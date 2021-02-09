"Ми лякаємо дітей Лубнигазом". Чому люди повстають проти облгазів

Жанна Безп'ятчук

BBC News Україна, Полтава - Лубни - Київ

Автор фото, BBC/УНІАН Підпис до фото, На Полтавщині виявили чимало проблем із газопостачанням. Високі тарифи - це лише одна з них.

"Лубнигаз" - геть!" - так люди в Лубнах протестували під офісом місцевої газової компанії. Скаржилися не лише на непосильні тарифи. Нарікали також на відключення газу без попередження, перешкоди при переході до інших постачальників, необґрунтовані нарахування за доставку, нав'язування їм лічильників, поганий сервіс.

Ця ситуація стала символом системних проблем із газопостачанням в Україні. У ній, мов у дзеркалі, можуть себе впізнати й інші містечка та села.

Втім, саме на Полтавщині це сягнуло точки кипіння на межі соціального вибуху. Впродовж січня в Полтаві та в Лубнах тривали газові протести.

Їхні учасники неодноразово перекривали трасу "Київ - Харків". Зниження тарифів на один сезон не надто заспокоїло людей.

ВВС News Україна розбиралася з тим, чому газове питання викликає такі відчай та гнів. Що саме може допомогти полегшити життя споживачам і на що можуть сподіватися українці в наступні опалювальні сезони?

Для цього ми поїхали саме на Полтавщину.

Підпис до фото, Пенсіонерка тримає рахунок за комунальні послуги, отримані в грудні. Акція під Полтавською ОДА, 22 січня 2021 року

Після підвищення тарифів у січні уряд встановив граничну ціну на газ - 6,99 грн за кубометр. А комісія з регулювання в сфері енергетики (НКРЕКП) визначила найвищий допустимий тариф за розподіл газу - 1,79 грн без ПДВ (або 2,15 грн з цим податком). Але це - лише тимчасове рішення на сезон.

ВВС News Україна вирушила в одне з найбільш віддалених сіл області - Окіп Лубенського району. Тут живе близько пів тисячі людей.

Його мешканці кажуть, що влада про них забула, роками туди ніхто не приїздив, хіба що дехто з кандидатів перед місцевими виборами. Прокладаючи дорогу до Окопа, GPS повів нас засніженими польовими дорогами.

Люди тут живуть за 20 кілометрів від Сенчанського газового родовища й отримують блакитне паливо з труб, які будували всім селом за власний кошт на початку 1990-х.

І ніхто з них не розуміє, чому при цьому всьому вони платять за газ європейську ціну, "мов у Нідерландах". Там цієї зими газ коштує майже 300 доларів за тисячу кубометрів на біржі, а люди можуть отримувати на кілька сотень дорожче. Тож якраз виходить "лубенська ціна".

Саме на Полтавщині та Харківщині зосереджені найбільші поклади газу в Україні.

Автор фото, ВВС

Тут не впевнені, що "Лубнигазу" місцеву газорозподільну мережу (ГРМ) передали в користування саме за рішенням зборів підприємства, створеного на основі колгоспу. Саме так має бути за українським законодавством.

Йдеться про часи, коли місцевий оператор труб належав ще державі.

Юридично регіональні трубопроводи в Україні залишаються у державній або комунальній власності. Облгази їх обслуговують за договорами господарського відання.

ВВС News Україна зробила запит у районний державний архів. Чи зберігається там протокол зборів, де могли ухвалити таке рішення?

У 1995-2000 роках уже були прокладені місцеві газогони, й замість колгоспу створили колективне сільськогосподарське підприємство "Окіп". Ймовірно, труби могли передати в цей час. Але жодних документів щодо цього в архіві немає.

А правонаступник підприємства - СТОВ "Окіп" - своїх протоколів до архіву не передало.

Це може бути типова ситуація для багатьох громад. Вони проклали за свій кошт у 1990-х газопроводи, але хто, коли і як саме їх передав у користування облгазам?

У людей відчуття, що їх використали. А тепер вони мають розплачуватися високими тарифами.

АТ "Лубнигаз" є дрібнім оператором, порівняно з облгазами з орбіти бізнесмена Дмитра Фірташа. Головою наглядової ради цього підприємства є Костянтин Бородін. Він у 2000-х працював прессекретарем "Нафтогазу" і Міненерго, коли ці структури очолював Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Внаслідок цьогорічного підвищення тарифів тут мали б платити 11-12 грн за кубометр. Це об'єктивно непідйомна ціна для тих окіпчан, хто використовує газ для опалення осель.

