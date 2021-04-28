Юрій Вітренко - новий голова Нафтогазу. Що про нього відомо
Юрій Вітренко, який так і не зміг стати першим віцепрем'єром і міністром енергетики, після блискавичного звільнення Андрія Коболєва очолив "Нафтогаз".
До цього Верховна Рада кілька разів провалила призначити Юрія Вітренка повноправним членом уряду і він працював у статусі в.о.
Йому закидали нескромне отримання мільйонних бонусів під час попередньої роботи у "Нафтогазі".
Андрій Коболєв, який дізнався про звільнення з новин, кілька останніх років мав публічні конфлікти з Вітренком, хоча раніше вони були колегами та друзями.
29 квітня парламент може призначити в уряд нового міністра енергетики Германа Галущенка замість Юрія Вітренка.
Хто такий Юрій Вітренко
Юрію Вітренку 44 роки. Він народився у Києві. Його матір - Наталія Вітренко, екслідерка Прогресивної соціалістичної партії.
Але більше з цією політсилою Юрія Вітренка нічого суттєво не пов'язує. Сам він після розлучення родини жив з батьком.
Навчався на економіста та управлінця міжнародного бізнесу в Україні (Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин), отримував червоні дипломи, а потім продовжував освіту за кордоном.
Кар'єру почав у 1990-х у фінансовому бізнесі.
Свого часу працював у відомій аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers та тричі приходив та йшов з "Нафтогазу". Зокрема був радником голови правління та займався реструктуризацією міжнародних боргів.
У 2009 році Юрій Вітренко виступав проти газового контракту з "Газпромом" (того самого, через який пізніше постраждала Юлія Тимошенко).
Підтримував Євромайдан, після якого повернувся на роботу в "Нафтогаз України" й увійшов до керівництва компанії.
"Переможець Газпрому"
Як комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповідав у тому числі за газові суди з Росією.
Вони завершились перемогою України у Стокгольмському арбітражі та майже трьома мільярдами доларів компенсації від російського енергетичного гіганта.
Вітренко був давнім соратником директора "Нафтогазу" Андрія Коболєва, але останні кілька років вони ворогують - як пояснював сам Вітренко, через політику щодо кадрів та розбіжностей, як має розвиватися видобуток енергоресурсів.
Після 2019 року цей конфлікт став публічним, й Андрій Коболєв зрештою добився звільнення Юрія Вітренка.
Експерти припускали, що головною причиною конфлікту було саме суперництво за керівну роль у "Нафтогазі".
У травні 2020 року замість Вітренка за напрямок міжнародних арбітражів у спорах з "Газпромом" почала відповідати Лана Зеркаль, а посаду Вітренка взагалі скоротили.
Він судився з "Нафтогазом" за премію після Стокгольмського арбітражу й претендував на 4 мільйони доларів, і згодом заявив, що отримав державні облігації на цю суму.
Через це за Вітренка в уряді принципово не голосував спікер Ради Дмитро Разумков.
"Коболєв премію отримав. Інші отримали, а Юрію премію не дали. Але є ж поняття справедливості, якщо в контракті прописано", - заступилася тоді за сина Наталія Вітренко.
Сватали на прем'єра
Про політичні перспективи Юрія Вітренка говорили вже кілька років - у ЗМІ його називали кандидатом у прем'єр-міністри ще перед призначенням Олексія Гончарука у серпні 2019.
Хоча сам він казав, що більше бажає працювати у бізнесі, а політика "викликає алергію".
Вітренко має непогану репутацію серед західних партнерів України.
У грудні 2020 року та січні 2021 року Верховна Рада намагалася призначити його міністром енергетики та перший віцепрем'єр-міністром, але голосів за це не вистачило.
Тож уряд обійшов цей момент й зробив Вітренка виконувачем обов'язків міністра.
У недавньому інтерв'ю "Радіо НВ" Юрій Вітренко казав, що все ж погодився піти у політику через кризовий, за його словами, стан в енергетиці.
"Ставлюся до своєї ролі як технократичної. Все ж провести необхідні реформи, а не бути в ролі вічного політика. Розумію, що це політична посада, я займаюся політичною діяльністю, але це не повномасштабна політика, коли публічні політики вже ведуть боротьбу за голоси", - пояснював тоді ще виконувач обов'язків міністра.
Він також розповів, що в уряд його запросив прем'єр Денис Шмигаль, який говорив про труднощі без першого віцепрем'єра та повноцінного міністра енергетики.
Обговорював своє призначення Юрій Вітренко і з президентом Володимиром Зеленським, і керівником його офісу Андрієм Єрмаком.
Ексдепутат від "Слуги народу" Гео Лерос у Раді звинуватив Юрія Вітренка у тому, що його кандидатуру лобіював саме керівник ОП Андрій Єрмак, який нібито хотів так втрутитися у переговори з "Газпромом".
Про свої прем'єрські амбіції у інтерв'ю "НВ" Вітренко говорив так: "Може, років за десять. Не впевнений, що це репетиція (призначення віцепрем'єром та міністром енергетики. - Ред.)".
Під час роботи в уряді Вітренко обіцяв, що особистий конфлікт з керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим не впливатиме на його роботу: "Готовий до конструктиву".
Юрій Вітренко також наполягає, що не має зв'язків ні з ким з олігархів (зокрема й з Ігорем Коломойським, чию підтримку йому останнім часом приписували деякі медіа) та не захищає їхні інтереси.
"Я взагалі ніколи в житті ні з ким олігархів не домовлявся про жодну з посад. На жаль, це не убезпечує від спекуляцій або відвертої брехні. Склалося враження, що навіть олігархи лякають мною один одного", - розповідав він "Лізі".