Брутальна краса і трагізм африканських левів. Фото
Британський фотограф Джордж Логан показує "природну красу, драматизм і брутальну жорстокість" диких левів в Африці.
Останні 10 років Джордж Логан фотографував левів у Кенії, Ефіопії, Замбії, Малаві, Ботсвані, Намібії та Південній Африці.
Один з його улюблених героїв - лев на прізвисько "Обличчя зі шрамом".
"Він - справжній воїн і прожив своє життя, як і належить дикому леву: не в зоопарку, не в цирку, не поступившись мерзенному мисливцю за трофеями", - каже Логан.
У книзі фотографа "Лев: Гордість перед падінням" представлені хижаки в їхньому природному середовищі, а концептуальні зображення символізують тяжке становище диких левів сьогодні.
"Лев - своєрідний символ Африки, однак чисельність цих тварин на континенті зменшується катастрофічними темпами. Ще 50 років тому в Африці було близько 100 тисяч левів, а тепер їхня популяція налічує менш як 20 тисяч особин", - каже Логан.
"За таких темпів леви вимруть у дикій природі до середини цього століття".
Прибутки від книги фотографа підуть на підтримку Born Free - благодійного фонду зі збереження довкілля.
У передмові до книги акторка та екоактивістка Вірджинія Маккенна написала: "На мій погляд, ніхто не зміг так разюче вловити особливості поведінки та глибину характеру левів, як Джордж Логан".
Разом з творчими агенціями Логан створив концептуальні зображення, що передають небезпеку і виклики, з якими стикаються леви у дикій природі.
Ось декілька зображень із коментарями автора:
Сон лева
"Побачити лева у дикій природі - це для багатьох людей справжнє диво.
Але простим натисненням на курок мисливець за трофеями в одну мить знищує цю красу.
Заради чого?"
Коли вони перетворяться на міф?
"Вимирання левів є руйнівним свідченням нашого знищення та експлуатації світу природи.
Окрім необхідності врятувати власну совість, варто усвідомити, що ми можемо втратити.
"Якщо ми не можемо захистити найсимволічнішу і найзнаковішу з істот, то хто ми як вид?"
Трофейне полювання
"У Великій Британії завжди вшановували левів.
Вони не жили в дикій природі на Британських островах з часів льодовикового періоду, але ми з ними схожі, і ця подібність межує з ірраціональним.
Ми зображаємо левів на наших прапорах, формі спортивних команд, на наших банкнотах.
Вони - усюди, крім дикої природи: там де вони дійсно мають бути".
Велика гра
"З усіх загроз, з якими стикаються леви, найбільш огидною є "консервоване полювання" (легке полювання в огородженій зоні).
Я можу зрозуміти, якщо місцеві скотарі вбивають хижака, щоб захистити свою худобу, але платити 50 тисяч доларів, щоб вбити лева з потужної гвинтівки у закритому вольєрі. Це особливо огидно і нагадує риболовлю у діжці".
Сафарі 2050?
"Багато африканських країн дуже залежать від екологічного туризму.
Але чи будуть охочі поїхати на сафарі, знаючи, що вони не побачать царя звірів?"
Трофейне полювання
"Трофейне полювання на левів - це великий бізнес.
Однак місцеві громади з цього майже нічого не отримують - лише мала частка величезних сум, які мисливці платять за полювання на левів, осідає в місцевих кишенях".
Життя в неволі
"Леви погано адаптуються до неволі. У дикій природі вони живуть серед безкраїх просторів.
Тисячі левів тримають в зоопарках, центрах розведення і приватних колекціях по всьому світу.
Але якими б комфортними не були штучні домівки, життя у неволі завжди буде істотно відрізнятися від життя в дикій природі".
Світ без левів?
"Вимирання левів є руйнівним свідченням нашого знищення та експлуатації світу природи.
Окрім необхідності рятувати нашу совість, є багато важливих причин для порятунку левів. Як альфа-хижаки леви допомагають контролювати популяцію травоїдних.
Вони зазвичай полюють на стадних тварин, часто забираючи найслабших. А це, своєю чергою, зберігає життєздатність і здоров'я стада".