Джилл Байден: від вчительки до першої леді

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Новою першою леді США стала Джилл Байден. Вона хоче й далі працювати викладачкою англійської у коледжі, тож буде першою в історії дружиною президента США, яка продовжить професійну кар'єру.

Коли Джо Байдена офіційно оголосили кандидатом у президенти, його дружина Джилл виступила з промовою на з'їзді Демократичної партії. Вона стояла у порожньому класі, де колись у 1990-х викладала англійську.

Після завершення промови до неї приєднався сам Байден, який розповів, чому його дружина буде чудовою першою леді.

"Пам'ятаєте свого улюбленого вчителя, який допоміг вам повірити в себе, - звернувся кандидат у президенти до своїх слухачів. - Саме такою першою леді й буде Джилл Байден".

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Особисте життя

Джилл Джейкобс народилася у червні 1951 року в Нью-Джерсі. Вона була найстаршою з п'яти сестер. Провела дитинство у Віллоу-Гров у передмісті Філадельфії.

До заміжжя з Байденом була одружена з колишнім американським футболістом Біллом Стівенсоном.

Дружина Байдена та його однорічна донька загинули в автокатастрофі у 1972 році. Його сини Бо і Хантер вижили.

Джилл і Джо познайомив брат Байдена у 1975 році. Байден вже був сенатором, а Джилл - ще навчалась у коледжі.

"Я була студенткою старшого курсу, зустрічалася з хлопцями в джинсах і футболках, а він прийшов у піджаку та мокасинах, і я подумала: "Боже, з цього нічого ніколи не вийде!" Він був на дев'ять років старший за мене! Але ми пішли в кіно на "Чоловіка і жінку" у Філадельфії, і все закрутилося", - розповідала Джилл про перше побачення з Байденом в інтерв'ю Vogue.

Вона також розповіла, що Джо Байден освідчився їй п'ять разів, перш ніж вона прийняла його пропозицію.

"Я не могла допустити, щоби діти Джо втратили матір вдруге. Тому я мала бути впевненою на 100%", - пояснила вона.

Пара одружилася в Нью-Йорку у 1977 році. Їхня дочка Ешлі народилася у 1981-му.

У травні 2015 року син Байдена Бо помер від раку мозку. Йому було 46 років.

Розповідаючи про чоловіка під час оголошення його кандидатом у президенти, пані Байден сказала:

"Я впевнена, що якщо ми довіримо країну Джо, він зробить для кожної родини американців те, що він зробив для нашої родини - згуртує нас і зробить нас єдиним цілим, поведе нас уперед у важкі часи і дасть кожному з нас свою омріяну Америку".

Викладацька кар'єра

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джилл Байден на передвиборчому заході демократів часів кандидата Обами

69-річна Джилл Байден має за плечима кілька десятиліть викладацької кар'єри.

У неї два ступені магістра, а докторський вона здобула в Університеті штату Делавер у 2007 році.

До переїзду у Вашингтон вона викладала у коледжі в Делавері, у державній середній школі та психіатричній лікарні для підлітків.

Тоді, на з'їзді Демократичної партії, вона виступала у своєму колишньому класі у Делаверській середній школі Брендівайн, де викладала англійську мову з 1991-го по 1993 рік.

Коли Байден обіймав посаду віцепрезидента, його дружина була професоркою англійської мови у громадському коледжі Північної Вірджинії.

"Викладання - це не моя робота, це - сама я", - написала вона у серпні у своєму Твіттері.

Політика

Коли у 2009-2017 роках її чоловік був віцепрезидентом США, пані Байден носила титул другої леді. У цей період вона займалася просуванням громадських коледжів, захистом сімей військових та поширенням інформації про профілактику раку молочної залози.

Разом з Мішель Обамою вона розпочала ініціативу "Об'єднаймо зусилля", яка допомагала ветеранам війни та їхнім сім'ям отримати доступ до освітніх програм та працевлаштування.

У 2012 році вона опублікувала дитячу книжку під назвою Don't Forget, God Bless Our Troops ("Не забувай, благослови Боже наші війська"). В основу книжки лягла історія онуки Байдена Наталі, батько якої служив в Іраку.

Під час президентської кампанії Джилл Байден працювала поруч зі своїм чоловіком. Вона активно підтримувала його, організовуючи заходи та збори коштів.