Чому Україна досі не має вакцин від Covid-19. Інтерв'ю з Віктором Ляшком

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian

У липні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути серед перших країн, які закуплять вакцину від коронавірусу.

У січні 2021 року щеплення від Сovid-19 роблять вже десятки країн, у тому числі Марокко і Албанія, але не Україна.

Чому Україна так довго купує вакцини, що цьому заважає та навіщо ореол секретності довкола цих закупівель?

Про все це BBC News Україна поговорила з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Він пояснив, чи будуть вакцинувати тих, хто перехворів, і хто вирішуватиме, кому яку вакцину колоти.

Пан Ляшко запевнив, що вакцинація почнеться у лютому, закликає не робити з цього шоу, але припускає, що перше щеплення буде з камерами.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ляшко: З програми імунопрофілактики не потрібно робити шоу

Коли все почнеться?

BBC News Україна: Президент, прем'єр і ви говорили, що вакцинація в Україні почнеться в лютому вже у понеділок. Коли до України привезуть вакцини?

Віктор Ляшко: Все залежить від багатьох чинників. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу.

BBC News Україна: Можливо, що в лютому вакцину не привезуть і вакцинацію відкладуть?

Віктор Ляшко: Є величезна кількість змінних, які можуть впливати на різні речі. Завжди треба мати план В…

BBC News Україна: А який у нас план В?

Віктор Ляшко: Я маю на увазі, що коли буде перенесення, то це будуть якісь форс-мажорні речі - не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі.

BBC News Україна: Але до лютого два дні, а дати ми не знаємо…

Віктор Ляшко: Конкретно не знаємо, але можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Може і пізніше буде. Багато процесів на етапі узгодження.

Автор фото, unian Підпис до фото, Вакцинація від коронавірусу відбувається у десятках країні світу. Україна все ще чекає на вакцину

Кастинг і камери

BBC News Україна: Як обиратимуть першу людину, якій будуть робити щеплення? Буде якийсь кастинг?

Віктор Ляшко: З програми імунопрофілактики не потрібно робити шоу. У нас чітко прописано, що першими вакцинуються медичні працівники.

Подивимось і звернемось до всіх департаментів охорони здоров'я, кожен у лікарні визначить людину…

BBC News Україна: Перша вакцинація буде з камерами?

Віктор Ляшко: Вона буде під камерами, це завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на Covid-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі.

Які вакцини привезуть?

BBC News Україна: Чим будуть вакцинувати українців…

Віктор Ляшко: Вакциною.

BBC News Україна: Якою?

Віктор Ляшко: Безпечною.

BBC News Україна: Озвучуються різні компанії, а яка конкретно вакцина першою приїде до України у лютому?

Віктор Ляшко: От як тільки вона буде їхати, я відразу це скажу.

BBC News Україна: Чому це так секретно?

Віктор Ляшко: Нічого секретного. Якщо це буде в рамках механізму Covax, то, напевно, першою буде Pfizer. Але відомо це стане 29 січня, чи дають Україні Pfizer. Якщо це буде не Pfizer, то 80%, що це буде Astrazeneca.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ляшко: Вакцинувати будуть всіх. І тих, хто перехворів на коронавірус

BBC News Україна: Президент і прем'єр говорять про домовленості на мільйони доз, але не називають виробників. Крім китайської компанії Sinovac про інші ще нічого невідомо. Чому все так секретно?

Віктор Ляшко: Міністр неодноразово говорив, що ми ведемо переговори з шістьма різними виробниками вакцин. Умови договору можуть бути розголошені після певних домовленостей і, напевно, проплат. Тому такий ореол секретності створений. Але, повірте, він не з боку міністерства охорони здоров'я.

Україна поруч з Ганою і Гондурасом

BBC News Україна: Ми пишаємося тим, що у нас є домовленості з Covax про вакцини і нам допоможуть. А нам не соромно, що ми цієї допомогти потребуємо? Що для своїх медиків і військових ми не можемо закупити наперед цю вакцину? У механізмі Covax ми перебуваємо поруч з Ганою, Гондурасом і Кенією.

