У мережі скандал через заборону Булгакова й Акуніна. Що відбулося насправді

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З подачі кількох телеграм-каналів у соцмережах розгорнулась дискусія через заборону в Україні творів російських письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі). Втім, слово "заборона" занадто гучне для цього випадку, а новини в тому, що сталося, взагалі немає.

За останню добу частиною телеграм-каналів прокотилося обурення: мовляв, в Україні заборонили найпопулярніші твори Булгакова та Акуніна, в тому числі культовий роман "Майстер і Маргарита".

Своє невдоволення висловили, зокрема, телеведуча з "України 24" Наталя Влащенко, депутат від Слуги народу Максим Бужанський, Андрій Портнов, який раніше був заступником голови адміністрації Віктора Януковича, а зараз регулярно подає неоднозначні позови до суду. За останнім позовом суд постановив переглянути згадки про Євромайдан у підручниках з історії України.

"Булгакова заборонили і все. Так само дегенеративно виглядає аргумент - в книгах забороненого до ввезення Акуніна змальовано позитивний образ царських правоохоронців. Ідіотів реально закинуло на сто років назад і вони вирішили, що вони комісари, які викорінюють царизм", - обурюється Бужанський.

"Заборонили Булгакова. Я чекала цього. Але все-таки не дотиснули, натякніть генпрокурору, що проти Б можна відкрити справу як проти Берії", - пише Влащенко.

Андрій Портнов заявив, що заборона Булгакова та Акуніна показує, що нинішня влада в Україні продовжує курс "Порошенка та Народного фронту".

Соцмережі підхопили дискусію, користувачі наводять аргументи за і проти так званої заборони. Втім, насправді в тому, що сталося, новини немає.

Що і коли заборонили насправді?

Під обмеження твори Акуніна та Булгакова потрапили не сьогодні, не вчора і навіть не рік тому.

Державний комітет з телебачення та радіомовлення, який надає дозволи для ввезення книг в Україну, запровадив заборону щодо Акуніна у січні 2018 року, а щодо Булгакова у березні 2019-го.

При чому про тотальну заборону всіх творів, а тим паче найпопулярніших творів письменників, не йдеться.

Тобто історичні детективи Акуніна про пригоди Ераста Фандоріна та класичні твори Булгакова, в тому числі "Майстра і Маргариту" і "Собаче серце", досі можна вільно купувати та завозити в країну.

Заборонили ввозити лише одне конкретне видання "Майстра і Маргарити" видавництва "Азбука-Аттікус". У передмові до цієї книги згадують російських акторів Юрія Кару, Миколу Бурляєва та Валентина Гафта, які "за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

У Акуніна під заборону потрапили дві його книги з циклу про історію Росії. "Історія Російської держави. Від джерел до монгольської навали. Частина Європи" та "Історія Російської держави. Ординський період. Частина Азії".

"Причина в тім, що ці книги транслюють суто імперський погляд на історію і рясніють різноманітними історичними міфами. І взагалі у творчості Григорія Шалвовича був період, коли він дивився на історію "тюрми народів" через рожеві окуляри", - пояснював заборону Сергій Олійник, начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо.

Чому ж про заборону заговорили лише зараз?

23 січня Укрінформ опублікував інтерв'ю з Сергієм Олійником з Держкомтелерадіо. У інтерв'ю звучали питання про старі заборони, які Олійник коментував та пояснював.

Саме посилаючись на це інтерв'ю, противники обмежень щодо російських книг почали розповсюджували як новину інформацію про начебто заборону Булгакова та Акуніна в Україні.

Частина користувачів, в тому числі офіційні представники української влади, вже звинуватили опонентів в продукуванні фейків.

"Весь цей скандал нібито із забороною Булгакова - приклад того, що завжди потрібно перевіряти інформацію, робити банальний фактчекінг. Інакше виникають дикі фейки з нічого. Так, це зручно для опонентів влади - перетворювати такі фейки у звинувачення, але самі вони дуже нерозумно виглядають, коли з'ясовується, що весь скандал просто придуманий", - написав в Facebook радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На російських та проросійських ресурсах виють - в Україні начебто заборонили Булгакова. Джерело начебто заборони не приводять. Частина борців за велику російську літературу підхопила ей фейк і синхронно заламує руки. По-перше, очевидна ж, що це брехня, — пише користувач Олексій Копитько. - Найсмішніше - заборона була у березні 2019 року. Майже два роки тому".

"Читаймо першоджерела, тому що пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави", - написав в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Водночас він виступив проти заборони книг.

"Боротися з російською пропагандою треба на рівні блокування діяльності проросійських партій та їхніх каналів, — додав Бутусов. - Забороною книг тут не відбитись, це виглядає вкрай несистемно і неспівмірно загрозі".