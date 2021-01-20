Джо Байден - президент з третього разу і давній знайомий України

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Джо Байден у 78 років став найстаршим президентом в історії США, вигравши вибори з третього разу.

Тепер він обіцяє забезпечити прогрес країни та скасувати низку рішень, ухвалених Дональдом Трампом.

Хоча Барак Обама колись назвав його "найкращим віцепрезидентом Америки", за чотири десятиліття на державних посадах Байден неодноразово зазнавав критики.

Отже, хто такий Джо Байден і як він нарешті досяг мети, яку поставив ще у червні 1987 року, коли вперше виставив свою кандидатуру на президентських вборах?

"Брат" Обами та куратор України

Байден брав участь у праймеріз від демократів перед виборами в 2008 році, але згодом вийшов з перегонів та приєднався до команди Обами.

Вісім років у Білому домі Обами дозволили Байдену претендувати на більшу частину "спадщини" Обами, включаючи закон про медичну допомогу, а також пакет ініціатив, які впровадили у відповідь на фінансову кризу.

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Байден мав серйозний авторитет на зовнішньополітичному фронті та допомагав збалансувати брак відповідного досвіду у Обами.

Зокрема, саме Байден активно займався "українським питанням". Він неодноразово бував в Україні, очолював американську делегацію на інавгурації Петра Порошенка у 2014 році та підтримував Україну у конфлікті з Росією.

Водночас Байден критикував українську владу за брак реформ і боротьби з корупцією. Виступаючи у Верховній Раді в 2015 році, Байден порівняв корупцію в Україні з раком.

Україна також мало не коштувала йому перемоги на президентських виборах 2020 року. У 2019-му розгорівся скандал. Стало відомо, Дональд Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи почати кримінальне розслідування щодо сім'ї Джо Байдена, начебто причетної до корупційних схем.

Його близькість до Обами - людини, яку він часто називає своїм "братом" - можливо, також сприяла його стійкій підтримці серед афроамериканських виборців.

Дані екзитполів на виборах 2020 року показали, що темношкірі виборці переважно підтримували Байдена, що, можливо, дало йому поштовх у таких штатах, як Джорджія, Мічиган та Пенсильванія.

Так званий "Джо з середнього класу", Байден також допоміг залучити білих виборців, які виявилися складним електоратом для Обами.

Це спрацювало тоді й спрацювало зараз - у 2020 році. Коли Байден успішно відвоював штати "блакитної стіни" в промисловому центрі США, які відвернулися від демократів заради Трампа у 2016 році.

Довга політична кар'єра

Ім'я Байдена опинилося в новинних заголовках у 2012 році, коли він сказав, що почувається "цілком комфортно" у питанні одностатевих шлюбів. Здавалося, що ці коментарі шкодять президенту, який ще не підтримав цю політику повною мірою.

Зрештою Обама зробив це, лише за кілька днів після Байдена.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1974 році Джо Байден був наймолодшим сенатором США

Він балотувався в президенти в 1988 році, але відмовився від перегонів після того, як зізнався у плагіаті виступу тодішнього лідера британської лейбористської партії Ніла Кіннока.

Його тривала кар'єра у Вашингтоні дала критикам чимало матеріалу для критики.

На початку своєї кар'єри Байден підтримав південних сегрегаціоністів, виступивши проти рішення суду проти расової сегрегації в державних школах.

Крім того, очолюючи сенатський комітет з питань судової влади в 1991 році, він вів слухання щодо призначення до Верховного суду Кларенса Томаса, якого звинувачувала у сексуальних домаганнях професорка права Аніта Гілл. Байдена критикували за те, як він вів процес та як відреагував на звинувачення.

Байден також був запеклим захисником законопроєкту про боротьбу зі злочинністю 1994 року, який, як кажуть зараз багато лівих, заохочував тривалі та масові ув'язнення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден з сином Бо, який помер від раку у 2015 році

Все це робить його часом незручним для сучасної Демократичної партії.

Втрати близьких

Життя пана Байдена затьмарене особистими трагедіями. У 1972 році новоспечений сенатор втратив свою першу дружину Нелію та їхню маленьку доньку - вони загинули в автокатастрофі.

Сенаторську присягу він приймав у лікарняній палаті, де лежали його сини Бо і Хантер після цієї аварії.

У 2015 році Бо помер від раку мозку у віці 46 років. Його вважали висхідною зіркою американської політики: Байден-молодший планував балотуватися в губернатори штату Делавер в 2016 році.

Байден-батько казав, що саме Бо заохотив його знову йти в президенти. Під час виборчої кампанії політик згадував обидві свої трагедії, щоб пояснити, чому охорона здоров'я для нього - питання особисте.

Смерть Бо показала Байдена з хорошого боку: як добру людину й сім'янина і принесла йому чимало симпатиків.

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Утім, ця зовнішня доброта мала й підводні камені.

Після початку кампанії 2020 року Байдена звинуватили в небажаному фізичному контакті під час зустрічей із жінками-виборцями. Були опубліковані не надто приємні відео.

Але політик з його іміджем доброго дядечка відповів, що він просто емпатійна людина. Втім, визнав, що стандарти поведінки нині змінилися.

У декого цей епізод створив враження, що кандидат трохи випадає з реальності.

Однак спокійна та поміркована кампанія Байдена врешті принесла йому президентство - це момент найбільшого успіху в його тривалій і насиченій політичній кар'єрі.

На президентських виборах він отримав 306 з 538 голосів у Колегії вибірників, яка формально обирає президента, його суперник Дональд Трамп - 232 голоси.

Загалом Байден отримав 81,28 млн або 51,3% голосів виборців, які проголосували. За Дональда Трампа проголосували 74,23 млн або 46,8% виборців.

Дональд Трамп відмовився визнавати поразку і кілька місяців наполягав, що результати виборів у деяких штатах підтасували. Жодних доказів цих тверджень він не надав.

6 січня, після мітингу за участі Трампа, натовп його прихильників увірвався в будівлю Конгресу в розпал засідання, на якому законодавці затверджували перемогу Джо Байдена.

Процедуру перервали на кілька годин, розгромили багато приміщень, включаючи зали засідань обох палат. П'ятеро людей загинули, в тому числі один поліцейський. Байден назвав цю подію "заколотом".

У наступні дні десятки учасників штурму арештували, а 13 січня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.

Спадщина Трампа

Напередодні інавгурації Байдена у ЗМІ з'явилася інформація про перші рішення, які він хоче ухвалити на посаді.

Очікується, що у перший же день новий президент скасує заборони на поїздки до США для громадян з низки країн світу та повторно приєднається до Паризької кліматичної угоди.

Байден також зосередиться на возз'єднанні дітей мігрантів та їхніх батьків, розлучених на кордоні, зробить розпорядження щодо Covid-19 та носіння масок, розширить обмеження на виселення та втрату права на викуп власності внаслідок пандемії.

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Очікують, що новий президент направить до Конгресу важливий законопроєкт про іміграцію, а також зосередиться на ухваленні плану щодо відновлення економіки внаслідок пандемії коронавірусу в розмірі 1,9 трлн доларів.

Джо Байден також заявив, що його адміністрація прагне поставити 100 мільйонів вакцин проти Covid-19 протягом перших 100 днів перебування на посаді - і назвав нинішні темпи вакцинації провалом.

"Байден вживатиме заходів - не просто для відшкодування найбільших збитків адміністрації Трампа, а також для того, щоб почати рухати нашу країну вперед", - написав у меморандумі керівник апарату Білого дому Рон Клейн.