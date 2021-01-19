Навальний опублікував розслідування про "палац Путіна". Головне і вражаюче

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM Підпис до фото, Палацовий комплекс

Арештований російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував двогодинний фільм про розкішний палац на чорноморському узбережжі, який, як він стверджує, належить президенту Росії Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення.

Раніше "палацом Путіна" цей комплекс називали і багато ЗМІ.

У вступній частині до фільму, опублікованому на YouTube-каналі Навального, опозиціонер пояснює, що задумав розслідування ще коли був у реанімації берлінської лікарні.

Однак вирішив, що опублікують його тільки після того, як опозиціонер повернеться в Росію.

"Тому що ми не хочемо, щоб головний герой цього розслідування думав про те, що ми його боїмося і що я буду розповідати про його найстрашніший секрет, перебуваючи за кордоном", - пояснив Навальний.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у вівторок повідомив, що Кремль не знайомився з публікацією про палац, але "по суті, це неправда".

Крім фільму Фонд боротьби з корупцією Навального створив спеціальний сайт, де можна прочитати ще більш детальну текстову версію розслідування. ВВС ознайомилася з ним і вибрала ключові пункти.

Тунель до моря і заборона на риболовлю

У центрі розслідування - палац під Геленджиком площею 17,6 тис квадратних метрів, який Навальний називає "найбільшим приватним житловим будинком в Росії".

Як стверджується в розслідуванні, всім відвідувачам будівлі суворо заборонено проносити з собою навіть простенькі мобільники з камерою, а всі автомобілі оглядають на кількох КПП.

Крім власне палацу, на закритій території є критий льодовий палац, церква, оранжерея на 2,5 тисячі квадратних метрів, 80-метровий міст і амфітеатр. Так як палац розташований на крутому березі, то для виходу до моря прорили спеціальний тунель, в кінці якого є дегустаційна кімната з виглядом на море, йдеться в тексті.

Площа самого палацового комплексу складає 68 га, однак 7000 га землі навколо палацу перебуває у відомстві ФСБ і є закритою територією, йдеться в розслідуванні.

Як писала Російська служба Бі-бі-сі, цю територію займають мисливські угіддя, їх орендує ТОВ "Комплекс", яке володіє палацом.

Крім цього, компанія орендує і берегову лінію перед палацом. За цю землю з компанією судиться воронезька громадська організація інвалідів "Імпульс".

Як стверджують у фонді Навального, ФСБ навіть забороняє рибалити біля мису, на якому стоїть палац, а над територією заборонені польоти літаків.

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM Підпис до фото, Кімната палацу

Домашній театр і виноградники

У розслідуванні представлений і поверховий план самого палацу. З нього випливає, що там є кілька саун і хамамів, басейн, перукарня і аквадискотека. Також в палаці є зимовий сад і музична вітальня.

Навальний публікує і фотографії меблів всередині палацових кімнат, зроблених, як він стверджує, працівниками, які робили там ремонт.

Серед предметів меблів виділяються диван, вартість якого оцінюється у 2 млн рублів, і стіл за 4 млн рублів.

На візуалізації видно відразу кілька кімнат - це бібліотека з білими стінами, прикрашеними золотими вензелями, приміщення з власною сценою і яскраво-червоною завісою, яке ФБК називають власним "домашнім театром" президента, а також "кальянна" без вікон, але з маленькою сценою і жердиною посередині.

Крім того, за даними ФБК, в палаці є власне казино, а також зали з танцювальним килимком, ігровими автоматами і треком для машинок, а також зі стелажами для демонстрації колекцій цих же машинок.

Крім того, в розслідуванні йдеться, що палац, що перебуває на крутому березі, з пляжем з'єднує спеціальний тунель. Але в ньому є невеликий секрет - в ньому є дегустаційна кімната, де можна випити вина з краєвидом на море.

Площа однієї тільки спальні в палаці, згідно з наведеним планом, становить 260 квадратних метрів.

Як стверджує видання "Проект", коли Путін приїжджає на чорноморське узбережжя, то офіційні зустрічі він проводить в сочинській резиденції "Бочаров Струмок", але сам він частіше живе в Геленджику і до палацу запрошує для неформального спілкування найближчих до нього людей.

