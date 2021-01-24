"Бачив, хто кинув? Запам'ятай цю мразоту": як ОМОН розганяв протести у Москві

Єлизавета Фохт, Анастасія Голубєва, Оксана Чиж

ВВС

Підпис до фото, Деякі з учасників прийшли на Пушкінську площу з туалетними йоржиками - відсилання до розслідування прихильників Навального "Палац для Путіна"

Суботня акція протесту в Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у СІЗО, стала наймасовішим неузгодженим з владою заходом за останні роки. Прорив оточення на Пушкінській площі перейшов у зіткнення з ОМОНом і ходу по бульварах, а закінчилася акція біля "Матроської тиші", де сидить Навальний. Силовики, яких весь день закидали снігом, провели масові затримання із застосуванням сили. ВВС розповідає, як пройшов цей день у російській столиці.

Затримання на Пушкінській

Офіційно акція мала початися о другій годині дня, але вже близько опівдня люди стали підходити до Пушкінської площі, і одночасно почалися перші затримання. Спочатку кілька тисяч людей просто стояли на площі і навколо неї. Плакатів майже не було видно, зате дуже багато протестувальників прийшли в масках. Співробітники поліції ходили всередині натовпу мітингарів і роздавали маски тим, у кого їх не було. Поліцейські вже робили так під час акцій проти поправок до Конституції влітку 2020 року.

Близько першої години дня затримання йшли кожні пів хвилини: омонівці у зчепленні по кілька людей входили у натовп і затримували випадкових людей - спочатку переважно чоловіків. Потім в автозаки почали тягнути і жінок. На підході до Пушкінської затримали Любов Соболь, одну з небагатьох соратників Навального, хто зміг приїхати на протести в суботу - більшість із них затримали превентивно.

До 14 години - на цей час було призначено офіційний початок акції - Пушкінська площа була повністю забита. Затримувати людей і взагалі пересуватися у натовпі співробітникам поліції стало важче. Деякі учасники мітингу, помітивши це, стали відтісняти омонівців і відбивати тих, кого вони планували затримати. Через скупчення такі "бійки" відбувалися часто.

На відео потрапила й серйозна бійка з поліцією на Пушкінській - один з протестувальників з кулаками кинувся на омонівців у шоломі і захисній екіпіровці, і завдав їм кілька ударів ногами і руками в корпус і в голову. Бійці відмахувалися палицями і намагалися затримати нападника, але його відбив натовп.

Протестувальникам навіть вдалося прорватися до обгородженого парканами пам'ятника Олександру Пушкіну. Двоє людей залізли на ліхтар - коли таке сталося у 2017 році на акції "Він вам не Дімон", фото цієї події стало одним із символів протесту.

Присутні почали діставати плакати. Хтось заготовив їх заздалегідь - на аркушах паперу були написи "Фінальна битва між добром і нейтралітетом" (так називається блог Навального), "Олексій воістину воскрес", "ВВП просимо на заслужений", "Ні диктатурі", "Занадто дорогий президент" . Волонтери роздавали бажаючим листки з написом "Я за Навального".

Незабаром Пушкінська площа бажаючих вже не вміщала, до того ж її повністю оточила поліція. Акція, по суті, розділилася на кілька маленьких мітингів - у їхніх різних частинах скандували традиційні гасла "Геть царя", "Свободу", "Навальний" і "Ми тут влада".

Через розрізненість оцінити загальну кількість учасників акції було практично неможливо. Reuters повідомило про участь 40 тисяч осіб, "Білий лічильник" - про 15-20 тисячах, МВС - про чотири тисячі.

На акцію прийшла Юлія Навального - дружина заарештованого політика. Досить швидко її затримали, з поліції вона вийшла вже під вечір. На Пушкінській також були і мама Навального Людмила, і його брат Олег - вони поїздки в автозаку уникли.

Приблизно через годину після початку акції кілька тисяч людей рушили по Тверській вулиці до Манежної площі - такий маршрут спочатку і пропонували організатори акції. Через це у підземних переходах утворилися затори, на пішохідних - теж, а потік людей навіть на кілька хвилин перекрив Тверський бульвар.

Хода була мирною, поліція майже не заважала учасникам протесту і лише перегороджувала прилеглі до Тверської провулки. На відміну від попередніх акцій, більшість магазинів залишилися відкритими. Кореспондент ВВС на шляху до Манежної побачив лише два затримання.

Деякі йшли Тверською з плакатами, було видно кілька прапорів Білорусі, а хтось вийшов на мітинг з туалетними йоржиками. Йоржики стали однією з найбільш обговорюваних деталей розслідування Навального про палац Путіна в Геленджику, так як в одну з будівель на прилеглій до нього території, як повідомляли у фільмі, придбали йоржик з тримачем загальною вартістю в 150 тисяч рублів.

