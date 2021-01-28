Якими гаджетами може користуватись президент США

Джеймс Клейтон і Коді Годвін

Репортери з питань технологій у Північній Америці

Здається: президент США може користуватись будь-яким гаджетом. Але бути лідером найвпливовішої та найбагатшої країни - справа непроста. За це доводиться платити життям у жорсткій зоні безпеки. Тому у питанні особистих гаджетів на Джо Байдена може чекати розчарування.

Електронні пристрої президента США - мабуть, найвідоміші хакерські об'єкти в світі.

"Шанси на те, що [Росія] не націлена на світових лідерів, дорівнюють нулю", - вважає викладач Гарвардської школи Кеннеді Брюс Шнаєр.

У 2000-х це не було великою проблемою - зламати можна було лише комп'ютери та звичайні мобільні телефони, які не були смартфонами.

І здавалося б - навіщо президенту мобільний телефон, якщо він може попросити під'єднати його до будь-якої людини в світі по захищеній лінії.

Але все змінилося у 2009 році, коли президентом став Барак Обама.

Він настільки прив'язався до свого Blackberry, що кілька тижнів боровся з радниками з безпеки, щоб залишити його.

За словами одного посадовця, цю битву він зрештою виграв "завдяки компромісу, який дозволяв йому залишатися на зв'язку з деякими колегами та особистими друзями".

Але відтоді кількість технічних пристроїв, якими президент може захотіти скористатись, неухильно зростала, створюючи головний біль і позбавляючи сну радників з безпеки.

ObamaPad

Коли в 2010 році вийшов iPad, звичайно, президент захотів його мати.

Тому радники з національної безпеки створили ObamaPad - "посилений" і безпечніший iPad. Такі ж, як розповів BBC News колишній радник, створили і для його працівників.

"В адміністрації Обами для посадовців вищої ланки було звичайною справою мати iPad з... певними модифікаціями", - каже Арі Шварц з Ради національної безпеки при адміністрації Обами.

Автор фото, WHITE HOUSE POOL (ISP POOL IMAGES) Підпис до фото, Барак Обама в 2014 році

А ось технічне оснащення Білого дому лишалося застарілим.

"Там немає wi-fi, - пояснює Шварц. - Були спроби це обговорити. Але склалося відчуття, що це створить прогалини в системі безпеки".

У резиденції Обами з часом wi-fi все-таки встановили.

Але, за словами членів президентської родини, якість сигналу залишала бажати кращого.

Автор фото, SAUL LOEB Підпис до фото, Дональд Трамп у 2020 році

Дональд Трамп - можливо, найвідоміший користувач Twitter - також наполягав на особистих гаджетах. Як повідомляють, це серія одноразових телефонів, якими він користувався недовго, а потім змінював з міркувань безпеки.

Трамп також скептично ставиться до комп'ютерів та електронної пошти, віддаючи перевагу листуванню на папері.

Peloton Байдена

Якщо раніше iPad лише іноді не давав спокійно спати технічним консультантам, то сучасний інтернет речей - це джерело постійних кошмарів.

"Пристрої виходять в мережу і взаємодіють між собою. Все перетворилося на комп'ютер, - каже Брюс Шнаєр. - І ці комп'ютери незахищені. Велотренажер Peloton, телефон, холодильник, термостат, іграшки, машина - все уразливе для злому".

І це проблема для президента Байдена, якому, здається, подобаються його гаджети.

Автор фото, SOPA Images Підпис до фото, Байден носить годинник американського бренду - Apple, класичні Apple Watch на чорному ремінці

Джо Байдена сфотографували в Apple Watch. Він також користується велотренажером Peloton з дисплеєм, камерою і мікрофоном - усе під'єднане до інтернету.

Це викликає питання у охорони.

"Працівник Агентства національної безпеки може модифікувати обладнання, наприклад, прибрати камеру", - каже Шнаєр.

Це підвищить рівень кібербезпеки, але прибере функції, заради яких його купували.

"Дуже рідко можна знайти пристрій, який неможливо зламати, - каже Герберт Лін зі Стенфордського університету. - Більшість пристроїв, які неможливо зламати, не мають користі, тому що не можуть комунікувати".

"Розумний" - не завжди безпечний

Найбезпечніший варіант - взагалі не користуватися технічними пристроями.

Але, як довели два попередні президенти, сказати про це головнокомандувачу - складно.

За словами біографа Байдена Евана Осноса, президент користується додатком Apple News.

І це також може бути проблемою.

Найскладніше, вважає пан Шварц, - це захистити програмне забезпечення.

"Усі оновлення встановлюють дистанційно. Тому софт - в групі підвищеного ризику", - каже він.

"В день купівлі продукту ви можете бути у цілковитій безпеці, але за деякий час хтось може встановити у ньому шкідливе ПЗ і зруйнувати систему безпеки".

Брюс Шнаєр поділяє ці побоювання.

"Усі гаджети й застосунки - потенційно вразливі ... Apple News, усі, тому що вони пов'язані між собою, і один може вплинути на решту", - каже він.

"Ось чому це так складно. І ось чому відмова від пристрою часто є найкращою порадою з безпеки, навіть якщо це і непрактично".

Найгірший сценарій

В кінці минулого року стало відомо, що комп'ютерні мережі федерального уряду США зазнали значної атаки - ймовірно з боку російських хакерів.

Постраждали міністерство фінансів США, комерційні відомства та міністерство внутрішньої безпеки.

Технологічна компанія SolarWinds, яка стала ключовим інструментом в руках хакерів, повідомила, що її клієнти завантажили уражене оновлення програмного забезпечення, що дозволило хакерам шпигувати за компаніями і урядовими агентствами, залишаючись непоміченими, майже дев'ять місяців.

Злам показав дві речі:

іноземні гравці шукають дірки в системі кібербезпеки США;

є слабкі місця, які потрібно виявити.

І те, що злам стався недавно і так близько до Білого дому, непокоїть службу безпеки президента Байдена.

Найгірший сценарій - пристрій президента зламують, і це залишиться непоміченим.

"Припустимо, iPhone президента зламали, - каже Лін.- Тепер у вас є маяк стеження, який носить президент".

Байден входить в Білий дім, турбуючись про кібербезпеку.

А радники знають: правила безпеки і бажання президентів зазвичай не збігаються.

Президент Байден може бути найвпливовішою людиною у наймогутнішій країні світу. Але улюблений гаджет може стати для нього розкішшю, яку звичайні люди сприймають як належне.