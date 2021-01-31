Як бездомний наркозалежний став професором історії

Сара Макдермотт

BBC World Service

Джессі Тісл провів понад десять років на вулицях і у в'язниці. Але, попри це, йому вдалося стати експертом з питань культури своїх предків - корінних канадців - за допомогою матері, з якою його розлучили в дитинстві.

Іноді вночі, почуваючись приниженим після дня жебрацтва, Джессі Тісл підходив до фонтану на Парламентському пагорбі Оттави.

Сидячи на краю пам'ятника, він занурював руки в холодну воду, щоб виловлювати монети, кинуті відвідувачами на щастя. Чергові поліцейські завжди бачили, як приходить Джессі. Вони спостерігали, як він нагрібає в кишені жмені мокрих монет, а потім проганяли його.

Джессі було 32 роки, і він нещодавно повернувся з реабілітаційного центру, але він жив на вулицях відтоді, як бабуся і дідусь вигнали його з дому, коли йому було 19.

"Мій дідусь був прихильником суворої дисципліни - стара школа - вірив у роботу, справді важку працю, і він бив нас, якщо ми робили погані речі", - згадує Джессі.

"Він казав: "Якщо я коли-небудь спіймаю тебе на наркотиках, я відречуся від тебе, ось так" - і він справді мав на увазі те, що казав", -додає він.

Тож того дня, коли бабуся Джессі побачила, як з його кишені випав пакетик кокаїну, йому сказали зібрати речі та піти.

"Здавалося, настав кінець мого світу, - каже він. - На їхніх обличчях я бачив, що розбив їхні серця".

Життя Джессі було хаотичним від самого початку. Його батько, Сонні, мав проблеми із законом у Торонто і втік до північного Саскачевану, де зустрів дівчину з племені Метіс-Крі.

Підпис до фото, Бланш Моррісетт у 14 років, 1972 рік

Її звали Бланш, і вона народила йому трьох синів - Джоша, Джеррі та Джессі.

Сонні пив і вживав героїн, і часто був жорстоким, тому зрештою Бланш втекла від нього і забрала хлопців із собою.

Деякий час вони жили у місті Мус-Джо, спали на нормальних ліжках та їли тричі на день. Потім знову з'явився Сонні та сказав Бланш, що у нього є квартира і робота в Торонто. Бланш вчилася і працювала, і він переконав її дозволити йому взяти хлопців на кілька місяців, щоб дати їй перепочити.

Підпис до фото, Бланш із синами

Але нової роботи не було, і Сонні не подолав свою залежність. Він зникав на кілька днів, залишаючи хлопців - усім їм було менше шести років - одних у квартирі. Коли Сонні був удома, їжі було мало, а коли він йшов - не було зовсім. Він учив хлопців жебракувати та красти в магазинах, а також скручувати йому сигарети, збираючи тютюн із недопалків, підібраних з вулиць.

Підпис до фото, Джессі з братами та батьком

Минуло кілька місяців, перш ніж сусід подзвонив у Службу у справах дітей, приїхала поліція та забрала хлопців. Джессі було чотири роки, і відтоді вони з братами більше ніколи бачили свого батька.

Після перебування в сиротинці та прийомній сім'ї, їх відправили жити до батьків Сонні.

"Я припускаю, що Служба у справах дітей ніколи не дзвонила моїй мамі, тому що тоді корінних жінок вважали нечистими та непридатними для того, щоб бути матерями", - говорить Джессі.

"Коли діти корінних жителів потрапляли до соціальних служб, їхнє інстинктивне прагнення було віддати їх до білих родин, оскільки білих людей розглядали як процвітаючих та відповідальних. Це отримало назву "Облава шістдесятих "- тисячі дітей корінних племен забрали таким чином".

Облава шістдесятих

Попри свою назву, "Облава шістдесятих" розпочалась наприкінці 1950-х років і тривала понад 20 років

Близько 20 000 канадських дітей корінних народів соцслужби забрали з дому та віддали не корінним родинам

Ці діти втратили свої імена, мову та культурну самобутність

Бабуся та дідусь Джессі кілька років забороняли Бланш відвідувати своїх дітей, і Джессі виріс без особливих знань про спадщину Метіс-Крі.