Далі ми спробуємо пояснити, до чого тут Нідерланди в глибині Полтавської області. А поки що - нижче фрагменти монологів з Окопа.

- Я пенсіонер. Мені за газ, воду й світло після підвищення тарифів треба платити 6000 тисяч грн, опалюю хату газом. Ми вдвох із дружиною отримуємо 4000 тисяч. 2700 грн мені дали субсидію. 1200 кожен місяць треба на таблетки. Де нам брати гроші на газ? А газові труби ми самі прокладали колись, платили за них!

- А мені приходять платіжки за газ в хату, де ми не проживаємо. Це бабусина хата. Там, взагалі, відрізане газопостачання. Я писала заяву. По селу таких багато.

Підпис до фото, Платіжка за розподіл газу, яка, за словами спадкоємців, приходить у хату, де газ мали відрізати за їхньою заявою.

- "Лубнигаз" вибачались у місцевій газеті за неправильні платіжки.

- Вам повернуть переплату?

- Ви не чудіть, хто нам поверне гроші?

- А як не роботи, ні молока на продаж нема в селі? Що робити?

- Я торік продав корову - купив дров'яний котел. Цього року продав ще одну і купив дрова. Бо за їхню субсидію не вижити.

- Близько року тому відрізали навіть газовий стояк. Усе газопостачання відрізане. А почитайте платіжку! "Лубнигаз" далі шле їх за розподіл газу.

- Ну, ще 4,5 грн за кубометр ми б платили. Але ж не 12 грн!

- Якщо будемо це платити, то помремо з голоду.

Підпис до фото, Люди в таких селах, як Окіп, вимушені платити високий тариф за доставку. Причина - мала щільність населення, а шлях газ проходить доволі довгий до таких віддалених сіл.

- Як їм ("Лубнигазу" - ред.) треба щось перевірити чи газ вимкнути, то приїжджають. А як пояснити й помогти, то їх нема.

- У чергах під "Лубнигазом" під час карантину люди й билися, й швидку та поліцію викликали.

Людмила Мірошниченко, депутатка Полтавської облради від партії "Слуга народу", є відомою на всю Україну "жінкою з Гребінки", що озвучила правду життя цих людей на засіданні 14 січня цієї ради.

Відео з її виступом переглянули сотні тисяч людей. Воно отримало десятки тисяч лайків та схвальних коментарів.

Але Людмила Мірошниченко звертає увагу, що з нього вирізали початок, коли головуючий її представив. У підсумку це виглядало, немов проста жінка з Гребінки "прорвалася" на засідання облради.

На думку авторки промови, це маніпуляція.

"Кому це вигідно, для чого це робиться, я насправді не знаю. Так, я проста жінка з села. Живу в селі, маю господарство, двір. Але при цьому я ще депутат облради й відстоюю інтереси своєї громади. А на відео це виглядає так, що прийшла жінка й покричала".

На тому засіданні заслуховували керівників місцевих операторів ГРМ: "Гадячгазу", "Кременчукгазу", "Лубнигазу", "Полтавагазу".

"За такої політики та ставлення до клієнтів ви можете просто зникнути з ринку. Гребінка вже посилено рубає дрова. Поставити піролізні, твердопаливні котли - це значно рентабельніше, ніж мати справу з вами й воювати", - сказала вона емоційно гендиректору "Лубнигазу" Ігорю Кондратенку.

Саме ця компанія обслуговує Гребінківський район.

"Якщо раніше людей лякали бабаєм, то зараз ми лякаємо їх тим, що в нас є "Лубнигаз", - сказала пані Людмила.

Підпис до фото, Людмила Мірошниченко вважає, що проблема з газопостачанням та сплатою тарифів на Полтавщині виникла через погану якість сервісу та зменшення щільності населення.

ВВС News Україна зустрілася з депутаткою в тій самій Гребінці.

"Гендиректор "Лубнигаз" прийшов на засідання непідготовленим. Не володів логістикою свого підприємства, наводив цифри, що не відповідали дійсності", - Людмила Мірошниченко пояснює, чому вирішила взяти слово.

"Він був дуже спокійним. Я вирішила йому нагадати, де це Гребінка. Можливо, він не знає, що люди обурюються, перекривають стратегічні об'єкти, що вони економлять той газ і сидять у хаті при температурі -10 у валянках. Мала ж бути в тому офіційному піджаку жива людина, в якої так само є діти й стара мати?"

