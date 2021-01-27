Bellingcat пов'язав ФСБшників, що стежили за Навальним, зі смертями інших активістів

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Група розслідувачів із Bellingcat виявила, що працівники ФСБ, які стежили за Олексієм Навальним у день отруєння політика, в попередні роки виїздили і в інші регіони Росії, де незабаром після їхнього приїзду мертвими знаходили трьох політичних активістів.

У грудні Bellingcat назвав імена працівників ФСБ, які перебували в Томську в день отруєння Олексія Навального, а також прилетіли до Омська, де екстрену посадку здійснив літак, в якому перебував опозиціонер.

Сам Навальний пізніше зателефонував одному з цих людей. За словами Навального, він говорив з Костянтином Кудрявцевим, видаючи себе за помічника Ради безпеки Росії. Співрозмовник політика поділився з ним своїми думками про те, чому Навальний вижив, і розповів, що одяг політика додатково обробляли, щоб там не залишилося слідів отрути.

Після виходу того розслідування Bellingcat обіцяв розповісти, куди іще літала група працівників ФСБ, яка стежила за Навальним, і що відбувалося в регіонах, де вони перебували.

Для цього розслідування оприлюднили інформацію про поїздки 10 ФСБшників, намагаючись з'ясувати мету їхніх поїздок. У відповідь вони отримали понад 500 повідомлень, деякі з яких вказують на збіги між присутністю членів групи ФСБ та смертями.

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Нальчик. Тимур Куашев

Активіст і журналіст з міста Нальчик Тимур Куашев активно займався політичною діяльністю. У 2012 році він вступив до партії "Яблуко", організовував мітинги, зокрема і в Москві, виступав проти радикалізму, екстремізму, поліцейського свавілля.

Його неодноразово затримували і, за його власними словами, погрожували розправою. Попри це, Куашев збирався брати участь у виборах депутатів парламенту Кабардино-Балкарії, які мали відбутися 14 вересня 2014 року.

31 липня 2014 року Куашев збирався до театру - на прем'єру вистави, де грала його мама. Він вийшов з дому і зник.

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Згодом свідок розповідав, що бачив Куашева на автобусній зупинці, коли той розмовляв з невідомими людьми. Наступного дня тіло Куашева знайшли в лісі поблизу дороги, за 30 хвилин від Нальчика.

Члени партії "Яблуко" неодноразово твердили, що раптова смерть Куашева пов'язана з його діяльністю. Окрім того, сам активіст повідомляв про загрози на свою адресу.

Ще тоді друг Куашева Абакар Абакаров розповідав журналістам, що впевнений у тому, що Куашева отруїли: "У нього є всі ознаки отруєння. Пальці чорніють. Під пахвою є сліди від уколу, було почервоніння".

Слідча група тоді заявила, що причиною смерті активіста стала гостра коронарна недостатність: жодних ознак отруєння фахівці не виявили - так само, як і ознак насильства.

Але Bellingcat твердить, що отримав фотографію обличчя Куашева, зняту перед його похованням: на фото добре видно симетричні синці на щоках - такі могли залишитися від пальців, що стискали голову активіста ззаду.

"Аналіз даних про поїздки оперативників з Інституту криміналістики ФСБ, а також аналіз конфіденційних документів розслідування переконливо свідчить про те, що його смерть стала результатом цілеспрямованої операції", - кажуть в Bellingcat.

Такий висновок Bellingcat робить, співставляючи дані про польоти ймовірних працівників Інституту криміналістики ФСБ з днем смерті Куашева. За даними розслідувачів, Костянтин Кудрявцев, який раніше служив у військовій частині в Шиханах, де створювалася хімічна зброя, прилітав у Нальчик того ж місяця, коли помер Куашев.

Окрім того, в день смерті Куашева в регіоні був Іван Осипов - лікар за освітою, який також стежив за Навальним.

Bellingcat звертає увагу на те, що Осипов взяв зворотний квиток на 30 липня, але того дня не полетів назад до Москви, а замість цього двічі змінив дату вильоту. Зрештою він повернувся до столиці - як пише Bellingcat, через декілька годин після того, як тіло Куашева виявили неподалік Нальчика.

