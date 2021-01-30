Брутальна краса і трагізм африканських левів. Фото

Британський фотограф Джордж Логан показує "природну красу, драматизм і брутальну жорстокість" диких левів в Африці.

Автор фото, George Logan

Останні 10 років Джордж Логан фотографував левів у Кенії, Ефіопії, Замбії, Малаві, Ботсвані, Намібії та Південній Африці.

Один з його улюблених героїв - лев на прізвисько "Обличчя зі шрамом".

"Він - справжній воїн і прожив своє життя, як і належить дикому леву: не в зоопарку, не в цирку, не поступившись мерзенному мисливцю за трофеями", - каже Логан.

Автор фото, George Logan

У книзі фотографа "Лев: Гордість перед падінням" представлені хижаки в їхньому природному середовищі, а концептуальні зображення символізують тяжке становище диких левів сьогодні.

Автор фото, George Logan

"Лев - своєрідний символ Африки, однак чисельність цих тварин на континенті зменшується катастрофічними темпами. Ще 50 років тому в Африці було близько 100 тисяч левів, а тепер їхня популяція налічує менш як 20 тисяч особин", - каже Логан.

"За таких темпів леви вимруть у дикій природі до середини цього століття".

Прибутки від книги фотографа підуть на підтримку Born Free - благодійного фонду зі збереження довкілля.

Автор фото, George Logan

У передмові до книги акторка та екоактивістка Вірджинія Маккенна написала: "На мій погляд, ніхто не зміг так разюче вловити особливості поведінки та глибину характеру левів, як Джордж Логан".

Автор фото, George Logan

Разом з творчими агенціями Логан створив концептуальні зображення, що передають небезпеку і виклики, з якими стикаються леви у дикій природі.

Ось декілька зображень із коментарями автора:

Сон лева

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства BBH

"Побачити лева у дикій природі - це для багатьох людей справжнє диво.

Але простим натисненням на курок мисливець за трофеями в одну мить знищує цю красу.

Заради чого?"

Коли вони перетворяться на міф?

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція лондонського агентства CDM

"Вимирання левів є руйнівним свідченням нашого знищення та експлуатації світу природи.

Окрім необхідності врятувати власну совість, варто усвідомити, що ми можемо втратити.

"Якщо ми не можемо захистити найсимволічнішу і найзнаковішу з істот, то хто ми як вид?"

Трофейне полювання

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства BBH

"У Великій Британії завжди вшановували левів.

Вони не жили в дикій природі на Британських островах з часів льодовикового періоду, але ми з ними схожі, і ця подібність межує з ірраціональним.

Ми зображаємо левів на наших прапорах, формі спортивних команд, на наших банкнотах.

Вони - усюди, крім дикої природи: там де вони дійсно мають бути".

Велика гра

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства Amp London

"З усіх загроз, з якими стикаються леви, найбільш огидною є "консервоване полювання" (легке полювання в огородженій зоні).

Я можу зрозуміти, якщо місцеві скотарі вбивають хижака, щоб захистити свою худобу, але платити 50 тисяч доларів, щоб вбити лева з потужної гвинтівки у закритому вольєрі. Це особливо огидно і нагадує риболовлю у діжці".

Сафарі 2050?

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства BBH

"Багато африканських країн дуже залежать від екологічного туризму.

Але чи будуть охочі поїхати на сафарі, знаючи, що вони не побачать царя звірів?"

Трофейне полювання

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства Grey

"Трофейне полювання на левів - це великий бізнес.

Однак місцеві громади з цього майже нічого не отримують - лише мала частка величезних сум, які мисливці платять за полювання на левів, осідає в місцевих кишенях".

Життя в неволі

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства BBH

"Леви погано адаптуються до неволі. У дикій природі вони живуть серед безкраїх просторів.

Тисячі левів тримають в зоопарках, центрах розведення і приватних колекціях по всьому світу.

Але якими б комфортними не були штучні домівки, життя у неволі завжди буде істотно відрізнятися від життя в дикій природі".

Світ без левів?

Автор фото, George Logan Підпис до фото, Концепція агентства Thompson

"Вимирання левів є руйнівним свідченням нашого знищення та експлуатації світу природи.

Окрім необхідності рятувати нашу совість, є багато важливих причин для порятунку левів. Як альфа-хижаки леви допомагають контролювати популяцію травоїдних.

Вони зазвичай полюють на стадних тварин, часто забираючи найслабших. А це, своєю чергою, зберігає життєздатність і здоров'я стада".