Еволюція чи втручання згори? "Жахлива таємниця", що переслідувала Дарвіна до кінця життя

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Термін "жахлива таємниця" Чарльза Дарвіна - широко відомий. Не секрет, що великий учений так і не зміг пояснити з точки зору еволюції походження на Землі квіткових рослин. Але лише зараз стало відомо, що таємниця квітів мало не коштувала Дарвіну праці усього його життя і гнітила його до останніх днів.

Розбираючи архівні документи, біолог-еволюціоніст з Лондонського університету королеви Марії, професор Річард Баггс виявив, що за кілька років до смерті Дарвіна у нього з'явився вельми рішучий опонент - шотландський ботанік Вільям Каррутерс.

Каррутерс дотримувався креаціоністської теорії походження квіткових рослин, вважаючи, що вони виникли завдяки втручанню згори, і повідомив пресі, що Дарвін не може дати природничого пояснення щодо цього питання.

Ця прогалина у дарвінівській теорії еволюції стала надбанням громадськості й погрожувала підірвати позиції Дарвіна у науковому світі.

Саме тоді, вважає Річард Баггс, і народилося це словосполучення - the abominable mystery: жахлива або огидна таємниця.

Що таке "жахлива таємниця" Дарвіна?

Вперше цей термін Чарльз Дарвін вжив в 1879 році в листі своєму другові, досліднику і ботаніку Джозефу Гукеру. У ньому він писав, що стрімкий за геологічними мірками розвиток вищих видів рослин становить жахливу таємницю.

Йшлося про квіти та квіткові (або покритонасінні) рослини, відмінна риса яких полягає у наявності органів статевого розмноження. До них належить велика частина усіх рослин на Землі - від водяних лілій і польових квітів до дубів і фруктових дерев.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У природі існує понад 200 тисяч різновидів квіткових рослин

Дарвін не міг пояснити процес їхнього виникнення та еволюції. Квіткові рослини з'явилися на Землі порівняно пізно в порівнянні з іншими видами і дуже швидко набули широкого різноманіття кольору, розміру й форм.

"Судячи з так званого літопису копалин, квіткові рослини (Angiospermae) з'явилися раптово - у крейдяному періоді, близько 100 мільйонів років тому. У них немає жодної подібності з рослинами, які існували до цього. Крім того, їхня поява була ознаменована різноманітністю підвидів", - каже професор Баггс.

Саме ця раптовість не давала спокою Чарльзу Дарвіну.

Чому не було послідовної еволюції? Куди поділися проміжні форми між хвойними породами (Gymnospermае) і квітковими? І як це можливо, що вони з'явилися відразу у великій кількості варіантів?

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Дарвін не розумів, як ці рослини уникли послідовних етапів розвитку на відміну від інших великих видів флори й фауни, включно зі ссавцями. Все це суперечило одному з головних принципів природного відбору, який свідчив, що природа не робить різких стрибків.

Довгий час Дарвін втішав себе думкою, що, можливо, квіткові рослини виникли та еволюціонували на якомусь ще не відкритому острові або континенті.

У серпні 1881 року, всього за кілька місяців до смерті, він написав Гукеру: "Для мене немає нічого більш екстраординарного в історії рослинного царства, ніж несподіваний і стрімкий розвиток вищих рослин. Іноді мені здавалося, що протягом століть десь біля Південного полюса міг існувати віддалений і загублений континент".

Нападки Каррутерса

У бібліотеці Королівських ботанічних садів професор Баггс натрапив на копію лекції, яку в 1876 році читав членам Асоціації геологів шотландський ботанік Вільям Каррутерс.

У ній шотландець стверджує, що Дарвін не в змозі зрозуміти і пояснити виникнення квіткових рослин, тому що їхня поява має божественну основу.

Каррутерс критикує усю дарвінівську теорію еволюції в цілому, чим провокує гарячі суперечки не тільки в наукових колах, а й у суспільстві. Його висловлювання і висновки надрукувала газета Times, а також низка наукових видань.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зала ботаніки у Британському музеї, 1858 рік

"Каррутерс скористався моментом для того, щоб розпочати похід проти дарвінівської теорії. Він стверджував, що покритонасінні у Крейдовому періоді були створені безпосередньо Богом. Для Дарвіна та його друзів це було повною єрессю, але виникла проблема: він не міг пояснити це явище з точки зору еволюції", - говорить Баггс.

На думку професора, саме ця ситуація і підштовхнула Чарльза Дарвіна до використання словосполучення "жахлива таємниця". Свої висновки Баггс опублікував у науковому виданні American Journal of Botany.

Сам Вільям Каррутерс згодом став хранителем відділу ботаніки в Британському музеї й одним з провідних учених в області палеоботаніки.

За словами Річарда Баггса, "жахлива таємниця" Чарльза Дарвіна подібна до теореми Ферма, сформульованої математиком П'єром Ферма у 1637 році, - жоден з них не зміг за життя розгадати власну загадку.

"Ми отримали уявлення про те, що коїлося у голові Дарвіна в останні роки його життя. Ця остання загадка, спроби її вирішити займали усі думки Дарвіна аж до самої смерті", - говорить професор Баггс.

Чи вдалося вченим відтоді розгадати "жахливу таємницю"?

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Якщо одним словом, то ні.

Минуло вже 140 років, а вичерпно пояснити виникнення квіткових рослин досі ніхто не може.

"Звичайно, ми значно просунулися в нашому розумінні еволюції та у знаннях палеонтології, але ця таємниця все ще не розкрита", - каже Річард Баггс.