Що ж саме може далі вплинути на становище людей у тисячах малонаселених містечок і сіл України?

Не перейти, а прорватися до іншого постачальника

Торік у листопаді Світлана Кравцова, прийшовши з роботи, виявила, що газ у її квартирі відрізали.

Мешкає вона в селі Засулля поруч із Лубнами. Перед тим жінка змінила постачальника газу. Перейшла від Торгового дому "Лубнигаз", пов'язаного з однойменним оператором ГРМ, до "Нафтогазу". Той пропонував майже на третину нижчий тариф.

З серпня 2020 року в Україні кожен приватний споживач може самостійно обирати постачальника газу. Для цього, приміром, можна скористатися мобільним додатком Energy Online та онлайн-сервісом Gasoteka. Вони дають інформацію щодо актуальних цін на газ від різних компаній. В додатку є також розділ для споживачів "Повідомити про зловживання".

Оператори ГРМ - природні монополісти. Тобто вони й далі обслуговуватимуть підконтрольні їм труби. Конкуренції в цій царині не може бути. Але досі в Україні монопольне становище мали й пов'язані з ними компанії зі збуту газу, тобто постачальники. І це була якраз штучна монополія.

Підпис до фото, Світлана Кравцова два місяці мерзла в своїй квартирі після вимкнення газу. Перед цим змінила постачальника.

"У "Лубнигазі" перевірили документи. Заборгованості в мене не було. Технічне обслуговування проведене. Інших порушень не знайшли. Єдина можлива причина - перехід до іншого постачальника газу", - розповідає Світлана.

Якщо споживач вважає, що облгаз чи міськгаз порушив його права, то може направити скаргу до НКРЕКП. Світлана це зробила, а також звернулась до Офісу президента.

Регулятор відповів їй, що "Лубнигаз" вимкнув газопостачання, бо вона не забезпечила технічне обслуговування газового котла та труб у своїй квартирі. У 2020-му двічі в її помешканні проводили таке обслуговування.

Жінка залишилась узимку без опалення та плити. "У квартирі було холодно, то я вдягала куртку, сідала на кухні й вишивала бісером картини", - пригадує вона. Так на світ з'явилися яскраві картини мальовничої природи.

Нині Світлана працює над створенням милої картини теплих обіймів дівчинки та хлопчика. Але самій їй довелося багато мерзнути. Вона не повернулася до "Лубнигазу". Й після двох місяців скарг, звернень, переговорів з оператором ГРМ одного дня їй прийшли та ввімкнули газ безкоштовно.

За законом газ підключають назад безоплатно тоді, коли його вимкнули з вини оператора, а клієнт нічого не порушив.

"Я розповіла іншим людям, як можна змінити постачальника. Й вони почали це робити", - додає Світлана Кравцова.

ВВС News Україна поцікавилася в АТ "Лубнигаз", чому жінці вимкнули газ на два місяці.

За словами Єгора Скурідіна, заступника гендиректора, в її квартирі контролер виявив несанкціонований демонтаж газової колонки. Дати, коли це сталося, в базі даних компанії не було.

"У мене не було жодної колонки. У технічному проєкті для моєї квартири вона не була передбачена", - відповідає на це Світлана.

Підпис до фото, Технічний проєкт газифікації квартири не передбачав колонки для нагрівання води. А технічне обслуговування 2020-го року підтвердило, що все працює справно.

Родині Юлії Назаренко з Лубен також вимкнули газ після переходу до "Нафтогазу". Зробили це без попередження.

"Мені сказали, що якщо ми залишимося в "Лубнигазі", то нас підключать назад. Якщо ні, то не підключать", - розповідає Юлія, мати двох неповнолітніх дітей.

Оператор ГРМ висував різні претензії: і що не пройшли технічне обслуговування, і що немає доступу до газової труби, і що котел у квартирі не відповідає проєкту. Нічого з цього не підтвердилося. Юлія разом із чоловіком змогли обґрунтувати свою правоту.

Вони оплатили переробку технічного проєкту газифікації своєї оселі. В нього їм вписали лічильник за 6000 грн. Регулятор, між іншим, забороняє облгазам нав'язувати клієнтам такі прилади та вписувати їх у проєкти.

"Лубнигаз" двічі повертав їх, тобто визначав їх своїми абонентами, не ставлячи до відома. Де-факто робив це силоміць.

Як наслідок, вони отримали дві платіжки за спожитий у листопаді газ: від "Нафтогазу" та "Лубнигазу". Ціна колишнього місцевого монополіста була майже вдвічі вищою.

