Камала Гарріс: що відомо про нову віцепрезидентку США

Кирило Белянінов

BBC, Вашингтон

Автор фото, Getty Images

Камала Гарріс - перша жінка в історії, яка стала віцепрезиденткою США.

Свого часу, коментуючи новину про те, що саме Камала Гарріс стане кандидаткою у віцепрезидентки США від демократів, Дональд Трамп не приховував роздратування.

"Це людина, яка багато-багато разів говорила неправду. Вона великий прихильник підвищення податків, вона хоче зменшити фінансування наших збройних сил. Вона виступає проти видобутку сланцевої нафти", - заявляв Трамп, виступаючи перед журналістами в Білому домі.

Вже за дві хвилини після цього він відклав картки, на яких, як помітили журналісти, був зібраний весь перелік претензій до Гарріс, вирішивши, що він зможе сформулювати свою позицію й без підглядань у папірці.

"Камала Гарріс, - продовжив президент, - неймовірно мерзотна людина. Найгрубіша, найжахливіша і найліберальніша з усіх у Сенаті США. Я не можу повірити, що Джо Байден обрав її як партнера у передвиборчих перегонах".

Появу Гарріс як кандидатки у віцепрезиденти можна було назвати неприємним сюрпризом для Трампа і працівників його передвиборчого штабу.

"Вона становить серйозну загрозу і може вдихнути в кампанію Байдена таку необхідну енергію", - заявляв один із політтехнологів Дональда Трампа.

У ході передвиборчих перегонів штаб президента намагався виставити Джо Байдена людиною, нездатною протистояти впливу "радикально лівого крила" у Демократичній партії.

Проте поява Гарріс дещо вдарила по цій стратегії - у Демократичній партії її вважають переконаною центристкою, і аж ніяк не прихильницею лівих радикалів.

Її вік - 55 років - також став одним із важливих факторів: оглядачі у США всерйоз обговорюють варіант, за якого Гарріс може зайняти згодом президентське крісло.

"Вона була першою темношкірою жінкою, обраною окружним прокурором в історії Каліфорнії, першою жінкою, яку обрали генпрокурором Каліфорнії, першим сенатором США з індійським корінням", - заявляв BBC викладач Колумбійського університету Річард Фолік.

Донька імігрантів

Камала Деві Гарріс народилася в Окленді, штат Каліфорнія.

Її батьки - народжена в Індії Шамала Гопалан та імігрант із Ямайки Дональд Гарріс - зустрілися в університеті Берклі.

Обидва були активістами руху за рівні права, постійно брали участь в акціях та мітингах і, як вони твердять, брали з собою на демонстрації доньку.

Батьки Гарріс розлучились, коли їй було сім років, тому мати виховувала її та молодшу сестру, сама.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У дитинстві Гарріс мешкала в цьому будинку

Родина жила в бідному, переважно афроамериканському районі. Але наприкінці 60-х у Каліфорнії оголосили програму "інтеграції" расових меншин, приписавши темношкірих дітей з бідних сімей до шкіл у білих районах. В одну з таких шкіл і потрапила Гарріс.

"Моя мама дуже добре розуміла, що вона виховує двох чорних доньок, - писала Гарріс у своїй автобіографії. - Вона хотіла, щоб ми виросли впевненими в собі, гордими чорними жінками".

Згодом родина переїхала до Канади, де мамі Гарріс запропонували посаду професора в університеті Макгілл. Якщо вірити книзі Гарріс, у Монреалі вона разом із молодшою сестрою провела першу демонстрацію - в будинку, де вони мешкали, дітям заборонили гратися на галявині, але після влаштованої ними акції це правило скасували.

Після школи Гарріс отримала диплом бакалавра з економіки та політології в університеті Говард, що у Вашингтоні (заклад входить до переліку так званих "історичних коледжів для темношкірих"), а згодом стала магістром з юриспруденції у каліфорнійському університеті в Берклі.

Прокурор

У 1990 році Гарріс склала іспит, щоб займатися адвокатською діяльністю, але замість цього вирішила піти працювати в прокуратуру округу Аламіда в Окленді.

Новій працівниці доручили вести справи, пов'язані з сексуальними злочинами.

У 1994 році вона познайомилася зі спікером законодавчих зборів штату Каліфорнія Віллі Брауном. Попри більш як 30-річну різницю в віці, пара незабаром стала разом з'являтися на публіці.

Через рік Брауна обрали мером Сан-Франциско. На цей момент Гарріс вже вирішила з ним розійтися: пояснила, що не бачить перспективи в їхніх стосунках.

Перейшовши на роботу в офіс окружного прокурора Сан-Франциско, Гарріс зосередилася на боротьбі з підлітковою проституцією. За її розпорядженням правоохоронні органи стали розглядати неповнолітніх проституток як жертв злочинів, а не як їх винуватців - тому затриманих замість тюрми відправляли в реабілітаційні центри.

Одночасно Гарріс налагоджувала контакти з місцевою елітою, представники якої стали спонсорами її першої політичної кампанії - у 2003 році вона виграла вибори на посаду окружного прокурора Сан-Франциско, ставши першою афроамериканкою на цій посаді.

На тих самих виборах мером Сан-Франциско став Гевін Ньюсом. Зараз він є губернатором Каліфорнії, вважається близьким другом Гарріс, і, як твердить журнал New Yorker, політик і прокурор навіть проводили разом відпустки.

