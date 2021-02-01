Тарифи на газ, вражаючі платіжки за січень та вакцинація: чого чекати з 1 лютого

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У січні людей обурили грудневі платіжки. Але у лютому доведеться сплатити ще більше. І лише в березні плата за комуналку зменшиться

У лютому ціни на газ для населення обмежать. Чекають ще кількох кроків уряду, які мають змінити тарифи не лише на газ, але й на тепло та електроенергію.

Проте це вже не вплине на великі цифри у платіжках за січень, що їх люди отримають у лютому.

Ціни на газ знизяться…

З 1 лютого ціну на газ для населення обмежать: вона не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Таке рішення уряд ухвалив у січні, коли газ подорожчав до майже 11 грн за куб, у низці регіонів пройшли акції протесту, а президент попросив урядовців знизити ціну.

В уряд і досі наполягають, що обмеження ціни є тимчасовим - "не довше, ніж до 31 березня", і не означає скасування ринку газу для населення, який запрацював з серпня 2020 року.

Державний "Нафтогаз" наразі має 9% ринку побутових споживачів, але на нього орієнтуються інші учасники ринку. На лютий компанія виставила ціну у 6,86 грн за куб - із ПДВ, але без вартості доставки.

Найдешевший газ пропонує постачальник Megawatt із ціною у 6,79 грн за куб. Є низка компаній, які пропонують газ трохи дорожче за "Нафтогаз", але дешевше, ніж 6,99:

"Агросинтез Трейдінг" - 6,88,

"Енергетичнi ресурси України" та ТОВ "Газпромпостач" - по 6,90,

ТОВ "Газ АП" - по 6,94,

"Волиньелектро Збут" - 6,97,

ETG.UA - 6,98.

Переважна більшість регіональних газзбутів - нащадків облгазів - пропонують газ за максимально дозволеною ціною у 6,99 грн за куб.

Для тих, хто заздалегідь уклав тривалі контракти за нижчою ціною - на рік чи на опалювальний сезон, - ціна на газ не зміниться.

У лютому також обмежать тариф на доставку або розподіл газу. Верхня межа - 1,79 грн за куб.

…але платіжки вражатимуть

Утім, платіжки, які люди отримають у лютому, будуть на основі січневої, вищої, ціни.

Проте уряд пообіцяв одне послаблення.

"Штрафи чи пеня за невчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватися не будуть. Це важливий месседж для людей, щоб люди не хвилювалися, якщо будуть платіжки, неправомірно зависоко нараховані", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Чи подорожчає опалення?

Автор фото, UNIAN

Як обіцяють в уряді, до завершення опалювального сезону тепло і гаряча вода не повинні подорожчати. Як саме вдасться втримати тарифи, поки що не зовсім ясно.

Тарифи на газ для виробництва тепла - єдині, що досі регулюються державою.

Газ для виробників тепла постачає "Нафтогаз" за регульованою ціною в рамках спеціальних зобов'язань (PSO - рublic service obligations), але і вона залежить від цін на газ на європейських ринках.

Але "Нафтогаз" все ще не оприлюднив січневу ціну на газ для виробників тепла, оскільки переговори про неї тривають.

Самі тарифи затверджує місцева влада на підставі розрахунків компаній-постачальників послуг. Їхню діяльність ліцензує НКРЕКП.

У Верховній Раді прем'єр заявив, що урядові вдалося досягти "певного консенсусу" щодо тарифів з місцевою владою і що найближчим часом підпишуть меморандум.

Що далі?

По-перше, уряд сподівається отримати результати розслідування антимонопольного комітету про те, хто з учасників ринку газу скористався своїм майже монопольним становищем та завищив тарифи.

Одночасно, як розповідав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, уряд думає над тим, як після опалювального сезону врегулювати ситуацію, щоб і ринкові принципи зберегти, і захистити тих, хто не може платити повну ціну, і не заохочувати несумлінних гравців ринку.

Верховна Рада у своїй постанові радить урядові збільшити бюджетні видатки на субсидії. Такі ж поради давали деякі експерти, які вважають, що Україна вже розробила ефективну систему підтримки тих, чиї доходи не дозволяють сплачувати за комірне за ринковими цінами. Вони твердять, що урядові не варто було втручатися в роботу ринку газу менше, ніж через пів року, як той запрацював. А натомість - підтримати неплатоспроможних адресними субсидіями.

