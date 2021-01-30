Чому варто вимикати камеру під час віртуальних нарад

Фернандо Дуарте

BBC World Service

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Віртуальні зустрічі стали ключовим способом спілкування та роботи під час пандемії Covid-19.

Але команда американських дослідників припускає, що цей бум негативно впливає на довкілля, попри глобальне падіння викидів вуглецю у 2020 році через карантин та обмеження на поїздки.

Експерти з Університету Пердю, Єльського університету та Массачусетського технологічного інституту розповідають, як цьому можна запобігти.

У статті, опублікованій у журналі Resources, Conservation and Recycling, дослідники пропонують проводити наради лише зі звуком і без відео, оскільки це суттєво зменшує вуглецевий та водний сліди.

За їхніми підрахунками, лише за одну годину відеоконференцій або потокового відео викидається від 150 до 1000 г вуглекислого газу і витрачається до 12 л води.

Вони підрахували, що вимкнення камер під час зустрічей призведе до зменшення вуглецевого та водного сліду на 96%.

"Цифрові технології з нами надовго, і вони допомагають багатьом людям, особливо в такі часи", - розповів ВВС Каве Мадані, професор екологічних наук з Єльського університету та один зі співавторів дослідження.

"Але наше дослідження привертає увагу до того, як ми можемо зменшити їхній вплив на довкілля", - додає він.

Як відеодзвінки впливають на довкілля?

Кожного разу, коли ми виходимо в інтернет - прочитати повідомлення, щось знайти чи перевірити соцмережі, - відбувається обробка даних.

Під час цього витрачається електроенергія, що впливає на викиди вуглецю.

У 2019 році аналітичний центр The Shift, що базується в Парижі, опублікував підрахунки, за якими цифрові технології відповідали за майже 4% глобальних викидів парникових газів у 2018 році - стільки ж продукувала авіагалузь до пандемії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Датацентри потребують багато електроенергії

Під час пандемії інтернет-трафік зріс у всьому світі, що збільшило споживання даних. Особливу увагу експертів привертають датацентри.

Це величезні простори, які компанії використовують для зберігання своїх даних і які стали популярнішими з розвитком "хмарних" обчислень, оскільки для роботи цих об'єктів потрібна величезна кількість електроенергії.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у 2019 році підрахувало, що датацентри у всьому світі відповідальні за лише близько 1% від загальносвітового споживання електроенергії, але попит та вплив на довкілля на національному та місцевому рівнях можуть бути суттєвішими - особливо в країнах, де виробництво електроенергії значною мірою залежить від викопного палива.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Світові лідери також проводять віртуальні зустрічі

"Вчені не дарма називають центри обробки даних "фабриками майбутнього", - пояснює Александр Тейлор, антрополог Кембридзького університету, який вивчає вплив технологічної галузі на довкілля.

"Інтернет-трафік - на диво влучна метафора, оскільки вона спонукає нас думати про цю діяльність з точки зору вихлопних газів, які ми асоціюємо з транспортним трафіком", - каже він.

Але ж не всі новини погані?

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Каве Мадані каже, що головна мета цього нового дослідження - підвищити обізнаність про вплив дедалі більшого використання цифрових технологій, а не його критика.

"Ми не говоримо про те, що відеоконференції чи інша онлайн-активність - це погано. Зустріч у Zoom все-таки краща, ніж реальна зустріч, на яку треба їхати чи летіти", - каже Мадані.

"Але ці технології мають слід. Вони не є вуглецево-нейтральними, і багато людей про це не знають. І про це їм не говорять ані постачальники послуг, ані технологічні компанії", - стверджує академік.

Мадані каже, що він брав участь у багатьох зустрічах і бачив, що часто виступає лише одна людина, але камери увімкнені в усіх учасників.

"Це не є необхідністю", - пояснює Мадані.

Він не випадково згадав саме про Zoom. Ця платформа для відеоконференцій мала особливий успіх під час пандемії.

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Кількість її щоденних користувачів зросла з 10 до 300 мільйонів у період з грудня 2019 року по грудень 2020 року, згідно з даними, оприлюдненими компанією.

Але згідно з цим новим дослідженням, Zoom - не найгірший "злочинець".

То які програми мають найбільший рівень викидів?

