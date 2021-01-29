"20 років на ринку перевзувань". Чому Зеленський свариться з Тимошенко

Автор фото, UNIAN

Президент Володимир Зеленський порівняв деяких українських політиків із гепардами, звинувативши їх у швидкій зміні поглядів.

У своєму відеоблозі у п'ятницю він вдався до таких порівнянь, коли коментував ухвалення Радою закону "Про народовладдя через всеукраїнські референдуми".

Володимир Зеленський не називав конкретних імен чи партій. Проте зі сказаного зрозуміло, що він має на увазі Юлію Тимошенко та очолювану нею партію "Батьківщина".

"Бац - вуаля"

"Вважається, що найшвидша істота на планеті - це гепард. Насправді це не так. Це окремі депутати і швидкість, із якою вони "перефарбовуються", - сказав президент.

"Спочатку вони були категорично проти референдуму. Але, бац - вуаля, і тепер вже ініціюють референдум з п'яти питань чи скількох там. Думаю, мем facepalm можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили і слоган: "20 років на ринку перевзувань", - сказав Зеленський.

Слово facepalm, яке використав президент, перекладається дослівно "обличчя-долоня". Мовою жестів в інтернеті - це прикривання обличчя рукою як реакція розчарування через чиюсь дурість чи необізнаність.

"Вірю, що у нашому парламенті буде якомога менше таких депутатів і таких кейсів", - заявив президент.

Автор фото, UNIAN

Володимир Зеленський не конкретизував, кого він має на увазі.

Але саме "Батьківщина" та її лідерка Юлія Тимошенко в українській політиці вже близько 20 років. І саме пані Тимошенко заявила, що, як тільки президент підпише закон про референдум, ініціюватиме його.

У п'ятницю під час брифінгу в парламенті журналісти попросили лідерку "Батьківщини" прокоментувати слова Зеленського, але та відмовилась.

"Не треба робити інтриги. Я не читаю таких речей", - зазначила вона для "Радіо Свобода".

"Як криголам"

Юлія Тимошенко в ефірі українського радіо у п'ятницю заявила, що "Батьківщина" не підтримала закон про народовладдя, бо мала багато застережень.

А намір ініціювати референдум відповідно до цього закону Юлія Тимошенко пояснила бажанням довести, що самостійно люди не зможуть втілити надане їм право, оскільки у документі багато бюрократичних перепон.

"Ми кажемо: ви самі не проведете його, тому ми як партія стаємо поряд, як криголам, як механізм, що дозволить проламати бетонні стіни", - сказала Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" сказала, що партія створить ініціативні групи і домагатиметься референдуму з п'яти питань, які стосуватимуться заборони продажу сільськогосподарської землі, стратегічного майна, передачі народу України атомної електроенергії та газу власного видобутку, ставлення до легалізації марихуани та грального бізнесу.

Юлія Тимошенко вважає, що закон про народні референдуми мав бути ухвалений у перший тиждень президентства Зеленського, а не через два роки, коли важливі для народу закони вже підписані.

Сам Зеленський заявив, що критикують новий закон політики, котрі "втрачають частину впливу".

Згідно із останніми дослідженнями Центру Разумкова у грудні 2020 року, рейтинг партії "Батьківщина" і Юлії Тимошенко не зазнав змін і у порівнянні із груднем 2019 року і становив близько 6%. У той самий час рівень підтримки партії "Слуга народу" знизився за цей період із 36% до 17,5%, а Володимира Зеленського - із 41% до 19% серед усіх опитаних.

Проведені у другій половині січня 2021 року дослідження Київського міжнародного інституту соціології демонструють, що лідером симпатій серед тих, хто визначився з вибором, лишається Володимир Зеленський із близько 20% підтримки. Юлія Тимошенко - на третьому місці із майже 12%.