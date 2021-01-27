Ринок праці майбутнього: кого звільнятимуть роботодавці

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

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Все чи майже усе на ринку праці визначатимуть високі технології. І пандемія коронавірусу лише посилила тенденції, що визначатимуть, яким буде ринок праці вже у найближчі роки.

Робота з великими базами даних та їх аналіз, "хмарні" технології, електронна комерція - ось пріоритети бізнесу на найближчі п'ять років. Сюди ж можна додати підвищений інтерес до шифрування даних, штучного інтелекту та роботів.

Очікується, що до 2025-го люди та машини виконуватимуть приблизно однаковий обсяг роботи.

Звідси і зміни у тому, кого на ринку праці працедавці шукатимуть більше, а кого - менше.

Проте фах - це ще не все. Лише люди, а не машини, мають не тільки певні знання, але й навички та вміння.

У найближчому майбутньому працівникам потрібні критичне мислення, вміння аналізувати, розв'язувати проблеми та здатність до самостійного менеджменту і навчання. А ще вміння пристосовуватися до змін, стійкість до стресів та гнучкість у підходах.

Про це йдеться у дослідженні "Майбутнє робочих місць 2020" від Всесвітнього економічного форму.

Через пандемію цього року головний форум ВЕФ у Давосі, де зазвичай впродовж багатьох років зустрічалися політичні та бізнесові лідери світу, проходить у віртуальному форматі. Він є наочною ілюстрацією того, як все може змінюватись і змінюється дуже швидко.

Звільнення і нові робочі місця

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Економічна рецесія через пандемію і карантин та автоматизація є двома головними факторами, чому в найближчі роки робочі місця скорочуватимуться.

43% роботодавців, що взяли участь в опитуванні Всесвітнього економічного форуму, кажуть, що вони планують скоротити працівників через розвиток технологій. Проте інші 34% через цю ж причину навпаки планують винаймати нових працівників.

41% компаній збираються більше залучати вузькопрофільних фахівців для виконання специфічних завдань за тимчасовими контрактами.

Загалом очікується, що до 2025 року 85 мільйонів працівників втратять роботу через розвиток технологій.

Проте завдяки цьому ж буде створено 97 мільйонів нових робочих місць.

Навчання тривалістю в життя

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Ще один тренд ринку праці майбутнього - постійне підвищення кваліфікації та перепідготовка. Те, що у Німеччині вже давно має окрему назву - Lebenslanges Lernen - навчання впрдовж усього життя.

За опитуванням, у кожних двох із п'яти компаній очікують, що їхні працівники пройдуть ту чи іншу перепідготовку вже у найближчі півроку. Майже усі - 94% - очікують, що їхні працівники оволодіють новими знаннями та навичками, навіть якщо й залишаться на тих самих посадах.

Це значний стрибок порівняно з тим, що було лише пару років тому, - у 2018-му так вважали 65% роботодавців.

Кількість тих, хто з власної ініціативи шукає програми з онлайн навчання, зросло у 4 рази, а кількість навчальних програм, які пропонують своїм працівникам самі роботодавці, зросла у 5 разів.

Вимоги до ключових навичок для працівників зміняться на 40%, навіть якщо вони залишатимуться на тій самій посаді.

Близько половини робочої сили потребуватиме перекваліфікації.

Загалом близько 70% роботодавців до 2025 року планують запропонувати своїм працівникам можливість підвищення чи зміни кваліфікації.

Пріоритетні технології

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"Хмарне" програмування, обробка великих баз данних та електронна комерція - у першій трійці. Тією чи іншою мірою до 2025 року їх застосовуватимуть практично усі компанії.

Крім того, значно зріс інтерес до шифрування, використання негуманоїдних роботів та штучного інтелекту.

Наприклад, очікується, що штучний інтелект буде особливо затребуваний у галузі цифрової інформації та комунікаціях, фінансових послугах, охороні здоров'я та транспорті.

Обробка великих баз даних та роботи - у видобувній галузі та металургії.

А от галузь державного управління виявляє неабиякий інтерес до кодування та шифрування.

Автор фото, AFP Підпис до фото, А от піклуватися про людей поки що можуть лише люди

І все ж люди збережуть свої переваги перед машинами та комп'ютерами у таких сферах, як управління, ухвалення рішень, аналіз, комунікації та взаємодія.

Ніякі машини чи цифрові технології не скасують і ручну працю, хоч її частка зменшиться.

Перспективними з точки зору пошуку роботи будуть і нові напрямки, як "зелена економіка", так і цілком традиційні, такі, як догляд за хворими чи літніми людьми, - попит на таких працівників зростає.

Хто потрібен

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Ще від 2018 року, коли проводили останнє подібне дослідження, зростає попит на аналітиків та дослідників даних, фахівців із машинного навчання та штучного інтелекту, спеціалістів з робототехніки, розробників програмного забезпечення та фахівців з цифрової трансформації.

Проте пришвидшення автоматизації та зростання кібер-ризиків підвищило інтерес роботодавців до таких нових спеціальностей, як фахівці з автоматизації процесів, аналітики інформаційної безпеки, спеціалісти з інтернет-управління приладами.