Своє рішення про перехід не змінили й перевірятимуть, чи не повернули їх тишком-нишком утретє до ТД "Лубнигаз".

"Не всі готові сидіти без газу, терпіти моральні знущання, виносити це питання в публічну площину", - каже Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора".

В маленькому містечку чи селі достатньо "покарати" одного споживача за перехід до іншого постачальника, щоб відбити охоту в інших наслідувати цей приклад, наголошує експертка.

"Статистика щодо абонентів, які кудись переходять, у нас не ведеться. Ми в грудні побували в домівках 8000 абонентів. З них, за інформацією компанії ТД "Лубнигаз", проблеми були лише в чотирьох абонентів, що змінили постачальника. Стверджувати, що ми чинимо якісь перепони при переході до іншого постачальника газу, - це недоречно", - наголосив Єгор Скурідін в інтерв'ю BBC News Україна.

Тетяна Бойко вважає, що така статистика не переконує: "Некоректно співвідносити кількість випадків, коли в людей виникли проблеми після переходу до іншого постачальника, з всією кількістю абонентів. Правильно буде подивитися, в скількох абонентів з тих, що перейшли, виникли проблеми".

Чим більше споживачів будуть обирати газову компанію з меншим тарифом, тим важче операторам ГРМ, місцевим монополістам, буде й далі нав'язати власного постачальника.

А історії Світлани та Юлії показали, що відстояти свої права можливо. Хоч для цього потрібно самотужки розібратися в усіх нюансах та підключати всі інстанції: від регулятора до місцевих політиків.

На це можуть піти місяці.

Боролись за труби, а не клієнта

"Дзвоню оператору "Лубнигаз", що в мене не горить котел - потрібен слюсар. Пояснив, що технічне обслуговування проводилося. В мене маленька дитина в хаті мерзне. Був березень. А в "Лубнигазі" мені відповідають: "Загорніть дитину в одіяльце. Через два дні ми приїдемо", - обурювався чоловік під час протесту під "Лубнигазом".

До обурених лубенчан тоді вийшли директор оператора ГРМ "Лубнигаз" Ігор Кондратенко та директор постачальника газу Торгового дому "Лубнигаз" Максим Дунін.

"По вухах за таке треба дати", - відповів на це останній.

Чимало скарг, які ВВС News Україна чула від людей на теренах "Лубнигазу", стосуються саме неякісного сервісу.

За останній місяць лубенський осередок Комітету захисту прав споживачів отримав близько 130 скарг на "Лубнигаз".

Підпис до фото, Зношеність українського житлового фонду - ще одна причина витоків газу в багатоквартирних будинках. Це труба в будинку за адресою Європейська, 113а у Полтаві. Його збудували в 1960-х. "Полтавагаз" вимкнув постачання цього будинку на два тижні. Без капремонту таким будинкам загрожують нові відключення.

"От перед нашою з вами розмовою подзвонила до мене жінка. Вона вийшла з "Лубнигазу" й плаче. Йде до нас і плаче. Будемо розбиратися", - розповідає Олег Яременко, що очолює лубенське відділення цієї правозахисної організації.

Нині тут готують судовий позов щодо незаконного проникнення на територію приватної власності для відключення газу.

Такі візити газовиків без попередження мали б відбуватися, якщо стався витік газу чи інша аварія.

У "Лубнигазі" нагадують про вибух газу в будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві влітку 2020-го. Тоді загинуло п'ятеро людей.

Але лубенчани скаржаться, що газовики використовують це як привід для вимкнення газу зовсім з інших причин.

Тривалі вимкнення без попередження взимку обурюють не менше, ніж високі тарифи. Якщо стався витік газу, то за законом облгази та міськгази мають усунути збої та відновити постачання впродовж двох днів у місті й впродовж п'яти - в селі.

Але ВВС News Україна відомі випадки, коли в Лубнах люди залишалися без газу по два місяці.

Оператор їм казав, що газ вимкнули саме через витік. Так, приміром, сталося на вулиці Нова.

"Якщо стався витік, чому вони його не усунули?" - риторично запитує Світлана, яка два місяців боролася за те, щоб їй відновили постачання газу.

Підпис до фото, Тут проходять труби до будинку на вулиці Нова в Лубнах. "Лубнигаз" відімкнув газ кільком будинкам на два місяці. Якщо стався витік, то його причину мали усунути за два дні. Оператор ГРМ каже, що були негаразди з трубами, за які відповідали самі абоненти.