"Ми знали, що ми "індіанці", і мій брат пам'ятає, як жив у тіпі (традиційне житло кочових індіанців. - Ред.) одного літа в Саскачевані, - каже Джессі. - Але він пішов і розповів про це усім дітям - а я мушу вам сказати, що немає кращого способу бути побитим в початковій школі в Канаді, ніж виглядати корінним і говорити білим дітям, що ти жив у тіпі".

Підпис до фото, Джессі з братами, 1980 рік

Інші родини в околицях не хотіли, щоб їхні діти гралися з братами, і на певному етапі Джессі вирішив удавати італійця, щоб полегшити собі життя.

"Я заперечував те, ким я був, - говорить він. - Я почав ненавидіти свою спадщину, ненавидіти себе і ненавидіти її [мою маму], бо її не було поруч. Я відчував, що вона покинула нас".

У школі Джессі завжди бився, мав погані оцінки, і він так і не навчився правильно читати чи робити математику. Потім у старшій школі він приєднався до банди, і тоді у нього почалися справжні проблеми.

"Ми пили, гуляли, ходили на рейви та вживали наркотики, і це незабаром стало моєю особистістю, - говорить Джессі. - Я випадав із життя через МДМА, кетамін та метамфетамін на три, чотири чи п'ять днів поспіль".

І тоді дідусь і бабуся його вигнали.

Підпис до фото, Джессі у 19 років

Джессі проїхав автостопом з другом через усю країну від Торонто до Ванкувера, де його брат Джош, тепер поліцейський, дозволив йому пожити у нього.

Він брав поліцейський значок Джоша, щоб не платити у громадському транспорті, для того, щоб знайомитися з дівчатами - "Дівчата обожнюють поліцейських" - або для того, щоб отримувати безкоштовну їжу в ресторанах.

Але в той день, коли Джош повернувся з роботи і побачив, що молодший брат вживав наркотики, він його вигнав, і цього разу йти йому більше було нікуди. У 20 років він став бездомним.

Джессі спав чотири місяці в машині, припаркованій біля річки Фрейзер біля Ванкувера, серед інших бездомних людей - більшість із них також були представниками корінних народів.

"Це було жахливо. Мені боліло серце, коли я бачив усіх цих корінних жителів із проблемами залежності - і це нікого не хвилювало", - говорить він.

Він продав усе, що мав, крім одягу, але все одно голодував.

Повернувшись до Торонто, він шукав притулку на вулицях, жебракував, щоб зібрати гроші на наркотики та ходити на рейви. А потім друг підсадив його на крек.

У 1999 році, напередодні Нового року, Джессі, якому вже було 23, всю ніч провів на вечірках. Наступного дня він зайшов до будинку друга. Там було кілька людей, яких він трохи знав, і вони запитали, чи не хоче він покурити з ними, та чи не допоможе знайти когось, хто відвезе їх захід. Вони сказали, що придбають йому піцу, якщо він замовить піцу для них, і також дадуть йому за це новий джемпер.

З думкою про те, що це була найлегша робота, яку він коли-небудь мав, Джессі у новому джемпері повернувся до свого дядька Рона - там він жив після того, як усі його речі вкрали з останнього хостелу.

Джессі і Рон сіли дивитися фільм, аж тут на екрані промайнула новина про те, що напередодні ввечері у їхньому районі вбили водія таксі, з описом двох підозрюваних біля 20-ти років. Джессі стало погано.

"Вони дали мені одяг, в якому вони це робили. Вони намагалися підставити мене у вбивстві, яке вони вчинили, - говорить він. - У мене був вибір: тримати язик за зубами - це кодекс вулиць, не можна виказувати людей - або відстоювати справедливість і зробити правильно".

Джессі думав утекти - "втеча - це мій спосіб давати раду життю" - але натомість пішов до поліції. Двоє чоловіків, які намагалися його підставити, згодом були ув'язнені за вбивство.