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ТОП-10 спеціальностей, на які зростає попит

Аналітики та дослідники даних

Фахівці зі штучного інтелекту та машинного навчання

Спеціалісти з обробки великих баз даних

Спеціалісти з цифрового маркетингу та стратегії

Спеціалісти з автоматизації виробничих процесів

Фахівці з розвитку бізнесу

Фахівці з цифрової трансформації

Аналітики з інформаційної безпеки

Розробники програм та додатків

Натомість оператори комп'ютерів, адміністративні асистенти, діловоди, оператори з введення даних, касири (в бухгалтерії) поступово залишатимуть ринок праці. Всі ці спеціальності стають непотрібними через розвиток технологій та автоматизацію.

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ТОП-10 спеціальностей, на які падає попит

Оператори з введення даних

Адміністративні та виконавчі секретарі

Бухгалтери та касири

Аудитори

Робітники зі зборки машин

Бізнес та адміністративні менеджери

Працівники з роботи із клієнтами та інформацією для клієнтів

Загальні та операційні менеджери

Механіки та ремонтники

Діловоди та складські службовці

Не лише фах, але й навички

Від 2016 року незмінною популярністю серед роботодавців користуються критичне мислення та вміння аналізувати, так само, як здатність вирішувати проблеми.

Останнім часом до них додалися здатність до навчання, витривалість, стійкість до стресів, а також гнучкість.

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ТОП-5 навичок, які знадобляться до 2025 року

Аналітичне мислення та сприняття інновації

Здатність до активного навчання та стратегія отримання нових знань

Вміння комплексно вирішувати проблеми

Критичне мислення та вміння аналізувати

Креативність, оригінальність та ініціатива

"Дистанційка" - нова норма

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Пандемія коронавірусу та пов'язані із нею карантинні обмеження призвели до того, що майбутнє прийшло на робочі місця трохи раніше, ніж це уявляли ще рік тому.

Щоденна цифровізація, перехід на дистанційну роботу та стрімкий розвиток електронної комерції - ось що визначає ринок праці вже майже рік.

84% компаній довелося швидко запроваджувати цифрові технології та режим віддаленої роботи для своїх працівників. Особливо це стосується "білих комірців". Очікують, що близько 44% так і працюватимуть дистанційно, навіть коли вже можна буде повернутися назад до офісів.

Проте із дистанційною роботою пов'язні дві проблеми, на які вказують роботодавці.

З одного боку, вони побоюються, що з дому персонал працюватиме з меншою ефективністю.

З іншого - визнають, що досить часто робота з дому погіршує баланс між працею та вільним часом. Завдяки тим самим технологіям працівники "доступні" ледве не 24/7, а межі між робочим та вільним часом фактично не існує.

Тому третина роботодавців вже працюють над цифровими інструментами, які дозволять об'єднати персонал, який працює дистанційно, у робочу команду, а також дотримуватися правильного розподілу робочого та вільного часу.

Досить несподіваний та часто вимушений перехід на дистанційну роботу створив низку додаткових проблем.

Крім потенціальних проблем для психічного здоров'я та спотворення балансу між робочим та вільним часом, працівники, які працюють віддалено, можуть зіштовхнутися із новими видами дискримінації. Це може статись через доступ до інтернету або ж суто життєві обставини, які, наприклад, вимагають від них додаткового піклування про дітей або старших родичів.

Доведено пандемією

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Під час пандемії коронавірусу працівники розділилися на нові категорії:

працівники ключових галузей - медичні працівники, кур'єрські та поштові служби, постачання та продаж харчів, сільськогосподарські працівники, виробники та продавці медичних товарів,

дистанційні працівники - ті, що можуть працювати віддалено та якість роботи яких не знижується від цього,

працівники, які тимчасово або назавжди втратили роботу, - головним чином, це стосується готельного та рекреаційного бізнесу, торгівлі, сфери подорожей та туризму.

Усі три категорії переживають суттєві зміни у тому, як вони працюють, і найбільше потребують підвищення чи зміни кваліфікації.

Через пандемію, яку, очевидно, не вдасться приборкати і у 2021 році, найбільші ризики скорочення робочих місць існують для працівників готельного та ресторанного бізнесу (47%), оптової та роздрібної торгівлі і транспорту (по 15%).

При цьому автори дослідження зауважують, що історично так склалося, що саме ці сектори - торгівля, готельний та ресторанний бізнес - були першим місцем роботи для молоді, особливо студентів. Тепер, очевидно, їм доведеться шукати інші способи - і як підробити, і де знати першу роботу, з якої почати своє резюме.

А от найкращими можливостями для розширення дистанційної роботи має сектор ІТ, де 74% працівників вже зараз мають можливість працювати віддалено. З інших галузей - це фінансові та юридичні послуги, які так само можуть майже повністю перейти на дистанційну роботу.

Проте не варто забувати і про так звану "гібридну" роботу, коли віддалена робота та робота в офісі можуть поєднуватися.