"Так склалося історично, що облгази не завойовували цих клієнтів. Вони їм просто дістались у спадок", - пояснює Тетяна Бойко, чому донедавна такі компанії могли не перейматися якістю своєї роботи з клієнтами й чому досі можуть зловживати своїм становищем.

Відкритий ринок газу спонукатиме постачальників боротися за клієнтську базу. Якщо ж оператори ГРМ будуть ігнорувати права й потреби клієнтів, то можуть почути під своїми дверима одного дня "Геть!"

"Проблема "Лубнигазу" в тому, що вони не вибудували систему індивідуальної роботи з клієнтом, - каже депутатка Полтавської облради Людмила Мірошниченко. - Люди отримують платіжки з великою кількістю кодів, цифр, позначок. Але ж вони не є фахівцями з цього питання".

"Ми отримуємо багато скарг від споживачів, що коли вони не праві - облгаз тут же приїжджає і відключає газ, нараховує штраф. А коли не має рації облгаз чи коли треба допомогти, поінформувати, то до них не доб'єшся", - каже експертка "Опори".

Брак довіри та комунікації може спровокувати те, що сталося з Олександром Єренковим, пенсіонером-чорнобильцем, який мешкає в провулку Тихий у Полтаві. До аварії на ЧАЕС він працював там майстром з ремонту складного обладнання, обслуговував перший та другий блоки.

АТ "Полтавагаз" відрізало Олександру Єренкову газ. Уже пів року він варить собі їсти на вогнищі у дворі.

Підпис до фото, Це вогнище замінило чорнобильцю Олександру Єренкову з Полтави газову плиту влітку й восени. Чоловік справно оплачував рахунки "Полтавагаз", але стикнувся з проблемою із газовою трубою. ЇЇ так і не вирішили.

У цей час важко хворіла та померла його дружина.

"Що потрібно хворій людині? Тепле ліжко, харчування. А тут такий стрес, - каже їхня сусідка Яна Демянко. - Вони знаходять того, з кого можна вимагати гроші через якісь нібито порушення. Й впиваються в людей, мов п'явки".

У цьому провулку трьом родинам, що вчасно сплачували рахунки, вимкнули газопостачання. Поруч із будинком Олександра є гараж. Виявилося, що він стоїть над газовими трубами, які прокладали понад пів століття тому. А господарську будівлю звели ще в 1970-х. Вже померли ті люди, які тоді цим опікувалися.

Пів століття по тому пенсіонери, які живуть тут нині, почули від представників "Полтавагаз" про порушення правил безпеки труб, бо гараж збудували занадто близько до них.

Дві з трьох родин, яких це торкнулося, оплатили переробку газифікації своїх осель. Кожному домогосподарству це коштувало понад 30 тисяч грн.

"Ми були 50 років із газом, а на старість нам його відрізали. Напозичалися грошей скрізь, щоб це все оплатити", - розповіли ВВС News Україна мешканці провулку Тихий.

В АТ "Полтавагаз" пояснюють, що початково газ вимкнули під час планових ремонтних робіт. І наголошують на тому, що якби всі три родини долучилися до переробки труб, то кожен би заплатив значно менше.

"Після ремонту провели обстеження газопроводу та обладнання, до яких потрібно відновити постачання. Виявили, що була забудована охоронна зона газопроводу. А це заборонено. Якщо станеться витік газу, як наші працівники зможуть доступитися до труби? Ніяк. Порушення виявили випадково" - пояснює Ольга Артеменко, очільниця відділу комунікацій АТ "Полтавагаз".

Підпис до фото, Олександр Єренков поруч із своїм будинком у Полтаві, 22 січня 2021 року

Подібні конфлікти із сервісом спонукають місцеві громади думати, як далі обслуговувати ГРМ.

Гіпотетично можна усунути з цієї сфери приватного оператора й створити замість нього комунальне підприємство (КП). Адже ГРМ належать державі та громадам.

Такі пропозиції сьогодні лунають не лише в Лубнах.

"Створення громадою власного оператора у вигляді КП не означає зниження витрат на експлуатацію та розвиток мереж. Більше того, таке КП має отримати ліцензію на послуги з розподілу газу, встановити дорогі прилади обліку на "кордоні" з облгазом, щоб розмежувати відповідальність, а це додаткові витрати", - пояснює Андрій Білоус, менеджер напряму відкритих даних DiXi Group.

