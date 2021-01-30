"Тобі свободи слова не вистачає?". Як в російських школах і вишах відмовляють дітей від мітингів

Автор фото, Erik Romanenko/Tass Підпис до фото, Чиновники та вчителі активно закликають дітей не йти на мітинги

Перед акціями протестів прихильників Олексія Навального російська влада активізувала роботу з молоддю. У вишах, школах і навіть дитсадках дітей і батьків лякають арештами, а на уроки запрошують поліцейських.

Російська служба BBC дослідила наймасштабнішу за останні роки в Росії кампанію з профілактики молодіжних протестів.

Батьківські збори

Міністр просвіти Росії Сергій Кравцов у середу, 27 січня, закликав сенаторів посилити виховну роботу в школах і розвивати шкільне самоуправління, щоб запобігти участі дітей у несанкціонованих протестах.

"Це комплексна робота. Немає одного рішення. Треба працювати з родиною, проводити роботу з батьками, з директорами шкіл. Ми запланували щомісяця проводити всеросійські батьківські збори - вперше, такого ніколи не було", - каже Кравцов.

Регіони швидко відгукнулися на цей заклик. Влада кількох областей і великих міст оголосила про проведення екстрених батьківських зборів.

Серію позачергових зібрань у четвер, 28 січня, обіцяла провести мерія Рязані. На зустрічі обговорять "профілактику правопорушень за участі працівників поліції у справах неповнолітніх", йдеться в повідомленні адміністрації.

У Кемеровській області 29 січня пройшли всекузбаські батьківські збори - міністр освіти на науки Кузбасу Софія Балакірєва назвала головною темою зустрічі "побоювання батьків" через "напружену соціальну ситуацію".

Профілактику проводять і у вишах. Південно-Уральський державний університет у неділю, 31 січня - в день запланованих протестних акцій - проведе день відкритих дверей, який розпочнеться опівдні. Саме в цей час мають розпочатися мітинг прихильників Навального.

У Вищій школі економіки в Петербурзі на неділю перенесли заняття в рамках програми "Школа дипломатії" - так само на 12 годину.

Профілактика у шкільних чатах та дитсадках

Заклики відгородити дітей від участі в мітингах поширюються в батьківських чатах шкіл, дитячих садках і групах навчальних закладів у соцмережах.

"Захистіть ваших дітей від втягування їх у деструктивні дії, які можуть призвести до психологічних проблем у майбутньому і непередбачуваних наслідків в їхніх життях сьогодні", - цитує петербурзьке видання "Фонтанка" повідомлення в батьківських чатах шкіл кількох районів міста.

Єкатеринбурзьке видання E1.ru наводило схожі повідомлення від вихователів дитсадків в різних районах Свердловської області, які поширювали перед мітингом 23 січня. В одному з чатів дітям та їхнім батькам пропонувалося подивитися улюблене кіно, прогулятися парком чи покататися на санках.

Більш суворі заходи вирішили застосувати в школах Нижнього Новгорода. Як пише "Комерсант", кілька учбових закладів міста передали батькам старшокласників на підпис документ про взяття відповідальності за місцеперебування дитини 31 січня.

В акаунтах багатьох шкіл і дитсадків в Instagram у п'ятницю з'явилася пам'ятка під назвою "Як пояснити дитині, що участь в мітингу для неї небезпечна?". Тлом у пам'ятці виступають чорно-білі фото поліцейських, які притисли до землі затриманого школяра.

На сторінках шкіл публікуються заяви батьків учнів, які засуджують участь дітей у протестах. "Від імені комітету заявляю, що ми, батьки, дуже негативно ставимося до спроби залучити школярів у політичні дискусії і тим більше мітинги", - пише голова муніципального батьківського комітету.

В акаунтах багатьох шкіл, коледжів і ліцеїв з'явилися детальні фото- та відеозвіти про виховні заходи, на які запрошені працівники поліції або прокуратури. Більшість постів супроводжується хештегом #дітипозаполітикою.

Омський радіоведучий Роман Тирков у середу розповів у твіттері про школяра, який підготував доповідь "Про сімейні цінності родини Навальних", після чого його викликали на профілактичну бесіду до директора.

Виховні заходи застосовуються не лише щодо учнів, але і щодо вчителів. Приміром, щодо 25-річного викладача історії з міста Мікунь в Комі Микити Тушканова, який 23 січня провів одиночний пікет на захист свободи слова.

"Після того, як я висловив свою громадянську позицію, до мене прийшла поліція. Вони склали акт опитування і запитали: "Тобі що, свободи слова не вистачає?". Ну хлопці, ви прийшли до мене за фактом того, що я вийшов на вулицю, нікого ні до чого не закликаючи", - розповів вчитель у своєму інстаграмі.

Він розповів про екстрену нараду в школі з представниками районного управління освіти, під час якого його намагалися схилити до звільнення. Тушканова розкритикували за нібито отримання грошей від Навального і поганий приклад дітям.

Кампанія проти мітингів у соцмережах

Після попередніх акцій протесту багато чиновників і прокремлівських ЗМІ жалілися, що прихильники Навального активно закликають неповнолітніх виходити на мітинг через соцмережі.

Цього тижня Роскомнадзор звертався до Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube, "Вконтакте". Їм погрожували штрафами за поширення закликів до дітей брати участь в акціях.

Слідчий комітет завів кримінальну справу проти соратника Навального Леоніда Волкова за статтею про підбурення підлітків до протиправних дій через інтернет. За день до цього опозиціонер у фейсбуці закликав батьків неповнолітніх відмовити дітей від мітингів.

Найбільшу увагу силовиків привернув TikTok. Владу занепокоїло, що відео тіктокерів з протестними хештегами набирають десятки мільйонів переглядів.

Продюсер рекламного агентства "Пітчер" Анатолій Капустін оприлюднив у своєму твіттері скріншоти рекламних оголошень від "Громадської організації у справах молоді". За кілька тисяч рублів блогери випускали відео з хештегом #ніреволюції: в них юних глядачів лякали потраплянням в СІЗО і вказували на те, що діти самого Навального навчаються за кордоном.

З аналогічними закликами через соцмережі звернулися деякі очільники регіонів, які мають велику кількість підписників. Губернатор Ставропольського краю оприлюднив відео, в якому вдруге за тиждень попросив "не втягувати наших дітей у різноманітні політичні чвари".

Губернатор Нижньогородської області пригадав, що у 1991 році також виходив на мітинги в Петербурзі, коли був школярем, але всі його кумири "виявилися зрештою або "пустишками", або негідниками": "Я хочу звернутися до нинішньої молоді, зухвалої і невдоволеної. Запам'ятайте цей мій пост. І прочитайте його через 20 років".