Леонід Каденюк. 70 років із дня народження

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Команда шаттлу NASA "Колумбія", з якою Леонід Каденюк (третій справа) літав у космос 1997 року

28 січня Леонідові Каденюку - єдиному космонавту незалежної України - виповнилося б 70. До свого ювілею він не дожив три роки - помер наприкінці січня 2018-го.

За своє життя Каденюк побував льотчиком-випробувачем першого класу, депутатом та письменником, а в історію увійшов як перший українець, що побував у космосі з часів здобуття незалежності.

ВВС Україна пригадує шлях космонавта, його емоції у космосі та погляди на те, чи треба переносити День космонавтики через декомунізацію.

Підготовка до "Бурану"

Автор фото, Facebook Леоніда Каденюка

Народився майбутній космонавт у селі Клішківці у Чернівецькій області. Після школи навчався у Чернігівському військовому авіаційному училищі, де готували радянських льотчиків-винищувачів та космонавтів.

У 1970-і роки був льотчиком-випробувачем та отримав кваліфікацію космонавта-випробувача.

Леонід Каденюк увійшов до загону космонавтів, яких готували для польотів на багаторазовому космічному кораблі "Буран" (радянський аналог американського "Шаттлу").

Причому його відібрали після конкурсу, в якому брали участь три тисячі кандидатів.

Каденюк відпрацьовував маневри для "Бурану", зокрема зниження та захід на посадку, але у космос на ньому так і не полетів - єдиний його космічний політ відбувся без пілотів, а згодом програму призупинили.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Літак Ан-225 "Мрія" несе на собі космічний корабель "Буран"

Вже у 1990-х роках пройшов курс підготовки командира транспортного космічного корабля "Союз-ТМ", а також вивчав принципи роботи на інших кораблях, міжнародній станції "Мир" і американському "Шаттлі".

У середині 1990-х тодішній президент України Леонід Кучма домовився з американським колегою Біллом Клінтоном про участь українського космонавта у польоті NASA "Колумбія".

Національне космічне агентство України для цієї місії відібрало Леоніда Каденюка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час підготовки до старту

Причому за домовленістю між країнами, курс NASA з підготовки до польоту український космонавт пройшов безкоштовно (зараз така підготовка коштує близько 150 млн доларів).

Сам політ відбувся у 1997 році і тривав 16 днів.

Леонід Каденюк провів у космосі кілька експериментів з вивчення впливу невагомості на рослини та організм людини.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Леонід Каденюк під час експериментів з впливом мікрогравітації на рослини

Також він двічі заспівав гімн України. Це стало першим виконанням українського гімну на орбіті.

Загалом політ пройшов вдало і команда успішно повернулася на Землю. А 2003 року той самий корабель "Колумбія" розбився при посадці.

Після польоту

Автор фото, УНІАН

Після повернення з космосу Леонід Каденюк працював у військовій авіації, отримав звання генерал-майора Збройних сил.

Також був радником керівництва держави з питань авіації та космонавтики.

У 2002 році став депутатом та приєднався до провладної фракції "За єдину Україну". За час депутатства кілька разів змінював фракції та депутатські групи.

У самому парламенті займався питаннями покращення соціального забезпечення військовослужбовців та авіаторів.

Входив до складу парламентської слідчої комісії "з розслідування причин кризового стану в авіації в Україні". У висновку комісії йшлося про численні порушення та зловживання в українській авіаційній галузі.

2006 року знову балотувався до Верховної Ради, був третім номером у списку "Народного блоку Литвина", однак його політсила тоді до парламенту не потрапила.

У 2012 році йшов самовисуванцем по округу в Чернівецькій області, але за результатами виборів знову не потрапив до Ради.

2014 року разом з кількома іншими політиками намагався ініціювати референдум для ухвалення нової конституції, однак ЦВК відмовила у цьому.

Спогади про космос

Автор фото, Facebook Леоніда Каденюка Підпис до фото, Леонід Каденюк детально описав процес підготовки космонавтів у своїй книзі

Леонід Каденюк займався популяризацією космонавтики, у 2017-му вийшла його книга "Місія - космос", де він детально описав процес підготовки космонавтів до польоту та сам політ.

"Було усвідомлення незавершеності космічного польоту", - зізнавався автор під час презентації книги.

Він також виступав за збереження довкілля.

"Я би всіх політиків запустив у космос, щоб вони подивились, на що піднімають руку", - розповідав космонавт в одному з інтерв'ю.

А в розмові з ВВС News Україна він так пригадував відчуття у космосі: "Найперше і найпотужніше враження - втрата точки опори після того, як відв'язуєшся від крісла і опиняєшся у стані невагомості. У земних умовах діє гравітація. Там ця втрата точки опори означала знайти себе у просторі, і це було вкрай непросто".

Автор фото, УНІАН

"Один із експериментів, який я провів - це ходіння по стелі. З точки зору фізики зробити це було досить легко у стані невагомості, але ще ж є така річ, як психологія людини. Виявилося, що надзвичайно міцні стереотипи, з якими людина вирушає у космос, там спрацювали на повну, зокрема, про те, що по стелі ходити неможливо. Коли я ступнями ніг торкнувся стелі, я ніби відчув перехід в зовсім іншу просторову систему", - додав Каденюк.

Він також зізнався, що порівняно легко переніс невагомість і цей стан навіть здався йому знайомим: "Коли почав аналізувати, чому такі відчуття виникли, з'явилося напів фантастичне припущення про те, що людина, все ж таки, походить із космосу, і цей стан записаний на генному рівні у кожного із нас - у мене, у вас і у кожної іншої людини на планеті Земля".

"Космос - це не нескінченна порожнеча, як здається на перший погляд. Він переповнений унікальною інформацією, і тією, про яку ми навіть не підозрюємо, але такою нам потрібною. Нові знання будуть породжувати нові питання. І так - до нескінченності", - писав Леонід Каденюк у Facebook.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Леонід Каденюк до останніх років згадував дні, проведені на орбіті Землі

У 2017 році тодішній віцепрем'єр В'ячеслав Кириленко запропонував у рамках декомунізації перенести День космонавтики з 12 квітня (політ Юрія Гагаріна) на 19 листопада - той день, коли у космос полетів Леонід Каденюк.

Сам Каденюк виступав проти цього й наполягав на тому, що перший політ людини у космос мав всесвітнє значення, й особисто для нього став поштовхом до мрії стати космонавтом.