Машини голосно сигналили на підтримку протестувальників, водії та пасажири висовувалися у вікна і давали п'ять перехожим.

Підпис до фото, Так виглядала Пушкінська до зачистки

Манежна площа виявилася повністю перегородженою поліцією і Росгвардією. Протестувальники звертали вбік Театрального проїзду - проходили через Держдуму і Великий театр і прямували в бік Луб'янки. Під час цієї ходи було помітно, що натовп сильно рідшає - хтось йшов з акції, хтось звертав у провулки, хтось намагався йти назад і дістатися до Пушкінської площі.

Якраз у цей час, біля 16.00, Пушкінську площу почали зачищати, людей почали бити кийками. В бік протестувальників Тверською потягнулися автобуси з ОМОНом Росгвардіі.

Продовжилися затримання. Співробітники поліції забрали дитину, яка брала участь в акції, пізніше дитячий омбудсмен Анна Кузнєцова запевнила, що поліція забрала неповнолітнього "з метою вивести його за периметр для безпеки". За її даними, у Москві в суботу затримали близько 70 дітей - наймолодшим було 9 і 12 років. Всього на суботніх акціях протесту в Росії затриманих неповнолітніх було понад 300, повідомила Кузнєцова.

На можливій присутності дітей на мітингу до акції була сфокусована інформаційна кампанія, яку влада влаштувала перед акцією. СК заздалегідь завів кримінальну справу про заклики неповнолітніх на протести, Генпрокуратура і Роскомнагляд вимагали у соцмереж видаляти такий контент.

Дітей шкільного віку на акції дійсно було чимало, але абсолютну більшість все-таки складали дорослі - як молоді, так і літнього віку.

На агресію силовиків поскаржилися десятки журналістів. Кореспондентку "Медузи" Христину Сафронову вдарив боєць ОМОНу. Фотокореспондента цього ж видання Євгенія Фельдмана схопили за шию і не відпускали. "Нова газета" повідомила, що силовики вдарили їх кореспондентку Єлизавету Кірпанову по голові кийком, у неї йшла кров: журналістку повалили і почали бити, фотографу "Нової" Вікторії Одіссоновій омонівці розбили об'єктив. Ще кількох журналістів затримали - подібні випадки фіксувала "Профспілка журналістів".

Прорив оточення і хода бульварами

Коли ОМОН за кілька хвилин повністю зачистив Пушкінську, натовп несподівано прорвав оточення і вийшов на проїжджу частину Страсного бульвару. Через кілька хвилин конфронтація переросла у повномасштабні зіткнення з омонівцями,

Коли кілька бійців спробували почати затримання, невелика група протестувальників почала відбиватися. У силовиків полетіли сніжки.

Деяких поліцейських під крики "Ганьба" протестувальники почали штовхати в спину ногами. З іншого співробітника зірвали каску, його балаклава потім теж валялася на землі разом з уламками поліцейського кийка. В оточення з боку мітингарів прилетів фаєр і книга Джорджа Оруелла "1984".

Розірвалася петарда - таке відбувалося кілька разів під час суботніх мітингів.

Коли силовикам все-таки вдалося відновити ланцюг, двоє омонівців повели до поліцейського автобусу товариша по службі, який тримався руками за обличчя. Закривавленим було обличчя й в одного з учасників протесту.

Після масових мітингів 2019 року через за меншу агресію - наприклад, відтягування затриманих або кинутий в оточення паперовий стаканчик - СК Росії завів з десяток кримінальних справ, які в ЗМІ отримали об'єднану назву "московська справа".

Така поведінка частини протестувальників сподобалася далеко не всім - деякі просили особливо завзятих учасників зіткнень зупинитися. Це в підсумку і сталося. Натовп рушив вниз по Страсному бульвару - маршрутом, яким російська опозиція часто користується для узгоджених акцій.

В середині Страсного протестувальники, скандуючи "Ми хочемо свободу!", натрапили на автобус "Росгвардіі" і пасажирський автобус-гармошку "Мосгортрансу" з заклеєними зсередини вікнами - у таких самих за кілька годин до акції недалеко від Пушкінської площі базувалися кілька десятків силовиків в бойовій екіпіровці та зі щитами.

Підпис до фото, Автобус Росгвардіі натовп закидав сніжками

Протестувальники почали закидати машини снігом і кричати "Ганьба". У цей момент хтось включив на максимальну гучність гімн Росії. Бійці спробували почати затримання, але відступили під градом сніжок. Це тривало кілька хвилин, потім ОМОН все-таки зміг відігнати людей від автобусів.

Здавалося, силовики не були готові до того, що почнеться марш. Їм вдалося заблокувати вихід на Петрівку, що веде до Кремля, і кілька провулків, але до Трубної площі натовп, що скандував гасла, дійшов абсолютно безперешкодно.