Але пішли чутки, що Джессі був інформатором. "І я став ходячим мерцем", - каже він.

Старі друзі не хотіли мати з ним нічого спільного, люди заманювали у засідки, намагались підрізати у провулку і так сильно побили бейсбольною битою, що він ледве ходив.

"Я завжди був на втіках, завжди боявся за своє життя, завжди був у підвищеній готовності, - говорить він. - Це називають гіперпильністю - але мені просто треба було вижити".

У відчаї Джессі викрав з аптеки велику кількість знеболювальних та з'їв їх усі. Він потрапив до лікарні, але його поведінку це не змінило.

Підпис до фото, Джессі довелось пройти через в'язницю

Одного вечора після того, як його виставили з квартири брата Джеррі в Торонто, Джессі впав з висоти трьох з половиною поверхів на землю під час спроби потрапити до квартири. Він вижив, але роздробив п'яту, зламав гомілковостопний суглоб і обидва зап'ястя. Лікарі не могли повірити, що Джессі не помер. Але його справжні проблеми почалися після того, як його виписали з лікарні, і в нього почалася інфекція.

Джессі курив крек, щоб притупити біль у нозі, але коли пальці ніг почали чорніти, а нігті на ногах - відвалюватись, він зрозумів, що йому потрібна допомога.

"Моя нога почала гнити, некротизуватися і почала з'являтися гангрена", - говорить він.

Він неясно пам'ятає, як лікарі говорили йому, що йому, можливо, доведеться ампутувати ногу, і якщо інфекція пошириться на серце або мозок, це може його вбити. У паніці Джессі втік.

"Я хотів сховатися від світу і від своїх залежностей, від усіх помилок і всіх людей, яким я зробив боляче на цьому шляху. Я просто хотів згнити і померти", - говорить він.

"Я подумав: "Чому б мені не скоїти злочин і не потрапити до в'язниці? Я буду там у безпеці, матиму де відпочити, доступ до їжі та ліків".

Тож він пішов грабувати магазин - але замість того, щоб чекати арешту, як він планував, він стрибнув у великий смітник на задньому дворі магазину і сховався.

"Я сидів у сміттєвому баку і думав: "Я навіть не можу нормально пограбувати магазин", - згадує Джессі.

Пізніше він виявив, що взяв менше 40 доларів (канадських), і після кількох тижнів параної, посиленої наркотиками - з думкою, що кожної миті його можуть арештувати - він здався.

"Я це зробив, - сказав він поліції. - Я той хлопець, який пограбував магазин. А тепер замкніть мене і викиньте ключ".

В'язниця стала переломним моментом для Джессі.

Він отримав необхідну медичну допомогу, і нога почала швидко загоюватися.

Але він не мав жодної підтримки, щоб відмовитись від наркотиків та алкоголю, до яких він пристрастився ще з підліткового віку, і він пережив жахливу "ломку" в одиночній камері.

Але, як не дивно, це підштовхнуло його до навчання.

"Щоб боротися з тягою до креку, я почав заново вчитися правильно читати та писати", - говорить він.

Після звільнення з в'язниці Джессі пішов до реабілітаційного центру, де боровся із залежністю та продовжував навчання.

"Я засиджувався до пізньої ночі, переглядаючи енциклопедії, і мої оцінки пішли вгору. Я записався на курси етикету, щоб навчитися поводитися за столом та дотримуватися гігієни - усі прості речі, які я за ці роки забув. Вперше за багато-багато років я почувався добре".

Це був непростий шлях. У якийсь момент він зірвався, повернувся на вулиці жебракувати - і збирати монети з фонтану на Парламентському пагорбі, - і повернувся на правильний шлях лише після того, як його засудили до однорічного перебування в тому ж реабілітаційному центрі.

Там він отримав дивний електронний лист - його шукала жінка, і був номер телефону. Виявилося, що це його мати, яку він бачив лише кілька разів, відтоді як вона віддала Джессі та його братів батьку.

Тремтячи та зі сльозами на очах, Джессі зателефонував Бланш, але був настільки переповнений емоціями, що йому довелося кілька разів кинути слухавку, поки вони розмовляли.

