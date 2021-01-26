Як живе найбагатший геймер у світі

Йогану Сундштайну 27 років і він - зірка культової гри Dota 2.

Щоправда, для кіберспорту це вже зрілий вік, але на пенсію Йоган поки що не збирається.

Він планує і далі заробляти на грі, яка вже принесла йому $7 млн.

У розпал пандемії він тренується разом зі своєю командою у 17-кімнатній віллі в Португалії, яку перетворив на геймерську базу.

А ще сподівається, що невдовзі кордони знову відкриються, і влітку відбудеться міжнародний турнір з Dota 2.