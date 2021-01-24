Чи довірили б ви своїх дітей віртуальній няні

Сюзанна Бірн

Бізнес-кореспондентка

Автор фото, Antoinette Wood Підпис до фото, Віртуальна няня Антуанетта Вуд каже, що ретельно планує уроки

Під час пандемії батьки зіткнулися з проблемою догляду за дітьми. І на допомогу їм прийшли технологічні компанії.

Засновник Childcare.co.uk Річард Конвей каже, що багатьох людей не переконала його ідея "віртуальних нянь", коли вихователь перебуває на іншому кінці Zoom-дзвінка.

"Люди вважають, що це божевільна ідея, що дитину треба буде лишати дома одну", - каже він.

Натомість ця послуга передбачає, щоб мама чи тато могли працювати вдома, тоді як хтось інший займається з їхніми дітьми через екран комп'ютера. Щоб батьки могли скористатися такою послугою, дитині має бути принаймні два роки.

"Дітям молодшого віку потрібні розваги, і якщо батьки працюють, вони не завжди можуть приділити їм потрібний час, - додає пан Конвей. - Тож ми подумали, що віртуальна няня, тобто справжня няня через відеозв'язок, буде чудовим рішенням".

На початку цього року Теа Геродоту, 37-річна старша викладачка з Лондона, організувала таку віртуальну няню для догляду за своєю п'ятирічною донькою Зої.

Автор фото, Thea Herodotou Підпис до фото, Зої займається з віртуальною нянею

Коли дитсадок Зої закрили під час першого карантину, Теа опинилась у ситуації, коли довелось поєднувати догляд за дитиною та роботу з дому.

"Ми з чоловіком часто робили перерви, щоб якось розважити Зої, але це був стрес", - каже вона.

Тож вони найняли Антуанетту Вуд, професійну сертифіковану няню, на годину на день.

Зої знадобилося кілька сеансів, щоб звикнути до няні.

"Моя донька вибігла з кімнати [спочатку]. Проте поступово Зої звикла до щоденних занять, і я змогла залишити їх у кімнаті", - каже Теа.

За словами Антуанетти, такі сеанси мають тривати не більше як годину за раз, адже у маленьких дітей короткий проміжок концентрації уваги.

"Я чудовий планувальник, тому підготувала план того, як ми із Зої проводитимемо нашу віртуальну годину разом щодня, - каже вона. - Я також надіслала їй перелік предметів, які знадобляться протягом цієї години - папір, кольорові олівці, ножиці, кубики та вода".

За словами Антуанетти, протягом години вони спочатку вітаються та трохи розмовляють, потім розказують історії, співають, рахують, граються та рухаються.

Річард Конвей каже, що зараз на його сайті понад 4 000 віртуальних нянь, й що понад 50 000 батьків звернулись із запитами щодо послуги.

Однак можна з упевненістю сказати, що ситуація, коли хтось доглядає за вашими дітьми з іншої сторони екрану, підійде не всім батькам.

Експертка з питань виховання Сара Оквелл-Сміт, авторка книги "Ніжне батьківство", каже, що це не замінить реальне людське спілкування.

"Дітям особливо складно жити "екранним" життям, - каже вона. - Розлука з друзями та родичами, з якими вони зазвичай часто зустрічаються, а тепер можуть їх бачити лише на екрані, переміщення всієї соціальної взаємодії та занять в онлайн - це бомба уповільненої дії".

"Життя не має бути таким, і я думаю, що ми побачимо тривалий вплив на це покоління дітей, коли вони виростуть", - додає вона.

Для батьків, які хочуть няню, яка буде присутня фізично, існують такі додатки, як Bubble. Кожен потенційний вихователь, від студентів до професійних нянь, має пройти перевірки, щоб пропонувати свої послуги через цей сервіс.

Потім їх окремо перевіряють батьки.

Шрі Нуджелла скористалася цим додатком ще в березні, щоб найняти 19-річну студентку для догляду за своєю трирічною дочкою Іші.

Автор фото, Sri Nujella Підпис до фото, Шрі Нуджелла з дочкою Іші

Шрі працює менеджеркою проєктів, щойно вийшла на нову роботу, а садочок Іші закрили на карантин. Її чоловік тоді був у відрядженні в Індії.

"Моя робота вимагала великої уваги, - каже вона. - Я відчайдушно намагалася знайти доглядальницю для дитини".

За допомогою Bubble вона змогла знайти няню, яка працювала по пів дня протягом місяця.

Арі Ласт, виконавчий директор Bubble, каже, що цього року відбулися великі зміни у сервісі.

"До Covid батьки брали нянь на вечір, але тепер беруть вдень. Працювати з дому з дітьми неможливо, і батьки використовують Bubble, коли у них важлива відеоконференція, або просто для догляду за дітьми, поки вони працюють", - каже він.

Ще одна фірма, яка розширює можливості догляду за дітьми - вебсайт та додаток Tiney.

Платформа дозволяє людям навчитися доглядати дітей та створювати дитячі ясла у власних будинках. Вони отримують поради щодо бізнесу, зокрема підтримку щодо страхування, виплат, планів уроків, охорони праці та спілкування.

Автор фото, Tiney Підпис до фото, Tiney допомагає вихователям відкривати дитсадки у себе вдома

Після першого карантину Tiney отримала 7 000 заявок від людей, які бажають перекваліфікуватися на вихователів. Серед них люди, які втратили роботу через пандемію, і колишні вчителі та працівники ясел, які хочуть вести власний бізнес.

Коли батьки платять за такий приватний дитсадок через додаток, Tiney бере 10% комісії.

"Послуг догляду за дітьми дуже сильно бракує", - каже керівник Tiney Бретт Вігдорц.

"Весь сектор догляду за дітьми зараз не працює. Ми намагаємось, щоб вихователі працювали за принципом дитсадків, з простими контрактами та оплатою через додаток", - додає він.

"Технології полегшують життя усім", - підсумовує він.