Команда американських дослідників проаналізувала низку онлайн-активностей та визначила ті, які мають найбільший сукупний слід.

Вони виявили, що стримінгові платформи на кшталт YouTube і Netflix мають на сьогодні найвищі екологічні сліди.

Вони також оцінили вплив інших популярних видів онлайн-активності - використання соцмереж, онлайн-ігри та перегляд вебсайтів.

Що ми можемо зробити?

Каве Мадані наголошує, що їхнє дослідження не мало на меті виокремити будь-яку конкретну діяльність в інтернеті або применшити її значення для користувачів.

"Наша стурбованість обґрунтована, і є звички, які ми можемо змінити, щоб зменшити їхній вплив на довкілля", - зазначає він.

"І в жодному разі ми не вважаємо, що тиск необхідно чинити саме на користувачів. Регулятори та бізнес мають зробити свій внесок, починаючи з відкритості з людьми", - додає дослідник.

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"Немає гарантії, що люди змінять звички, якщо матимуть інформацію, але я можу гарантувати вам, що без інформації змін не буде", - говорить професор.

У дослідженні Мадані та його колеги оцінюють силу колективних дій. У випадку відеоконференцій вони підрахували, що людина, яка проводить 15 годинних зустрічей на тиждень із увімкненою камерою, вироблятиме 9,4 кг вуглекислого газу.

Але якщо просто вимкнути відео, стверджують дослідники, викиди зменшаться до менш ніж 400 г.

Що варто робити:

Вимикати камеру під час відеодзвінків, коли ви не говорите.

Видаляти непотрібні електронні листи.

Не дивитися потокове відео у HD-якості без нагальної потреби.

Якби мільйон користувачів у цей час вимикали відео, можна було б уникнути викидів, еквівалентних тим, що утворюються внаслідок спалення вугілля для забезпечення електроенергією 36-тисячного міста протягом місяця.

Водночас пан Мадані каже, що існують інші прості кроки, які також можуть допомогти. Це, зокрема, видалення непотрібних електронних листів та зменшення часу в інтернеті, а також відмова від стримінгу відео у найвищій якості.

Що роблять технологічні гіганти для розв'язання проблеми?

Представник Zoom повідомив BBC, що в 2019 році компанія замовила дослідження, яке показало значне зменшення вуглецевого сліду серед користувачів, які перейшли на відеозустрічі замість ділових поїздок.

"Ми вважаємо, що якісні відеозв'язки можуть зробити вагомий внесок у вирішення кліматичної кризи, дозволивши людям ефективно спілкуватися та співпрацювати, уникаючи непотрібних подорожей", - сказав речник компанії.

"Ми прагнемо мінімізувати свій власний вплив на довкілля, беручи до уваги усе - від того, як ми управляємо своїми об'єктами, до того, як ми зменшуємо наслідки зміни клімату в нашій громаді", - додав він.

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Представник Google повідомив BBC, що компанія вживає необхідних заходів, щоб пом'якшити екологічні наслідки.

"Ми стали першою великою компанією, яка на 100% забезпечує свої енергетичні витрати відновлюваною енергією, починаючи з 2017 року", - заявив речник.

"Кожен електронний лист, який ви надсилаєте через Gmail, кожне запитання, яке ви задаєте Google Meet, а також кожне переглянуте відео на YouTube вже є вуглецево нейтральними для наших датацентрів", - розповів він.

У своєму останньому звіті про екологічну політику, що стосувався 2019 року, Netflix зазначив, що розв'язує проблему енергетики для надання своїх послуг у всьому світі, підтримуючи проєкти з відновлюваної енергетики в 15 штатах США та 20 країнах.

А Facebook, який є власником WhatsApp та Instagram, заявив, що він прагне досягти нульового рівня чистого викиду вуглецю до 2030 року для всього свого ланцюжка доданої вартості, а також про те, що минулого року глобальні операції компанії "на 100% забезпечувалися відновлюваною енергією".

Немає сумнівів, що ми будемо проводити більше часу онлайн, особливо поки тривають карантинні обмеження.

Але тепер у вас є ідеальне виправдання, щоб не вмикати камеру під час відеодзвінків: "Вибачте, я не можу. Я допомагаю рятувати довкілля".