"Я просто боявся бути відкинутим і боявся любові, - говорить він. - Але це була чудова розмова - ніби дощ, що пішов у прерії після тривалої посухи, ось як це відчувалося".

Потім з'явилися інші несподівані сімейні новини - повідомлення від бабусі, перша спроба контакту після того, як його вигнали з дому.

Вона сказала, що помирає, і попросила Джессі відвідати її.

"Вона влаштувала мені прочуханку, - говорить Джессі. "Вона сказала, що дуже розчарована, і що хоче, щоб я продовжував учитися, пішов до університету і зробив усе, що мені під силу".

Джессі заприсягся, що зробить, як просила його бабуся. Він побажав їй одужання, вони обнялися і Джессі повернувся до реабілітаційного центру. Через два тижні вона померла.

На наступний день після смерті бабусі Джессі отримав повідомлення зі співчуттям від старої шкільної подруги одного з його братів.

"Я думаю, що я полюбив Люсі в той момент лише за її доброту, - говорить Джессі. - Навіть зараз мені стає тепліше від думки про це".

Джессі та Люсі почали спілкуватися, іноді годинами розмовляли телефоном та по Skype.

Підпис до фото, Фото Люсі, яке вона відправила Джессі, поки він був у реабілітаційному центрі

"У мене була ціла стіна з приблизно 100 різних шампунів, мила та засобів для тіла, які я виставляв позаду, щоб показати їй, що я чистий і що я можу доглядати за собою, - говорить він. "Я був дуже невпевнений у собі через спосіб життя, який я вів, і хотів справити на неї враження".

Коли Джессі нарешті вийшов із реабілітаційного центру в 2009 році, Люсі запросила Джессі жити до себе і вони стали парою.

"Я думав, що виграв у лотерею - я був просто хлопцем з вулиці, я не знаю, що вона побачила в мені, - каже Джессі, - але коли хтось вас так любить і так вам довіряє, ви хочете віддатися цьому повністю".

Автор фото, Tara Noelle Підпис до фото, Джессі та Люсі одружилися у 2012 році

Люсі допомогла Джессі знайти роботу в ресторані, нарізати картоплю фрі - "Я зробив усе, щоб стати найкращим нарізальником картоплі у всьому місті", - каже він, - і за два з половиною роки вони одружилися.

Того ж року Джессі вступив на історичний факультет Йоркського університету Торонто у віці 35 років.

"Це було жахливо. Я прийшов з ручкою і блокнотом, щоб робити нотатки, а навколо мене в лекційному залі усі ці діти мали ноутбуки та смартфони", - каже він.

"Я пам'ятаю, що був старим серед усіх цих маленьких дітей, які були набагато розумнішими за мене. Я сидів спереду і ніхто не хотів зі мною говорити", - згадує Джессі.

На другому курсі Джессі доручили дослідити його сімейну історію і він звернувся до однієї зі своїх тіток у Саскачевані, яка проводила багато досліджень.

"Вона надіслала мені посилання на ancery.com, і я побачив, що походжу з роду вождів, політичних лідерів та борців опору, і це наповнило мене такою гордістю, що виникло бажання дізнаватися усе більше і більше, - каже він. - Я знав, що мій шлях до себе лежить через це завдання - і я вилив у нього своє серце".

Джессі писав про своїх предків з племені Метіс і про те, що сталося в битві при Баточе під час Північно-Західного повстання 1885 року - жорстокого п'ятимісячного повстання, коли його предки боролися проти канадського уряду, оскільки вірили, що їхні права, їхня земля та їхнє виживання як окремого народу було під загрозою.

Роботу Джессі побачив професор, експерту з історії корінних народів, який негайно зробив його своїм асистентом.

Джессі повернувся у Саскачеван, щоб відновити зв'язок зі своєю матір'ю та тітками у 2013 році. Йому було 37 років, і він лише вчетверте побачився з матір'ю з 3,5-4 років.

"Це було ніби чудове повернення додому", - каже він.

