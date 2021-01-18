З університету - в реанімацію. Молода лікарка розповіла, як працює з Covid-19

Її відмовляв чоловік, із нею перестали зустрічатися друзі. Але молода лікарка пішла працювати в реанімацію з Covid-19 після того, як з лікарні масово звільнилися досвідчені медики.

Олександра Петелько проводить останній рік інтернатури в обласному диспансері радіаційного захисту у Харкові. Щодня вона виконує обов'язки лікаря реанімації, а у суботу чергує як медсестра.

Медик розповіла нам, чого боялася найбільше і що викликає у неї справжній відчай.

Матеріал Ганни Чугай, Антона Авіжаса та Вікторії Жуган.