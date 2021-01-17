Чи можна підхопити ковід на вулиці?

Девід Шукман

Науковий редактор ВВС

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Уже відомо, що коронавірус SARS-CoV-2 легко поширюється в приміщенні, але чи можна його підхопити на вулиці?

Наприклад, на прогулянці з другом або подругою, від бігуна, що пробіг повз, або від людей, що стоять разом з вами на зупинці автобуса?

Чи безпечно на вулиці?

Епідеміологи кажуть, що передача інфекції може відбутися на вулиці, але шанси цього невеликі.

Свіже повітря ніби "розбавляє" концентрацію вірусу. На повітрі також легше випаровуються рідкі краплі, всередині яких містяться вірусні частинки.

Плюс до цього, ультрафіолетові сонячні промені вбивають вірус, який опинився на поверхні.

Проте, попри усі ці фактори, що знижують ризик, заразитися на вулиці все ж можна.

Під час одного дослідження з'ясували, що 15-ти хвилин спілкування віч-на-віч на вулиці виявилося достатньо, щоб один чоловік в Китаї заразився від іншого.

Тому ризик, хоч і невеликий, все ж існує. Від чого він залежить?

Менше двох метрів?

Якщо людина заражена (хоча, можливо, і не знає про це, оскільки не має симптомів), то вона виділятиме вірусні частинки з диханням, особливо з кашлем або покахикуванням.

Деякі частинки будуть у вигляді крапель, велика частина з яких швидко впаде на землю, але якась зможе потрапити вам в очі, ніс або рот, якщо ви перебуваєте на відстані ближче двох метрів від цієї людини.

Тому порада така: на близькій відстані не стійте обличчям до обличчя.

Інфікована людина також виділяє в повітря дрібніші, аерозольні частинки. У приміщенні вони накопичуються в повітрі, що може бути небезпечно, але зовні швидко розсіюються.

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Чим довше, тим гірше?

Коли повз вас хтось проходить на вулиці або пробігає підтюпцем бігун, ви перебуваєте поблизу один від одного лічені секунди.

У подібних випадках вкрай малоймовірно, щоб ви отримаєте якусь істотну дозу інфекції.

"Ми не хочемо, щоб люди боялися зустрічі з перехожими на вулиці", - каже професорка Кет Ноукс, що входить до команди радників британського уряду.

За її словами, щоб заразити вас, інфікований перехожий має кашляти або чхати прямо на вас, а ви саме в цей момент повинні будете вдихнути це повітря і отримати дозу інфекції.

Однак вона попереджає, що ті, хто проводить довгий час на вулиці з друзями, не повинні думати, що вони в цілковитій безпеці щодо інфікування.

Наприклад, піти разом на пробіжку і бігти позаду когось протягом 20 хвилин або більше в струмені повітря, що видихає ця людиною, може становити певний ризик зараження.

"Сумний факт полягає в тому, що найбільший ризик являють саме ті люди, яких ви знаєте особисто", - говорить вона.

Вулиці бувають різні

Отже, вчені встановили, що ризик передачі інфекції на відкритому просторі невеликий.

Але загроза залишається в замкнутих просторах - торгові ряди на ринку, автобусні зупинки, тераси - навіть якщо там небагато людей.

Скрізь, де немає руху повітря, воно починає застоюватися і забруднюватися.

Тому лікарі радять одягати маску в подібних місцях - наприклад, у вузьких проходах, провулках, або коли ви стоїте в довгій черзі.

Чи можна підхопити вірус на лавці в парку?

Якщо заражена коронавірусом людина чхнула або кахикнула собі в долоні, а потім витерла руки об якусь поверхню, то вірус на ній може зберігатися протягом декількох годин.

Вчені у США виявили, що вірус зберігається на ручках сміттєвих баків і кнопках перемикання пішохідного переходу.

На їхню думку, це могло призвести до спалаху захворювань в певному районі, хоча і в меншому масштабі в порівнянні з іншими шляхами передачі коронавірусу.

Однак треба пам'ятати, що взимку вірус зберігається на вулиці довше.

Він любить низькі температури - саме з цієї причини було кілька спалахів захворювань на м'ясопереробних заводах і сховищах.

До того ж, в холодну пору року ніс на вулиці починає текти, і багато хто за звичкою витирає його рукою, а в результаті зростає ймовірність того, що віруси осядуть на якій-небудь поверхні.

Водночас багато вчених тепер дійшли висновку, що кількість вірусу, яке ви можете підхопити таким чином, буде мінімальною, і він вивітриться з поверхні за годину-дві.

"Шанси на передачу вірусу через неживі поверхні дуже малі", - каже професор Еммануель Голдман з Ратгерського університету в США.

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Де шанси заразитися найвищі?

Все вказує на те, що велика частина заражень ковідом в основному відбувається в приміщенні. Вірус передається безпосередньо при спілкуванні, особливо якщо люди знаходяться разом довгий час.

Це означає, що вірус може передаватися кількома шляхами.

Або за допомогою інфікованих рідких частинок, які осідають на людині (обличчі, відкритих частинах тіла або одязі), або через заражені поверхні.

А у задушливій кімнаті аерозольні частинки вірусу концентруються в повітрі, яким дихають ті, хто там перебуває.

Тому саме тому в будинках найчастіше і відбувається зараження.