Автор фото, Dr Carolyn Podruchny Підпис до фото, Бланш та Джессі у 2013 році

У поселенні, де його родина оселилася 150 років тому, спочатку в наметах, а згодом у будинках, Джессі впав на коліна.

"Мене переповнили усі ці спогади про те, ким я був і ким були наші люди, і це заповнило порожнечу всередині мене", - каже він.

Підпис до фото, Поселення, де жила родина матері Джессі у 1950-х роках

Незабаром дослідження Джессі почало отримувати нагороди. Він закінчив університет як найкращий студент на своєму факультеті, майже закінчив писати докторську дисертацію і зараз викладає історію корінних народів в Йоркському університеті.

"У мене багато студентів з корінного населення, які шукають зв'язки зі своїми предками, - говорить він. - Я допомагаю їм зрозуміти, ким були їхні предки і чому їхні сім'ї опинились там, де вони є. Чудово спостерігати, як люди пізнають свою історію".

І тепер Джессі зробив свою матір Бланш, чий батько виживав за рахунок полювання та збирання ягід, своєю науковою асистенткою.

"Вона є інсайдеркою і знає громаду, знає старійшин та історії, які мені потрібно почути", - говорить Джессі.

"Я не думаю, що я мав би такий доступ без неї... Ми просто раді бути поряд один з одним і я кажу, що наша методологія дослідження базується на любов ", - додає він.

Підпис до фото, Джессі та Люсі біля Парламентського пагорба у 2013 році

Хоча Джессі не релігійний, він вважає, що його бабуся якимось чином привела до нього Люсі, як рятівний круг, щоб допомогти йому почати усе з початку.

Він часто замислюється про чоловіків, які намагалися підставити його за вбивство, і переживає щодо можливої помсти. В глибині душі він шкодує про те, що сталося, і про те, що його поставили у таке становище, коли йому довелося захищатись. Але він прожив хороше життя, і якщо вони приїдуть за ним зараз - "то так і буде".

Він досі бореться із наслідками своїх залежностей.

"Я досі фантазую про крек-кокаїн, це ніколи не зникає. Мені просто потрібно навчитися цим керувати", - говорить він.

У нього є трюк - щоразу, коли хочеться наркотиків, він каже собі, що зробить це завтра - і коли настає завтра, то повторює те саме знову. "Я можу впоратись із цим сценарієм завтра-яке-ніколи-не-настане - я роблю це вже 12 років, - але нескінченність без наркотиків - це занадто для мене".

Тим часом біль у правій нозі, через понад 10 років після падіння, щодня нагадує, як йому пощастило жити.

Зараз у нього є дружина і робота, він відновив стосунки з матір'ю та дізнався про своє коріння. Але йому досі бракує однієї важливої ​​речі.

Підпис до фото, Батько Джессі у 1981 році

Скільки він себе пам'ятає, Джессі завжди сподівався, що його батько, Сонні Тісл, повернеться у його життя. Але випадкова зустріч кілька років тому з літнім чоловіком поставила це під сумнів.

Він сказав Джессі, що його батько помер у 1982 році.

Джессі повідомив про це поліцію і офіційно заявив про зникнення батька.

"Є кілька лікарняних записів про нього у 1982 році, там є інформація з поліції про те, де він був ув'язнений, і все, - говорить Джессі. - Він просто розчинився у повітрі - він зник".

Джессі знав, що його батько торгував наркотиками і грабував людей, а потім тікав до наступного міста.

Але хоча йому було дуже боляче дізнатися, що батько міг померти, думка про те, що є причина, чому він ніколи не виходив на зв'язок, трохи його втішала.

"Чи може бути краще виправдання тому, що батько не повертається додому, ніж його смерть?" - каже Джессі.

Однак він не втратив надії на те, що його батько може бути живим.

"Є ймовірність, що хтось десь щось знає, тому ми все ще шукаємо його", - каже він.

"Частина мене не хоче прийняти, що його немає".

Фото надані Джессі Тіслом, якщо не вказано інше

Джессі Тісл - автор мемуарів під назвою "З попелу"