Осипов був не єдиним працівником ФСБ, який перебував на околицях Нальчика в день смерті Куашева. Окрім нього та Кудрявцева, ще троє ФСБшників прилітали в регіон за кілька днів до цього. Зокрема - доктор Олексій Александров, який, як твердять розслідувачі, також перебував у Томську в день отруєння Олексія Навального.

Александров, як і Осипов, також змінював зворотний квиток і зсував дату повернення до Москви. Відлетів з регіону наступного дня після виявлення тіла Куашева.

Bellingcat звертає увагу на те, що основна експертиза, покликана підтвердити чи спростувати теорію про отруту в крові Куашева, проводилася не просто у Москві, але і в тому самому Інституті криміналістики ФСБ, де працюють Александров, Осипов і Кудрявцев.

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Каспійськ. Руслан Магомедрагімов

Руслан Магомедрагімов був відомим у Дагестані активістом. Він боровся за права місцевих жителів, підтримував екологічні ініціативи, а також був членом руху "Садвал" (у перекладі - "Єдність"), однією з цілей якого було "створення національної державності для лезгинського народу".

24 березня 2015 року Магомедрагімова знайшли мертвим у Каспійську. Того дня він збирався піти на фестиваль лезгинської мови й зустрітися з другом. Близько 18 години вечора тіло активіста знайшли на вулиці, приблизно за 400 метрів від його машини.

За словами друга Магомедрагімов, з автівки зникли відеореєстратор, а також два з трьох телефонів, які Магомедрагімов завжди носив із собою. Слідчі, що прибули на місце злочину, виявили в салоні машини відбитки взуття іншої людини.

Згодом слідство заявило, що активіст помер від серцевого нападу.

Паталогоанатом, який проводив розтин, цю версію заперечував - він зауважував, що в Магомедрагімова було здорове серце і що смерть, ймовірно, настала внаслідок асфіксії (задухи). Але при цьому жодних слідів насильства на тілі жертви не виявили.

Коментарі патологоанатома слідство проігнорувало і дійшло висновку, що Магомедрагімов помер від серцевої недостатності.

Родичі Руслана твердили, що коли отримали його тіло для поховання, помітили на шиї дві точки, що нагадували сліди голки від шприца. На прохання родичів зразки тканин були відправлені на аналіз на наявність токсинів. Повідомлення про результати цього аналізу ніде не публікувалися, зв'язатися з членами родини померлого Bellingcat не вдалося.

Як і у випадку з Тимуром Куашевим, напередодні та в сам день смерті Магомедрагімова неподалік від нього перебували ймовірні співробітники Інституту криміналістики ФСБ.

Іван Осипов двічі відвідував Махачкалу в січні 2015 року, а Костянтин Кудрявцев їздив до столиці Дагестану за два тижні до смерті Магомедрагімова.

За чотири дні до смерті Магомедрагімова Осипов прилетів у Владикавказ, з якого до Каспійська їхати чотири години. Він перебував в регіоні шість днів і через два дні після смерті Руслана поїхав до Москви.

Інформації про справу Магомедрагімова менше, ніж про історію з Куашевим. Bellingcat зауважує, що наявних даних недостатньо для оцінки того, чи могла активіста отруїти ФСБ. Але є схожість обставин смерті двох кавказьких активістів - зокрема і можливе використання ін'єкцій для введення отрути, а також висновки про смерть від серцевої недостатності.

Через рік після смерті Магомедрагімов лідера руху "Садвал" Назіма Гаджиєва знайшли мертвим у себе вдома з ножовими пораненнями. У справі про вбивство Гаджиєва досі не назвали жодного підозрюваного.

Автор фото, AFP

Потяг "Тамбов-Москва". Микита Ісаєв

Політик Микита Ісаєв помер у потязі "Тамбов-Москва" 16 листопада 2019 року. Свою останню фотографію він зробив з вікна свого купе. На той момент Ісаєв трохи понад рік займався політикою як лідер руху "Нова Росія". Він допомагав регіональним активістам боротися з корупцією і бездіяльністю влади.

