазнало невдачі.

Незадовго до 22:30 за Гринвічем (00:30 неділі за Києвом) у суботу чотири двигуни запустили, вони пропрацювали трохи більше хвилини, після чого їх вимкнули, розповідає науковий редактор ВВС Пол Рінкон.

Центральний ракетний блок Системи космічних запусків (Space Launch System, SLS) тестували у Космічному центрі імені Джона Стенніса, штат Міссісіпі.

Двигуни мали працювати протягом восьми хвилин - стільки знадобиться для реального запуски ракети на орбіту.

SLS є частиною програми NASA "Артеміда", метою якої є знову доправити американців на Місяць.

Коли вона здійснить свій перший політ - можливо, вже цього року - SLS стане найпотужнішою ракетою, яку будь-коли відправляли у космос.

Наразі науковці NASA намагаються з'ясувати, що сталося під час тестового запуску.

Автор фото, NASA

Невідома проблема спричинила так звану ідентифікацію несправності (Fid), а згодом - несправність основного компонента (MCF). В результаті несправності бортовий комп'ютер, який контролює двигун, надіслав повідомлення на інший комп'ютер, який контролює центральний ракетний блок, який ухвалив рішення вимкнути двигуни.

"Будь-який параметр двигуна, який вийшов з ладу, міг надіслати цей ідентифікатор несправності", - сказав Джон Ганікат, менеджер програми SLS Центру космічних польотів імені Маршалла в штаті Алабама.

Під час цього тестування усі чотири двигуни RS-25 вперше запустили разом.

Центральний ракетний блок закріплений на масивній сталевій конструкції, що має назву випробувальний стенд В-2.

Це було восьме і останнє випробування у програмі оцінювання Green Run, яку проводять інженери з NASA та Boeing - головного підрядника у будівництві ракети.

Вони хотіли усунути будь-які проблеми до того, як центральний ракетний блок використають для першого запуску SLS, під час якого вона відправить космічний корабель наступного покоління NASA "Оріон" облетіти навколо Місяця.

Адміністратор NASA Джим Брайденстайн відмовився тестування провалом: "Саме тому ми і тестуємо, - сказав він. - Перш ніж ми посадимо американських астронавтів у американські ракети, ми маємо переконатися, що вони ідеальні".

Наразі не вирішили, чи будуть повторно проводити цей етап тестування, чи центральний ракетний блок доправлять до Космічного центру Кеннеді (KSC) у Флориді, щоб підготувати його до першого безпілотного польоту ракети - місії "Артеміда-1"

"Це залежить від того, у чому була проблема і наскільки складною буде її виправити", - сказала Брайденстайн.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Адміністратор NASA відмовився назвати тестування провалом

На питання, чи відбудеться запуск цього року, пан Брайденстайн відповів, що наразі про це говорити зарано і спершу необхідно з'ясувати причини несправності.

Однак, якщо один або декілька двигунів потребують заміни, в Космічному центрі Стенніса є необхідні запчастини.

Місія "Артеміда-1" має оцінити ефективність роботи SLS і капсули "Оріон" перед тим, як NASA відправить на них у космос людей. За планом, це має статися у 2023 році.

Після цього відбудеться перша висадка людей на Місяць після місії Аполлон-17 у 1972 році.

SLS складається з центрального ракетного блоку довжиною 65 м (212 футів) та двох менших твердопаливних прискорювачів (SRB), прикріплених до нього з боків.

Автор фото, NASA

Автор фото, NASA

Відправити центральний ракетний блок до Флориди планували у лютому.

Він має двигуни того ж типу, що і космічні шаттли, що запускали в рамках американської програми пілотованих польотів протягом 30 років з 1981 по 2011 рік.

NASA повторно використовує літальне обладнання: двигуни RS-25, використані під час цього тесту, свого часу допомогли запустити 21 шаттл. Два з них використовували під час останнього польоту шаттла STS-135 у 2011 році.

Чотири двигуни RS-25 можуть генерувати тягу 1,6 млн фунтів (7 меганьютонів).

Коли ж до центрального ракетного блоку додають підсилювачі, ця комбінована система вироблятиме тягу 8,8 млн фунтів (39,1 меганьютона). Це зробить її на 15% потужнішою, ніж гігантська ракета "Сатурн V", яка відправляла астронавтів до Місяця у 1960-х та 70-х роках.