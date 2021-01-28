Gamestop: як інвестори-аматори кинули виклик Волл-стріт і втерли носа гедж-фондам

Расселл Готтен

Бізнес-кореспондент ВВС

Автор фото, Getty Images

Між біржовиками з Волл-стріт та інвесторами-аматорами, які працюють через соцмережі, зокрема, через платформу Reddit, точиться справжня битва.

І виграють поки що аматори.

В епіцентрі цієї битви опинилась американська компанія з продажу відеоігор Gamestop - "динозавр" у світі, що стрімко переміщається в інтернет.

У середу, на початку торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, акції компанії злетіли на 116%, а якщо врахувати зростання на 92% днем раніше, і ще - минулого тижня, то сьогодні акції компанії котуються на 300% вище початкової вартості.

Ситуація, за словами аналітика Markets.com Ніла Вілсона, стає дедалі більш дивною.

"Ми спостерігаємо доволі цікавий рух у деяких сегментах ринку", - каже він.

"Чи матиме все це сумний кінець? - запитує своєю чергою директор хедж-фонду Great Hill Capital Томас Гейз. - Звичайно. Ми просто не знаємо, коли".

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Але в чому причина зростання вартості акцій Gamestop?

Точно не у самій компанії, яку один з професійних інвесторів назвав ритейлером, що тоне.

Дійсно, тільки у 2019 році вона втратила 795 млн доларів, а минулого року, найімовірніше, втратила ще кілька сотень мільйонів.

Річ у тім, що армія кмітливих трейдерів-аматорів, які отримали доступ до дешевих або взагалі безкоштовних торговельних платформ на кшталт Robinhood і через локдауни мають безліч вільного часу, обмінюються порадами та підіймають ціни через гілку чату wallstreetbets на платформі Reddit.

Під їхній приціл потрапила не лише Gamestop, а й Blackberry, AMC і Nokia Oyjis, що опинились в епіцентрі битви між "голіафами" в особі гедж-фондів та великих інвесторів і "давидів" з армії індивідуальних трейдерів Reddit.

Ключовим елементом гри є так звані короткі продажі, або shorting, коли гедж-фонд позичає акції компаній в інших інвесторів, сподіваючись, що їхня вартість впаде.

Такий гедж-фонд продає ці акції на біржах, скажімо, за 10 доларів, чекає, коли вони впадуть в ціні до 5 доларів і скуповує їх назад. Потім ці позичені акції повертаються власнику, а фонду залишається прибуток.

Так все відбувається у спрощеному вигляді.

Два мільярди збитків

Акції Gamestop вважають "найкоротшими" на Волл-стріт, оскільки, ймовірно, до 30% цих акцій позичені та в руках гедж-фондів.

Однак роздрібні інвестори, що торгують через Reddit, мов божевільні, скуповують акції та займаються опціонними угодами, задираючи вгору ціни та залишаючи позаду професіоналів.

Як результат - великі біржові інвестори кинулись на ринок, намагаючись знизити втрати, але попит загнав ціни ще вище.

В один з таких гедж-фондів, Melvin Capital Management, за деякими даними, довелося вливати 2 млрд доларів, щоб покрити збитки, отримані на деяких акціях, зокрема Gamestop.

Цікаво, що для частини інвесторів Reddit гроші - не головне, адже вони відчули "смак крові".

За словами Ніла Вілсона, з чатів у Reddit стає зрозуміло, що битва трейдерів-любителів з професіоналами Волл-стріт - це глибоко персональна справа.

"У цій історії багато дивного, але, мабуть, найбільш незвичайне - це своєрідна мораль лінчувальників у трейдерів, що підвищують ціни, - каже Вілсон. - Вони готові будь-що-будь здолати Волл-стріт, і вони, судячи з усього, ненавидять гедж-фонди. Принаймні це випливає з численних образ у чатах. Тож це - битва покоління, битва за перерозподіл, за те, щоб відібрати у багатих і дати "бідним" мілленіалам".

Однак багато професійних інвесторів не здаються, сподіваючись, що стадний інстинкт Reddit вщухне, і акції Gamestop спустяться на землю з надхмарних висот.

"Ми живемо у ненормальні часи, і хоч спостерігати за цим дуже цікаво, я не можу втриматись від думки, що для когось це навряд чи закінчиться добре", - прогнозує аналітик Deutsche Bank Джим Рід.

Сльози і головний біль

Для ветеранів біржі все це - яскравий приклад божевільної спекулятивної торгівлі, що незмінно закінчується жалем.

А для регуляторів, які зобов'язані стежити за маніпуляціями на ринку, це справжній головний біль.

За словами Якоба Френкеля, колишнього юриста Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) - головного регулятора фінансового ринку США, така волатильна торгівля, коли зростання цін не зумовлене корпоративною активністю, є предметом розслідувань SEC.

Однак, на думку інших експертів, армія інвесторів Reddit є своєрідним символом змін у ставленні нового покоління інвесторів до грошей і нових технологій.

"Не думаю, що це якась примха, - каже фондовий експерт компанії VanEck Джон Патрік, - жоден роздрібний трейдер не дозволив би біржовикам з Волл-стріт розпоряджатись його фінансами. Тож я чітко бачу дедалі більший антагонізм у відносинах між "старою гвардією" з Волл-стріт та індивідуальними трейдерами".