При цьому йому завжди вдавалося балансувати між критикою регіональних політиків та повагою до президента РФ. Ісаєв позиціонував "Нову Росію" як незалежний рух, але при цьому підтримував основні напрямки політики Кремля й особисто Володимира Путіна. Він також публічно критикував Олексія Навального.

У ЗМІ Ісаєва іноді називали "новим Навальним", але на відміну від лідера Фонду боротьби з корупцією, Микиту Ісаєва часто кликали в ефір державних телеканалів, де він коментував різноманітні теми: від захисту прав споживачів до політики США та війни на Донбасі.

Про останні хвилини життя Ісаєва відомо зі слів його тодішньої помічниці і подруги Аліни Жестовської. За її словами, Микита Ісаєв прокинувся близько першої години ночі і пішов до туалету. Його довго не було, а коли він повернувся, то тримався за живіт так, ніби його хтось вдарив.

Останніми словами, які він встиг вимовити, були: "Здається, мене отруїли".

Усе це сталося в потязі. До найближчої станції він прибув лише через годину. Лікарі, що прибули на вокзал, констатували смерть.

Коли тіло Ісаєва доставили до Москви, зразки його крові відправили на лабораторні дослідження. Ще до того, як прийшли результати, його кремували. За словами родичів, таким було бажання самого Ісаєва.

Лабораторний аналіз не показав слідів токсинів в його крові, причиною смерті назвали серцевий напад. Мало хто з послідовників Ісаєва повірив цьому висновку. Микита був спортивним 41-річним чоловіком у хорошій фізичній формі.

Автор фото, Nikita Isaev / Facebook Підпис до фото, Микита Ісаєв

Bellingcat поговорив з родичами та друзями Ісаєва, і ті зазначили, що в останні місяці перед смертю він виглядав стурбованим. Один із друзів розповів, що Микита за кілька місяців до смерті думав про те, аби вивезти свою родину з Росії.

Дві близькі до Ісаєва людини на умовах анонімності розповіли Bellingcat, що незадовго до смерті Микита почав підозрювати, що Аліну Жастовську "приставили стежити за ним".

Аналіз поїздок ймовірних співробітників Інституту криміналістики ФСБ показав, що дві поїздки Ісаєва збігаються з переміщеннями Олексія Александрова у 2019 році.

Зрештою вдалося встановити ще п'ятьох можливих оперативників ФСБ, тісно пов'язаних із уже відомими людьми з Інституту криміналістики ФСБ. З'ясувалося, що ці люди супроводжували Ісаєва упродовж майже року до його смерті.

Судячи з аналізу, проведеного Bellingcat, оперативники ФСБ супроводжували Ісаєва принаймні у 7 з 13 його поїздок.

Причини, чому Ісаєв так зацікавив спецслужби, до кінця не зрозумілі. Одну з можливих версій озвучили родичі померлого. За рік до смерті Ісаєв став часто їздити за кордон. Лише у 2019 році він був у Німеччині, Іспанії, Італії, Нідерландах, Ізраїлі, Туреччині, Латвії та США.

Незадовго до смерті Ісаєв також купив квиток до Маямі для всієї своєї родини. Можливо, спецслужби підозрювали, що політик хоче залишити межі Росії, припускає Bellingcat.

Автор фото, AFP

Раніше Володимир Путін називав попереднє розслідування Bellingcat щодо отруєння Навального "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

"Послухайте, ми чудово розуміємо, що це не розслідування, а легалізація матеріалів американських спецслужб. Це означає, що пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США. А якщо це так, то це цікаво. Тоді російські спецслужби, звісно, мають за ним приглядати", - сказав Путін.

Bellingcat своєю чергою пояснював, що проводить свої розслідування, купуючи копії російських баз даних на "чорному ринку".

BBC не має незалежних підтверджень свідчень, оприлюднених Bellingcat.

BBC направило запит прессекретарю російського президента і ФСБ щодо нового розслідування Bellingcat, але відповіді поки що не отримала.