Віктор Ляшко: Ніхто не чекає виключно на вакцину від Covax. Відбуваються паралельні процеси. Міністр охорони здоров'я веде переговори з усіма виробниками вакцин.

Вони тривають досить довго, у нас є бюджетні кошти на закупівлі. Вже є попередній контракт з виробником. Питання в тому, що відбувається на глобальному ринку.

BBC News Україна: Чи може Україна обирати, впливати, які вакцини приїдуть у рамках Covax?

Віктор Ляшко: У рамках Covax інша політика. У них визначений портфель вакцин і виробників, які можуть їх надати. Там ключова умова, що вони будуть використовувати тільки ті вакцини, які визнані та перекваліфіковані ВООЗ. Наразі єдиною вакциною, яка визнана ВООЗ, є вакцина Phizer.

BBC News Україна: Тобто обирати не зможемо, за нас оберуть?

Віктор Ляшко: ВООЗ обирає.

BBC News Україна: У липні президент Зеленський заявив, що взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19? Ви відчували цей особистий контроль президента?

Віктор Ляшко: Звичайно. Вакцинація на постійному контролі президента. У нас відбуваються щоденні наради, де обговорюємо, як просуваються перемовини, як готується система охорони здоров'я, чого не вистачає.

Чому так довго

Автор фото, ВВС

BBC News Україна: Єгипет вже почав вакцинацію, Марокко і Албанія. Україна ще чекає і ми поки що не маємо конкретної дати.

Віктор Ляшко: Лютий.

BBC News Україна: Це не конкретна дата. Чому так довго? Чому ми починаємо вакцинацію одними з останніх у світі, хоча президент минулого року говорив, що будемо серед перших?

Віктор Ляшко: Є об'єктивні причини, велися перемовини. Поки що немає конкретних умов, ціни, кількості, термінів поставок, які б влаштовували Україну. Тому маємо те, що маємо.

BBC News Україна: Єгипет, Марокко, Албанія ці перемовини вели успішніше за Україну?

Віктор Ляшко: Я дивлюсь вперед. Треба зробити все можливе, щоб вакцинація розпочалась. Ми активно співпрацюємо з Covax, долучаємось до переговорів з виробниками.

BBC News Україна: Це виглядає як зручний спосіб приховати відсутність результатів. В липні президент заявив, що ми будемо одними з перших отримувати вакцини, в лютому ми тільки маємо їх отримувати. Ці пів року ми не знаємо, що це за переговори, з ким…

Віктор Ляшко: Все буде в лютому. Ми потім будемо розглядати, чому іншим країнам вдалося це зробити швидше. Будуть досвідом ділитися.

Автор фото, unian Підпис до фото, На коронавірус в Україні захворіли 1,2 млн людей, померли 22 тисячі

Якщо не Sinovac, то що

BBC News Україна: Якщо з Sinovac не складеться, його ефективність буде нижча 70% і цього контракту не буде, у нас є якась альтернатива?

Віктор Ляшко: Звичайно.

BBC News Україна: Яка?

Віктор Ляшко: Я думаю, що до 1 лютого буде офіційна заява і скажуть, яка у нас альтернатива. Або додатково, що ми ще купуємо.

Кому яку вакцину

BBC News Україна: Китайська Sinovac - це перша вакцина, яку законтрактувала Україна. Є багато питань до її ефективності. Чому ми купуємо те, у чому ми ще не впевнені?

Віктор Ляшко: Давайте, щоб питання ефективності пояснювали експерти, які в цьому розбираються. Вже розпочалися масові коментарі…

BBC News Україна: Дослідження у Бразилії показали 53% ефективності…

Віктор Ляшко: Плутають імуногенність та ефективність вакцини для певних категорій. Тому це досить тонка штука…

BBC News Україна: Тобто ви вважаєте, що немає питань до ефективності Sinovac?