Поруч з палацом розташовані кілька виноробних господарств і будується новий винний завод, що належить, як стверджується в розслідуванні ФБК, фірмі "Аксіс Інвестиції" Миколи Єгорова - однокурсника Володимира Путіна.

За даними системи СПАРК, "Аксіс Інвестиції" не належали Єгорову безпосередньо. Станом на 2015 рік "Аксіс Інвестиціями" володів Олексій Той (більш пізніх даних про власників немає). Він очолював компанію Єгорова "Апекс Південь".

На будівництво заводу, за підрахунками фонду, щорічно витрачається близько 3 млрд рублів (1 рубль - 0,38 грн): ці кошти і йдуть в тому числі на закупівлю елітних меблів вартістю в кілька мільйонів рублів.

За даними ВВС, у "Аксіс Інвестиції" в оренді більше 150 га землі в Криниці поруч. Це сільськогосподарські землі, мисливські угіддя і землі для будівництва готелю на 20 місць з кафе.

У 2018 році адміністрація міста Геленджик дозволила компанії побудувати там чотириповерхову будівлю замість триповерхової, відступивши від будівельних нормативів, що діють на цій території.

Виноробнею поруч з "палацом Путіна" з кінця 2018 року володіє Геннадій Тимченко, писала газета "Ведомости". Разом з Володимиром Колбіном він купив виноградники "Садиба Дивноморське" у Павла Титова, президента винного дому "Абрау-Дюрсо" і сина бізнес-омбудсмена Бориса Титова.

Російська православна церква теж побудувала виноробню приблизно за 20 хвилин їзди від палацу.

Поруч з палацом є і устричне господарство, його організувала компанія "Південна цитадель" - вона отримала в оренду акваторію навпроти будівлі. Як стверджують автори розслідування, устриць компанія не вирощує.

Принаймні в річному звіті компанії за 2019 рік йдеться, що у весняний сезон компанія не змогла закупити необхідний біоматеріал.

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM Підпис до фото, Навальний опублікував розслідування після повернення в Росію та арешту

У розслідуванні вказано, що устричне господарство може бути лише "приводом", щоб "забороняти людям підходити до палацу "по воді".

За даними ВВС, компанія орендує як мінімум 4,6 га земель в Криниці, в тому числі ділянку для будівництва готелю і пляж.

Складна схема фінансування

Будівництвом палацу, як з'ясували автори розслідування, спочатку займалася компанія "Росинвест", нібито підконтрольна Володимиру Путіну. У 2011 році бізнесмен Олександр Пономаренко повідомив, що купив цей палац у одного із співвласників "Росинвест" Миколи Шамалова і двох його партнерів.

Пономаренко в інтерв'ю "Комерсанту" говорив, що сума угоди в 350 млн доларів близька до правди. Але, як стверджує ФБК з посиланням на фінансову звітність офшорної компанії Kernicom Enterprises, реальна сума угоди склала трохи більше 356 тисяч доларів.

У самих документах офшорної компанії зазначено, що це інвестиції в компанію "Рірус", підконтрольну Kernicom. "Рірус", згідно з відомостями в цих документах, займається операціями з нерухомістю. Конкретні об'єкти нерухомості в документах не вказані.

Керівництво всіма будівельними роботами в самому палаці здійснює фірма близької до Кремля підприємниці Асі Борисової, однак через секретність об'єкта його будівництво розподілили між кількома різними фірмами, стверджують в ФБК.

Ключовим же власником палацу виступає фірма "Акцепт", що належить двоюрідному племіннику Путіна Михайлу Шеломову, з'ясували в фонді.

На закінчення автори розслідування наводять схему фінансування палацу, в якій згадуються в тому числі старі соратники Путіна - глава "Транснафти" Микола Токарєв, глава "Роснафти" Ігор Сєчін, підприємці Юрій Ковальчук і Геннадій Тимченко.

У схемі також фігурує Світлана Кривоногих, яку видання "Проект" називало близькою знайомою Путіна, і гімнастка Аліна Кабаєва, про зв'язки Путіна з якою теж писали ЗМІ.