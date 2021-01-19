Велике прибирання: як Білий дім готують до нового президента

Тара Маккелві

Кореспондентка BBC у Білому домі

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Президентство Трампа остаточно завершиться у середу, коли до Білого дому переїдуть Байдени. На столах приберуть, кімнати вимиють, а помічників старого президента замінить нова група політиків. Це частина масивної трансформації уряду, яку спричиняє нове президентство.

Одного вечора минулого тижня Стівен Міллер, політичний радник і центральна фігура Білого дому Трампа, відпочивав у Західному крилі.

Пан Міллер, який розробляв промови та політику для президента з перших днів його перебування на посаді, також є одним з небагатьох членів первинної команди президента, який досі залишався з ним.

Притулившись до стіни і поспілкувавшись з колегами про зустріч, призначену пізніше того дня, він, здавалося, не поспішав піти.

Західне крило зазвичай гуде від активності, але воно здавалося безлюдним. Телефони мовчали. Столи у порожніх кабінетах були завалені паперами та невідкритими листами, ніби люди поспіхом пішли і більше не повернуться. Десятки високопосадовців та помічників звільнилися з посад після заворушень у Капітолії 6 січня. Залишилася купка лоялістів на кшталт Міллера.

Коли розмова почала згортатися, він відійшов від своїх колег. Коли я запитала його, куди він прямує, він посміхнувся. "Повертаюсь до свого кабінету", - сказав він і пішов коридором.

"Багато проблем"

До дня інавгурації офіс Міллера приберуть, знищивши усі ознаки його перебування там, і підготують для команди Байдена.

Прибирання офісів Західного крила та перехід від одного президента до іншого є частиною традиції, яка налічує століття. Втім, цей процес не завжди був легким і приємним.

Інший президент, якому оголосили імпічмент, - демократ Ендрю Джонсон - у 1869 році проігнорував інавгурацію республіканця Улісса Гранта. Грант, який підтримав усунення Джонсона з посади, навряд чи був здивований.

Підпис до фото, Білий дім уже почали прибирати

Однак цьогорічний перехід вирізняється своєю недоброзичливістю. Процес, який зазвичай починається відразу після виборів, розпочався пізніше на кілька тижнів, бо Трамп відмовився визнавати результати. Також він заявив, що не піде на інавгурацію. Швидше за все, натомість він поїде до свого клубу "Мар-а-Лаго" у Флориді.

І все ж передача влади відбувається, як і раніше. "Система тримається, - говорить Шон Віленц, професор американської історії з Принстонського університету. - Проблем багато, однак, перехід відбудеться".

Навіть у найкращі часи перехід дуже складний логістично, адже передбачає ротацію інформації та працівників у грандіозних масштабах.

Стівен Міллер - лише один із 4000 політичних призначенців адміністрації Трампа, які втратять роботу і будуть замінені людьми, яких винайняв пан Байден.

Під час середньостатистичного переходу на ці посади претендують від 150 до 300 тисяч людей, повідомляє Центр передачі президентської влади, позапартійна організація, що базується у Вашингтоні. Близько 1100 позицій також потребують підтвердження Сенату. Заповнення усіх цих вакансій займає місяці, а іноді й роки.

Політичні документи, інструктажі та артефакти за чотири роки попереднього президентства передадуть до Національного архіву, де вони зберігатимуться у таємниці протягом 12 років, якщо сам президент не вирішить, що їх можна розсекретити достроково.

День переїзду

У будній вечір останнього тижня перебування на посаді Трампа двері до кабінету Кейлі Макенані, речниці президента, були прочинені.

Пані Макенані була однією з найактивніших захисників президента. Бездоганно доглянута і вправна ораторка, вона завжди зберігала спокій серед хаосу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кейлі Макенані готується покинути свій кабінет у Білому домі

У її кабінеті також усе надзвичайно організовано, навіть коли вона готувалася з нього піти. На столі стояло дзеркало, а дрова для каміна були упаковані у прозорий пластик.

Як правило, останні кілька днів - це "контрольований хаос", каже Кейт Андерсен Брауер, яка написала книгу "Резиденція" про Білий дім.

Меблі в Білому домі, такі як стіл Resolute у Овальному кабінеті, більшість творів мистецтва, фарфор та інші предмети належать уряду і залишатимуться в приміщеннях.

Але інші предмети, наприклад, фотографії президента, які висять у коридорі, приберуть, коли Білий дім прийматиме нових мешканців.

Співробітники вже почали виносити деякі предмети з будівлі. Одна співробітниця Білого дому, жінка на підборах, виносила із східного крила кілька зображень першої леді Меланії Трамп. За її словами, фотографії через їхній великий розмір отримали назву "джамбо", і тепер їх доправлять до Національного архіву.

Особисті речі Трампів, такі як одяг, ювелірні вироби та інші предмети, перевезуть до їхнього нового помешкання - найімовірніше, у Мар-а-Лаго у Флориді.

І цього року Білий дім дуже ретельно приберуть.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Овальний кабінет скоро отримає нового господаря

Президент, а також пан Міллер та десятки інших людей у Білому домі, були інфіковані коронавірусом протягом останніх кількох місяців, й усі 132 кімнати шестиповерхової будівлі ретельно очистять. Усе - від поручнів і кнопок ліфта до туалетів - вимиють та продезінфікують.

Нові перші родини зазвичай роблять певний ремонт на свій смак. За кілька днів після прибуття до Білого дому пан Трамп повісив в Овальному кабінеті портрет президента-популіста Ендрю Джексона. Він також замінив портьєри, канапи та килимок в офісі на золотисті.

У день інавгурації віцепрезидент Пенс та його дружина також звільнять місце для Камали Гарріс та її чоловіка Дага Емгофа. Вони поселяться у своїй офіційній резиденції XIX століття на території Морської обсерваторії, що за декілька миль від Білого дому.

Останній розділ

Можливо, політичний радник Стівен Міллер затримався у Західному крилі, але інші були готові піти. "Це мій останній день", - каже з усмішкою один чоловік, фотографуючи своїх синів на північній галявині.

Група чиновників Національної безпеки позують перед Західним крилом і просять мене їх сфотографувати. "Візьміть у кадр морського піхотинця", - каже один із них, маючи на увазі морського піхотинця, який стоїть на почесній охороні перед дверима, коли президент перебуває в Овальному кабінеті. Чиновники були в піднесеному настрої, жартували та позували на камеру.

Політичні призначенці в Білому домі недарма були в гарному настрої. Тижнями вони перебували у "підвішеному" стані. Їхній начальник заперечував результати виборів, але вони знали, що їхній час спливає. Тепер вони нарешті можуть відкрито планувати своє майбутнє.

Один чоловік, одягнений у темний костюм, уже складає плани. Він зустрів свого колегу біля Пальмової кімнати, приймальні на першому поверсі.

"До зустрічі з того боку", - сказав він весело. Він мав на увазі час після інавгурації, коли вони обоє більше не працюватимуть у Білому домі. Він розмірковував про те, де вони можуть зустрітися знову: "Сподіваюсь, десь на грецьких островах".

"О, так. Це точно", - сміявся його колега. Вони потисли руки і розійшлися.