Утім, і з цим можуть бути проблеми. Бюджет на 2021 рік і без того має чималий дефіцит, і від збільшення видатків на субсидії він лише зростатиме.

До того ж, як каже в.о. міністра енергетики Вітренко, у такий спосіб бюджетні кошти зрештою дістануться газовим постачальникам, які зловживають своїм монопольним становищем.

Паралельно з усім цим тривають і консультації з МВФ, якому Київ обіцяв запровадити ринок газу для населення. Термін роботи місії, яка визначатиме долю траншу для України, подовжили. І одна з ключових тема на переговорах - саме майбутнє тарифів на газ. Розглядають, зокрема, сталу річну ціну на газ для побутових споживачів.

Крім цього, вже у лютому парламент може розглянути урядовий законопроєкт про укрупнення газорозподільних компаній.

Як написав у Facebook прем'єр Шмигаль, це "дозволить зняти питання захмарних платежів за розподіл газу (так звану "абонплату").

Спікер Верховної Ради Дмитро Размков заявив, що за депутатами "не заіржавіє" і все, що стосується тарифів та субсидій, вони оперативно розглянуть.

Що ж до тарифів на електроенергію, які також неприємно вразили людей на початку року, то, як повідомив прем'єр, уряд розгляне це питання на найближчих засіданнях.

"Люди, які мають електроопалення, будуть отримувати монетизовані компенсації, держава їх не кине", - заявив Денис Шмигаль.

Прикметно, що скасування з 1 січня 2021 року пільгового тарифу на електрику обсягом до 100 кіловат-годин також відбулося рішенням уряду.

Початок вакцинації?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент, прем'єр та МОЗ дають дещо різну інформацію про початок щеплення від Covid-19

Як запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вакцинація від коронавірусу має початися в Україні вже у лютому.

Перша поставка вакцин за програмою COVAX становитиме 100-200 тисяч доз. Щойно вони надійдуть, розпочнеться вакцинація першої черги. За словами прем'єра, це буде вакцина Pfizer-BioNTech. МОЗ називає ще конкретнішу дату старту - 15 лютого.

Президент Зеленський у відеозверненні, опублікованому у його Telegram-каналі, також сказав, що вакцинація в Україні почнеться саме у лютому, але назвав більшу кількість вакцин, які незабаром надійдуть, - 1 млн доз вакцини від провідної міжнародної компанії.

Стартує реєстрація на ЗНО

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У 2020 ЗНО вже проходило в умовах пандемії

З 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Вона триватиме до 5 березня.

Як нагадують у Міносвіти, до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом та місцем проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

21 травня - хімія,

24 травня - іспанська, німецька, французька мови,

25 травня - англійська мова,

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня - українська мова, українська мова і література,

4 червня - історія України,

7 червня - фізика,

10 червня - біологія,

15 червня - географія.

До 30 червня результати ЗНО розмістять на інформаційних сторінках його учасників.

Зміни на пошті

Автор фото, facebook.com/ukrposhta/photos

З 1 лютого 2021 року, щоб відправити міжнародну посилку, можна буде заповнити митну декларацію онлайн. Це можна зробити в особистому кабінеті користувача, через мобільний додаток чи систему АРІ.

Як пояснили у Мінінфраструктури, "такі вимоги стосуються оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, що відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках "М", а також міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю".

Від березня 2021-го цей список розширять і до нього приєднаються міжнародні відправлення EMS.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, крім зручності для клієнтів, онлайн реєстрація міжнародних відправлень дозволить пришвидшити і роботу митниці.

Відправити міжнародну посилку можна буде і з паперовою декларацією, але доведеться оплатити послугу передруку даних.

"Укрпошта" також нагадує, що з 1 по 10 лютого переоцінюватиме свою пакувальну тару і припинить її продавати. Тож нею треба запастися заздалегідь. Або вже зачекати нових цінників.

Можна полетіти до Грузії

Автор фото, AFP

У лютому Україна збирається відновити авіасполучення із Грузією, яка не стала продовжувати заборону на польоти, пов'язану із карантином. Грузія заборонила авіасполучення ще у березні 2020 року.

З 1 лютого рейси до Тбілісі планує відновити МАУ, а з 4 лютого - SkyUp.

Проте перед плануванням поїздки варто уточнити на сайті МЗС, які умови і додаткові документи потрібні українцям, щоб потрапити до Грузії.