Іншими словами, тарифи за розподіл газу для споживачів не зменшаться.

Обслуговування, ремонт, розвиток газорозподільних систем вимагає великих інвестицій та спеціальних знань.

"Плата за доставку, якщо створити КП, ніяк не зникне. Вона, можливо, буде ще вищою", - погоджується Тетяна Бойко.

Заступник гендиректора АТ "Лубнигаз" Єгор Скурідін розповідає, що компанія вже покращує взаємодію з клієнтами. Він пропонує створити приймальні для реєстрації скарг і особисто зустрічається з усіма абонентами, в яких виникли проблеми.

"Європейський" тариф у полтавському селі

І ось ми повертаємося до питання, чому і як людям у такому селі, як Окіп, доводиться платити тарифи, що зовсім не відповідають їхнім доходам. Хоча ці люди живуть поруч із видобутком газу.

Вони резонно кажуть, що не можуть платити європейську ціну, маючи мізерні українські заробітки та пенсії.

Втім, у європейських країнах ціни на газ та електроенергію також є високими. "Якщо люди там мають удвічі вищі доходи, то й тарифи в них утричі перевищують українські. Українцям потрібно думати над тим, як модернізувати своє житло, як економити ресурси, які джерела енергії можна поєднувати", - наголошує Тетяна Бойко.

З іншого боку, щільність населення в селах Центральної України в останні два десятиліття значно зменшилася. А від цього залежить сума, яку кожен окремий споживач бачить у своїй платіжці.

Останнє десятиліття рівень смертності перевищував рівень народжуваності в Полтавській області в 1,5-2 рази. Розрив зростає.

Іншими словами, тариф конкретного оператора ГРМ залежить від кількості абонентів та спожитого ними газу, а також вартості утримання мереж. Чим менше тих, хто платить за утримання газопроводів, тим більшим стає тариф для кожного споживача.

Такої проблеми немає у великих містах.

У інших регіонах не було і таких проблем з переходом до постачальника з нижчою ціною.

Людмила Мірошниченко вважає, що потрібно адаптувати нові умови до особливостей кожної місцевості. Приміром, у малонаселених селах і містечках пенсіонери мали б платити лише половину ринкового тарифу. Це б послабило соціальну напругу й відчуття несправедливості. Але хто за це заплатить?

Ще одне довгострокове рішення - створювати умови для бізнесу. Кожне нове підприємство, хоч мале, хоч велике, - це потенційно плюс ще один споживач газу. А отже, ще один платник за ГРМ.

"Це збільшувало би загальний обсяг споживання. Відповідно, розподіл тарифного навантаження був би більш вигідним для населення за відносно незмінних витратах на мережі", - відзначає Андрій Білоус.

Коли мешканці в Окопі повірять в те, що надра їхньої країни розподіляються справедливо?

Експерти наполягають, що тоді, коли в Україні буде створений власний енергетичний хаб, подібний до того, що діє в Нідерландах. Газ українського видобутку зможуть вільно продавати на біржових торгах з сьогодні на завтра.

Автор фото, NurPhoto/GettyImages Підпис до фото, Інвестиції у видобуток власного газу, дозвіл АТ "Укргазвидобуванню" торгувати газом на біржі, розвиток бізнесу - це допомогло б збалансувати тарифи для населення та вимоги євроінтеграції.

Завдяки цьому в Україні сформується власний ринковий індекс вартості газу. Він буде нижчим за європейський, адже собівартість українського блакитного палива нижча.

Сьогодні ж українські тарифи вираховують відповідно до індексу цін з європейського ринку.

Державне регулювання цін на газ для населення на пару місяців - це лише гасіння пожежі, погоджуються усі на ринку.

Якщо в Україні будуть видобувати великі обсяги газу і торгуватимуть ним на біржі, то це може знижувати тариф для населення. Але ціна на газ все одно стрибатиме у разі збільшення попиту у холодну пору.

Альтернатива цим рішенням та трансформації - російський газ, чию вартість може визначати політика, а не ринок. А це для України - в минулому.

Також політики пропонують просто дешево продавати населенню український газ, що експерти критикують як антиринковий метод і повернення до старих схем махінацій.

"Нічого це не дасть, що ми говоримо тут", - сказали нам наостанок мешканці Окопа.

Але якщо наступної осені та зими вони отримують знову непосильні для них тарифи, то цьогорічний сценарій може повторитись.

Коли ж ці люди почнуть самі обирати постачальника без штучних перепон, це вже допоможе їм платити за газ менше.