П'ять рішень Трампа, які негайно скасує Байден

Кирило Белянінов,

ВВС, Вашингтон

Автор фото, Getty Images

Свої перші години та дні у Білому домі Джо Байден має намір присвятити скасуванню рішень адміністрації Дональда Трампа.

Вони, на думку нового президента США, завдали країні "великої шкоди".

Ще за кілька днів до інавгурації 46-го президента США представники команди Байдена заявили, що вважають політику попередньої адміністрації "руйнівною для країни".

У меморандумі "Огляд перших 10 днів", який розіслали "новим високопоставленим чиновникам Білого дому" 16 січня, голова адміністрації Байдена Рон Клейн заявив, що дії Трампа призвели до зіткнення США з чотирма кризами.

"Це криза, пов'язана з епідемією коронавірусу, викликана пандемією економічна криза, кліматична криза і криза, пов'язана з расовою нерівністю".

"У перші десять днів перебування на посаді президента ... Байден зробить рішучі дії для вирішення цих чотирьох криз, запобіганню інших ... загроз і відновлення позицій Америки у світі", - підкреслив Клейн.

За твердженням співрозмовників ВВС, близьких до нової адміністрації, у першу чергу Байден має намір скасувати п'ять рішень свого попередника. Ось вони.

Паризька хартія про клімат

У червні 2017 року президент Трамп оголосив про те, що Сполучені Штати збираються вийти з Паризької угоди про клімат. Договір, який підтримали 195 держав світу, зобов'язує країни обмежувати рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Попри критику, в листопаді 2019 адміністрація Трампа подала документи про вихід з учасників договору. Через рік це рішення почало діяти.

Розробка нової стратегії боротьби зі змінами клімату була однією з основних тем передвиборчої кампанії Байдена. Очікується, що вже 20 січня він оголосить про те, що Сполучені Штати знову увійдуть до кола країн-учасниць Паризької угоди.

У новій адміністрації США вперше в історії з'явиться посада "кліматичного царя" - місце куратора цієї глобальної проблеми займе колишній держсекретар Джон Керрі.

Заборона на в'їзд до США

Одним з перших рішень адміністрації Трампа в січні 2017 року стало підписання розпорядження про заборону на в'їзд до США для представників семи переважно мусульманських країн.

Розпорядження президента тоді викликало хвилю протестів у Сполучених Штатах. Його неодноразово намагалися оскаржити в судах.

У 2018 році документ, підписаний Трампом, з незначними змінами затвердив Верховний суд США.

Під час своєї передвиборчої кампанії Байден неодноразово згадував про утиски расових і релігійних меншин. У своєму меморандумі новий голова адміністрації Білого дому Клейн підтвердив, що відразу ж після інавгурації президент збирається скасувати заборону Трампа.

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Імміграційні рішення

Відповідно до заяв представників нової адміністрації, в перший день у Білому домі пан Байден має намір передати до Конгресу США законопроєкт щодо мігрантів. Він передбачає, що приблизно 11 млн нелегальних іммігрантів, які проживають в країні, протягом восьми років можуть не тільки отримати легальний статус, а й претендувати на громадянство.

Згідно з цим законопроєктом, нелегальні іммігранти повинні пройти перевірку поліції, довести відсутність судимостей та інших порушень закону. Також вони мають надати документи про сплату податків. Через п'ять років після цього вони зможуть претендувати на посвідку на проживання в США (грін-карту), а ще через три роки і на отримання громадянства.

Для деяких категорій мігрантів, включаючи дітей, яких вивезли у США їхні батьки, а також для сільськогосподарських робітників, ці терміни можуть скоротити.

Байден також заявив про те, що він зробить негайні дії для того, щоб припинити розділення сімей на південному кордоні США.

За розпорядженням адміністрації Трампа, дорослі і діти, затримані за нелегальний перетин кордону з Мексикою, до суду утримувалися в окремих імміграційних центрах. В результаті кілька сотень дітей були розлучені з батьками.

Масковий режим

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За твердженням нового голови адміністрації Білого дому, в перші дні перебування при владі Байден має намір оголосити про нові правила, спрямовані на боротьбу з пандемією.

Серед цього дадуть старт так званому "100-денного масочному випробуванню" ( "100 Day Masking Challenge").

"Носіння масок стане обов'язковим на території всіх федеральних об'єктів, а також для перетину кордонів між штатами", - уточнив Клейн.

У вівторок, менш ніж за добу до початку церемонії інавгурації Байдена, Університет Джонса Хопкінса підтвердив, що від коронавірусу у США померли понад 400 тисяч людей.

Заборона на виселення і студенти

Новий президент також збирається звернутися до департаменту освіти з проханням продовжити мораторій на виплату позик, узятих студентами для оплати навчання.

Навесні минулого року серед заходів, вжитих у зв'язку з епідемією коронавірусу, Конгрес США тимчасово дозволив не оплачувати ці позики.

Термін цього мораторію закінчився в кінці грудня 2020 року, і, на думку нової адміністрації, має бути продовжений на невизначений термін.

Байден також збирається наполягати на продовженні мораторію на виселення орендарів, які через пандемію не можуть оплачувати своє житло.

Тимчасова заборона на такі виселення також закінчилась наприкінці грудня. Під загрозою втрати житла опинилися не менше 14 млн американців.

Сам Байден вважає, що заборону на виселення неплатників мають продовжити щонайменше до вересня 2021 року.