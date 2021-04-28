Юрій Вітренко - новий голова Нафтогазу. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Юрій Вітренко, який так і не зміг стати першим віцепрем'єром і міністром енергетики, після блискавичного звільнення Андрія Коболєва очолив "Нафтогаз".

До цього Верховна Рада кілька разів провалила призначити Юрія Вітренка повноправним членом уряду і він працював у статусі в.о.

Йому закидали нескромне отримання мільйонних бонусів під час попередньої роботи у "Нафтогазі".

Андрій Коболєв, який дізнався про звільнення з новин, кілька останніх років мав публічні конфлікти з Вітренком, хоча раніше вони були колегами та друзями.

29 квітня парламент може призначити в уряд нового міністра енергетики Германа Галущенка замість Юрія Вітренка.

Хто такий Юрій Вітренко

Юрію Вітренку 44 роки. Він народився у Києві. Його матір - Наталія Вітренко, екслідерка Прогресивної соціалістичної партії.

Але більше з цією політсилою Юрія Вітренка нічого суттєво не пов'язує. Сам він після розлучення родини жив з батьком.

Навчався на економіста та управлінця міжнародного бізнесу в Україні (Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин), отримував червоні дипломи, а потім продовжував освіту за кордоном.

Кар'єру почав у 1990-х у фінансовому бізнесі.

Свого часу працював у відомій аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers та тричі приходив та йшов з "Нафтогазу". Зокрема був радником голови правління та займався реструктуризацією міжнародних боргів.

У 2009 році Юрій Вітренко виступав проти газового контракту з "Газпромом" (того самого, через який пізніше постраждала Юлія Тимошенко).

Підтримував Євромайдан, після якого повернувся на роботу в "Нафтогаз України" й увійшов до керівництва компанії.

"Переможець Газпрому"

Як комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповідав у тому числі за газові суди з Росією.

Вони завершились перемогою України у Стокгольмському арбітражі та майже трьома мільярдами доларів компенсації від російського енергетичного гіганта.

Вітренко був давнім соратником директора "Нафтогазу" Андрія Коболєва, але останні кілька років вони ворогують - як пояснював сам Вітренко, через політику щодо кадрів та розбіжностей, як має розвиватися видобуток енергоресурсів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрій Коболєв та Юрій Вітренко

Після 2019 року цей конфлікт став публічним, й Андрій Коболєв зрештою добився звільнення Юрія Вітренка.

Експерти припускали, що головною причиною конфлікту було саме суперництво за керівну роль у "Нафтогазі".

У травні 2020 року замість Вітренка за напрямок міжнародних арбітражів у спорах з "Газпромом" почала відповідати Лана Зеркаль, а посаду Вітренка взагалі скоротили.

Він судився з "Нафтогазом" за премію після Стокгольмського арбітражу й претендував на 4 мільйони доларів, і згодом заявив, що отримав державні облігації на цю суму.

Через це за Вітренка в уряді принципово не голосував спікер Ради Дмитро Разумков.

"Коболєв премію отримав. Інші отримали, а Юрію премію не дали. Але є ж поняття справедливості, якщо в контракті прописано", - заступилася тоді за сина Наталія Вітренко.

Сватали на прем'єра

Про політичні перспективи Юрія Вітренка говорили вже кілька років - у ЗМІ його називали кандидатом у прем'єр-міністри ще перед призначенням Олексія Гончарука у серпні 2019.

Хоча сам він казав, що більше бажає працювати у бізнесі, а політика "викликає алергію".

Вітренко має непогану репутацію серед західних партнерів України.

У грудні 2020 року та січні 2021 року Верховна Рада намагалася призначити його міністром енергетики та перший віцепрем'єр-міністром, але голосів за це не вистачило.

Тож уряд обійшов цей момент й зробив Вітренка виконувачем обов'язків міністра.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Сам Вітренко каже, що у прем'єри поки що не мітить - може, років через десять

У недавньому інтерв'ю "Радіо НВ" Юрій Вітренко казав, що все ж погодився піти у політику через кризовий, за його словами, стан в енергетиці.

"Ставлюся до своєї ролі як технократичної. Все ж провести необхідні реформи, а не бути в ролі вічного політика. Розумію, що це політична посада, я займаюся політичною діяльністю, але це не повномасштабна політика, коли публічні політики вже ведуть боротьбу за голоси", - пояснював тоді ще виконувач обов'язків міністра.

Він також розповів, що в уряд його запросив прем'єр Денис Шмигаль, який говорив про труднощі без першого віцепрем'єра та повноцінного міністра енергетики.

Обговорював своє призначення Юрій Вітренко і з президентом Володимиром Зеленським, і керівником його офісу Андрієм Єрмаком.

Ексдепутат від "Слуги народу" Гео Лерос у Раді звинуватив Юрія Вітренка у тому, що його кандидатуру лобіював саме керівник ОП Андрій Єрмак, який нібито хотів так втрутитися у переговори з "Газпромом".

Про свої прем'єрські амбіції у інтерв'ю "НВ" Вітренко говорив так: "Може, років за десять. Не впевнений, що це репетиція (призначення віцепрем'єром та міністром енергетики. - Ред.)".

Під час роботи в уряді Вітренко обіцяв, що особистий конфлікт з керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим не впливатиме на його роботу: "Готовий до конструктиву".

Юрій Вітренко також наполягає, що не має зв'язків ні з ким з олігархів (зокрема й з Ігорем Коломойським, чию підтримку йому останнім часом приписували деякі медіа) та не захищає їхні інтереси.

"Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні. Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного", - розповідав він "Лізі".