Netflix: чотири причини успіху найпопулярнішого стримінгу

Наталі Шерман

Бізнес-кореспондентка, Нью-Йорк

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, Фібі Дайневор у серіалі "Бріджертони"

Минулий рік став успішним для компанії Netflix. Через пандемію попит на стримінгові сервіси стрімко зріс.

У четвер компанія розповіла інвесторам про торішні результати та поділилася планами на наступний рік.

Про що ми дізналися.

1. Netflix заробляє багато грошей

Зараз компанія має понад 200 мільйонів передплатників, що на 30% більше порівняно з 2019 роком. Торік послуги сервісу передплатили близько 37 млн людей, зокрема 8,5 млн - лише за останні три місяці.

Завдяки цьому - а також підвищенню цін у США, Британії та інших країнах - дохід компанії за останній квартал зріс на 24% до 6,6 млрд доларів, тоді як прибуток досяг 542 млн доларів. За рік компанія повідомила про майже 25 млрд доларів доходу та 2,8 млрд доларів прибутку.

Netflix, яка фінансувала свій розвиток за рахунок позик, заявила, що тепер розраховує припинити позичати гроші та розглядає використання надлишку готівки для викупу акцій.

Оприлюднення цих планів підвищило вартість акції фірми на 9% на позачергових торгах.

2. Хітові неангломовні серіали

Понад 80% нових передплатників минулого року Netflix отримав з-поза меж США та Канади, найбільше - з Європи. А серіали Netflix все частіше руйнують національні бар'єри.

Наприклад, Netflix повідомив, що франкомовний серіал "Люпен" про грабіжника зайняв перше місце в Бразилії, Аргентині, Німеччині, Італії, Іспанії та інших країнах, і другу сходинку в топ-10 у США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Люпен" - один із найпопулярніших неангломовних серіалів на Netflix

Компанія очікує, що протягом перших 28 днів серіал переглянуть 70 мільйонів передплатників.

3. Власне виробництво

Успіх "Люпена" та інших власних продуктів компанії, таких як "Бріджертони", "Король тигрів" та "Паперовий будинок", демонструє, що Netflix, який колись покладався на фільми та серіали виробництва інших компаній, став потужним гравцем у кіно- та телевиробництві.

Компанія, яка стала піонером стримінгового сервісу ще у 2007 році, має понад 500 робіт на стадії постпродукції або підготовки до запуску, і заявила, що планує випускати щонайменше один оригінальний фільм щотижня в 2021 році.

Також компанія зазначила, що на цьому тижні мають з'явитися "захопливі новини" про серіал "Бріджертони" - і фанати сподіваються, що може з'явитися новий сезон популярної костюмованої драми.

4. Компанія стежить за конкурентами

Популяризація нового контенту є ключовою у стратегії Netflix щодо збереження лідерства, оскільки інші компанії, такі як Disney, Viacom, HBO та інші, докладають багато зусиль для розвитку свого стримінгу.

Один з ведучих американського мовника CNBC пожартував, що натяк про продовження"Бріджертонів" став головною новиною у звіті Netflix.

"Велике зростання стримінгових розваг змусило конкурентів ... змагатися з нами новими способами, на які ми очікували протягом багатьох років", - йдеться у повідомленні Netflix.

"Через це ми так швидко рухаємося до розвитку та подальшого розширення нашої бібліотеки оригінального контенту в широкому діапазоні жанрів та країн".

Паоло Пескаторе, технологічний аналітик PP Foresight, сказав, що попереду "напружена битва" між Netflix та іншими фірмами.

"Netflix може втратити набагато більше, враховуючи його величезну базу, тоді як конкуренти лише починають свій розвиток. Оригінальний контент буде ключовим фактором", - каже він.

"Будуть жертви. Глядачам доведеться робити складний вибір, оскільки вони не можуть дозволити собі усі стримінгові сервіси, зокрема музичні та ігрові".