Віктор Ляшко: Для реєстрації вакцини достатньо 50% + певний відсоток, щоб препарат вважався ефективним, щоб був дозволеним для використання. У 100% випадків вакцина показала формування антитіл.

Ми ще не бачили остаточних результатів третьої клінічної стадії досліджень Sinovac, які проводяться в різних країнах.

Ми бачимо проміжні в одній країні. Sinovac - це світова компанія, у неї величезна лінійка імунобіологічних препаратів, які перекваліфіковані ВООЗ.

BBC News Україна: В рамках Covax до України обіцяли привезти 16 млн доз вакцин, тобто їх має вистачити на 8 млн людей. У групі ризику в Україні 21 млн людей. Як будуть вакцинувати решту?

Віктор Ляшко: Для цього є 3,9 млрд гривень в бюджеті. Плюс мільярд гривень вже перерахували за попередній контракт Sinovac. Цих грошей вистачить, щоб купити вакцини у 2021 році.

BBC News Україна: Уявімо, що одночасно приїдуть Pfizer і Sinovac. Як будуть обирати, кого і якою вакцинувати?

Віктор Ляшко: Далі включається питання логістики. У нас є п'ять етапів вакцинації, у кожному є два раунди…

BBC News Україна: В яку лікарню повезуть Sinovac, а в яку Pfizer? Хто буде обирати?

Віктор Ляшко: Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників.

Pfizer буде їхати з холодильника з температурою - 80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів.

Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів.

BBC News Україна: Кому не вистачить Pfizer, будуть робити Sinovac?

Віктор Ляшко: Так.

Автор фото, ВВС

Коли вакцини будуть масово доступні

BBC News Україна: У МОЗ планують за два роки вакцинувати від COVID-19 50% українців. А ось видання The Economist припускає, що українці матимуть широкий доступ до вакцини від COVID лише у 2023 році. Ви в який прогноз більше вірите?

Віктор Ляшко: У свій. Оскільки я володію конфіденційною інформацією і не вірю в публікацію The Economist, яка не посилається ні на які джерела.

BBC News Україна: Посилається. Вони проаналізували інформацію про очікуваний прогрес вакцинації у країнах, врахували дані щодо контрактів, поставок, населення, кількості медиків.

І дійшли висновку, що 85% країн, що розвиваються, серед яких і Україна, не матимуть можливості почати масову вакцинацію протягом найближчих двох років. Поряд з Україною у переліку є Болівія, Парагвай, Венесуела. Допускають, що поставки COVAX можуть бути дуже повільними...

Віктор Ляшко: Давайте зафіксуємо - 25 травня ви приходите до нас і ми дивимося, має Україна доступ до масової вакцинації, чи немає.

BBC News Україна: Тобто ви вважаєте, що через чотири місяці у нас почнеться масова вакцинація?

Віктор Ляшко: Так.

BBC News Україна: Перевіримо. Чи будуть в Україні вакцинувати людей, які вже перехворіли на коронавірус?

Віктор Ляшко: Так, будуть. Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців.

Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні.

Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, ми можемо рекомендувати йому перенести перше щеплення на 3-6 місяців. Бо поки що ця людина захищена. Але тільки за умов обмеженої кількості вакцин.

BBC News Україна: Коли українці зможуть купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях?

Віктор Ляшко: Я думаю, що це буде можливим не раніше другого півріччя 2021.

BBC News Україна: Ви можете простими словами розповісти, як ведуть ці переговори з виробниками вакцин? Віталій Кличко заявив, що Київ це робить. Мери міст можуть самі напряму закупляти вакцини?

Віктор Ляшко: Досить велика кількість популізму з'являється, що той домовився, той привезе.

В Україну ніхто не завезе вакцину для приватного ринку до того часу, поки уряд цього не зробить. Якщо будуть везти, то уряд зробить все можливе, щоб забрати її, викупити і запустити в план вакцинації.

Першими мають вакцинувати людей з груп ризику.