Автор фото, Reuters

На посаді прокурорки в Гарріс були суперечки і з поліцейськими, і з правозахисниками. З 2003 по 2006 роки кількість обвинувачувальних вироків у Сан-Франциско зросла з 52% до 67%. Активісти й досі вважають, що головною причиною цього була занадто жорстка позиція Гарріс.

У 2004 році вона відмовилася наполягати на смертному вироку для чоловіка, якого визнали винним у вбивстві поліцейського. Це викликало обурення з боку правоохоронців.

Водночас, вже будучи генпрокуроркою Каліфорнії, вона відмовилася підтримати два законопроєкти про заборону в штаті смертної кари. Це викликало обурення вже з боку правозахисників.

Генеральною прокуроркою Гарріс стала у 2010 році. На цій посаді вона була ініціатором загальнодоступної онлайн-платформи, де збиралася інформація про людей, які загинули і постраждали внаслідок затримань поліцією.

Також вона змогла домогтися від федерального уряду збільшення субсидій для родин, які втратили житло через недобросовісність кредитних організацій - штат замість обіцяних 4 мільярдів доларів отримав 20 мільярдів.

При цьому Гарріс відмовилася підтримати міністерство юстиції, яке наполягало на висуненні обвинувачень банку OneWest, який звинувачували в тих самих недобросовісних діях. Керівником цього банку був майбутній міністр фінансів Стівен Мнучін.

Політик

Ще у 2004 році Гарріс першою з посадовців у Каліфорнії публічно підтримала Барака Обаму, який висунув свою кандидатуру на посаду сенатора.

Дружба, яка склалася між ними тоді, триває й дотепер.

У 2013 році з'явився запис приватної розмови, в якій Обама називає Гарріс "найпривабливішим прокурором у країні".

Цей коментар критики сприйняли як сексистський, Обама був змушений публічно вибачитися.

Пізніше у Вашингтоні говорили, що Обама планує висунути кандидатуру Гарріс на посаду члена Верховного суду. Сама Гарріс заявляла, що така пропозиція її не цікавить.

Замість цього вона вирішила зайнятися політикою. У 2016 році легко виграла вибори у Лоретти Санчез, конгресвумен із 20-річним стажем, і зайняла крісло сенаторки штату Каліфорнія.

Через рік, коли вона вже була членом сенатських комітетів з безпеки та юридичних питань, Гарріс стала справжньою телезіркою.

Під час слухань про російське втручання у вибори 2016 року вона завалила тодішнього керівника міністерства юстиції шквалом запитань. Ті слухання транслювали провідні телеканали - бліде обличчя очільника Мін'юсту стало сенсацією.

Після трьох з половиною хвилин запитань від Гарріс він витер піт з лоба і сказав: "Я не можу реагувати так швидко! Це мене нервує!".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Камалу Гарріс багато хто вважає надто жорсткою

Претендент

Восени 2019-го Гарріс оголосила про участь у президентській кампанії від Демократичної партії, обравши головним об'єктом своєї критики Джо Байдена.

У своїх виступах вона нагадувала про суперечливі заяви політика, зокрема про те, що саме Байден був противником програми темношкірих дітей з бідних кварталів у "білих" школах: "Я була однією з таких дівчат", - казала Гарріс.

При цьому вона постійно відмовлялася відповідати на запитання про свою професійну кар'єру і не висловлювалася про своє ставлення до пропозицій інших демократів щодо реформи правоохоронних органів.

У грудні минулого року вона оголосила про зняття своєї кандидатури. Головною причиною, вважають аналітики, стали низькі рейтинги і недостатня кількість пожертв на кампанію.

Незадовго до цього працівники її штабу звинуватили Гарріс у занадто жорсткому стилі управління, необґрунтованих звільненнях - а ще в тому, що справжнім керівником штабу нібито була її сестра Мая.

Майже через три місяці після цього, у березні 2020 року, Гарріс офіційно підтримала кандидатуру Джо Байдена. На той момент він вже став безумовним лідером перегонів серед демократів.

За словами Гарріс, саме Байден тепер може стати лідером, який об'єднає країну.

Редактор "Вікіпедії"?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Камала Гарріс і Даг Емхофф

У 2014 році Гарріс одружилася із юристом Дагом Емхоффом. Від попереднього шлюбу в нього є двоє дітей.

Гарріс любить готувати, зберігає рецепти, які на вихідних публікує газета New York Times. Щоправда, її улюблена страва - звичайна запечена в духовці курка.

Вона збирає кеди Converse Chuck Taylor - вважає, що це найкраще взуття для поїздок.

Після перемоги на виборах у Сенат журналісти часто називали її "Обамою в жіночому образі", на що сама Гарріс завжди реагувала однаково: "В мене є власні досягнення".

У червні, коли стало відомо, що вона серед лідерів у боротьбі за посаду віцепрезидента, присвячену їй сторінку у "Вікіпедії" відредагували 408 разів.

Як твердять спостерігачі, більшість правок зробила одна людина. Змінювали епізоди, пов'язані з позицією Гарріс щодо боротьби зі злочинністю та історії 2013 року, коли Гарріс відмовилася притягнути до відповідальності чинного міністра фінансів США Стівена Мнучіна.