Омонівці перегрупувалися і встали в ланцюг перед площею. Хода на якийсь час зупинилася, протестувальники почали сперечатися. Деякі пропонували йти на ОМОН стіною, щоб вийти на Різдвяний бульвар, але більшість вирішили повернути на Цвітний бульвар.

Протистояння на Цвітному бульварі і Трубній площі

Поліцейським в результаті вдалося розділити натовп - близько п'ятої вечора одна його частина опинилася на пішохідній частині Цвітного, а інша - на Трубній площі.

На площу вийшли кілька десятків бійців - здавалося, що її зможуть швидко зачистити. Але щоразу, коли омонівці бігли на натовп, їх закидали снігом під оглушливий свист і крики "мусори ганьба Росії". Силовикам довелося відходити назад.

Тих, до кого встигали дістатися, затримували, попутно б'ючи кийками, і по снігу тягли в автозаки. Деяких вдавалося відбити. Чоловіка з російським прапором, наприклад, протягом хвилини як канат перетягували через огорожу бульвару омонівці і протестувальники (в результаті він дістався другим).

З особливою увагою бійці ставилися до тих, хто кидав у них сніг. Двоє учасників оточення перемовлялися один з одним: "Бачив, хто кинув? Ось, запам'ятай цю мразоту".

На розгублених поліцейських кричали діти явно шкільного віку: "На моєму місці могла би опинитися ваша дитина", "А ви дивилися розслідування про палац?", "Завтра ви опинитеся в кімнаті бруду!". Багато з них явно сприймали протистояння з "космонавтами" як гру в "кішки-мишки".

Незабаром на площу прибуло підкріплення, і натиск силовиків мітингарі стримати вже не змогли. Їх почали видавлювати всередину бульвару.

Тим часом інша частина мітингувальників повністю зайняла тротуар, що йде паралельно бульвару. Велика група учасників акції зайняла сходинки Московського цирку.

Кілька молодих людей забралися у пам'ятник біля цирку - бронзову машину з фігурою Юрія Нікуліна і розтягнули червоно-білий прапор з написом "Живе". До цирку стяглися сили Росгвардії та поліції, під'їхав автозак. Це посилення теж виявилося під градом снігу - сніжки ліпили в заметах на пішохідній частині бульвару.

Це підтримували далеко не всі. "Ви думаєте, ви так показуєте свою сміливість? Ви так демонструєте свою дурість, ведете себе як діти", - кричала тим, хто ліпив сніжки, молода дівчина. До неї ніхто не прислухався, сніжки продовжували летіти в поліцію.

На дорозі виявилася й димова шашка, через неї над дорогою утворилася завіса. Кореспондент ТАСС бачив, як у бійців розпилили газовий балончик, одному з них стало погано.

В один з таких моментів на дорозі з'явилася чорна Toyota Camry з мигалкою на даху. Мітингувальники висипали на проїжджу частину, оточили машину і почали з криками бити автомобіль. За хвилину їх розігнали омонівці, а пом'ятий седан рушив з місця і швидко зник з поля зору.

Агенції ТАСС і РИА Новости пізніше з посиланням на джерела повідомили, що водій автомобіля з мигалкою отримав травму ока. Сама машина належить центральному апарату ФСБ, повідомив ТАСС.

Близько сьомої вечора управління справами президента повідомило, що просить водіїв свого автопарку продумувати маршрути поїздок по Москві так, щоб "уникнути можливого прояву агресії з боку учасників неузгодженого мітингу".

Розлючені омонівці продовжили затримання і незабаром натовп з обох боків бульвару витіснили до Садового кільця. Частина людей вирішила піти додому, частина звернула вбік Сухаревської вулиці.

Кілька десятків протестувальників в районі 19:30 зібралися біля "Матроської тиші", де перебуває Навальний. Там теж почалися затримання - людей били ногами і кийками. Ворота СІЗО перегородили вантажівкою, щоб протестувальники не змогли їх протаранити. Через пів години людей вдалося відтіснити від ізолятора, але поодинокі затримання продовжилися. Залишки протестувальників зникли у дворах, за ними кинулися бійці ОМОНу.

За даними ОВС-Інфо, до 21:00 у Москві в автозаках опинилися понад тисячу осіб. Всього в містах Росії у цей день затримали понад три тисячі людей - це рекорд в історії усіх протестних акцій останніх 20 років.

РИА Новости стверджує, що під час протестів постраждали 39 силовиків. СК повідомив, що почав дослідчу перевірку за фактом виявленого насильства щодо поліцейських.

Увечері в суботу соратник Навального Леонід Волков оголосив, що протести триватимуть у наступні вихідні.