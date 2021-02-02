Олександр Дубінський: п'ять найгучніших скандалів

Автор фото, UNIAN

Фракція "Слуга народу" виключила зі своїх рядів Олександра Дубінського. Тепер виник ризик, що фракцію можуть залишити кілька десятків депутатів, яких пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Рішення про виключення Олександра Дубінського "Слуги народу" ухвалили в понеділок ввечері.

Приводом стало рішення Держдепартаменту США запровадити санкції проти депутата кілька тижнів тому.

Раніше президент Володимир Зеленський звертався до Олександра Дубінського із закликом вийти із фракції самостійно, але той відмовився і оголосив про "альтернативний підрахунок голосів" за своє випровадження зі "Слуг народу".

Суперечка із виключенням із фракції - лише одна із багатьох, що мали місце в діяльності депутата, який до обрання в мажоритарному округу на Київщині займався журналістикою.

Він був продюсером департаменту журналістських розслідувань телеканалу "1+1" і керував програмами "Українські сенсації" та "Гроші". Він також заснував власний сайт Dubinsky.Pro і вів відеоблог на YouTube.

Олександр Дубінський неодноразово давав привід говорити про себе ЗМІ та соцмережам через свою епатажність і різкі нелітературні висловлювання на адресу посадових осіб і журналістів.

ВВС News Україна зібрала найгучніші скандали останніх років, у яких фігурував Олександр Дубінський.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Лідер фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія і Олександр Дубінський

Підозри у хабарі і публічний поліграф

У жовтні 2019 року Олександр Дубінський опинився в центрі дискусій щодо можливої корупції у парламенті.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тоді зареєструвала провадження за фактом можливого отримання хабарів 11-ма депутатами Ради, які є членами комітету з фінансів, податкової та митної політики.

"Вони нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради", - заявила пресслужба САП.

Олександр Дубінський отримання "винагороди" за провал проєкту заперечував і заявив про готовність пройти "детектор брехні", як пропонував депутатам президент Зеленський.

Дубінський пройшов такий поліграф публічно, його адвокати заявили, що результати - на користь депутата. А він запропонував пройти цю процедуру і керівнику фракції партії "Слуга народу" Давиду Арахамії.

Той підтвердив на поліграфі, що має підстави підозрювати однопартійців у хабарництві.

Автор фото, Bihus.info

"Мама любить швидкість" і 24 квартири

У жовтні 2020 року Центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, заявив, що у декларації про доходи Олександра Дубінського - не вся інформація про майно.

У ЦПК припускали, що частина майна записана на його матір і колишню дружину.

Суперечлива інформація про майно депутата вперше з'явилася у 2019 році, коли журналісти "Bihus.infо" оприлюднили результати розслідування про те, що Олександр Дубінський володіє значною кількістю квартир і автомобілів.

"Bihus.info" твердило, що впродовж двох років родина Олександра Дубінського стала власником 24 квартир, 17 автомобілів, серед яких - Maserati і ціла колекція Mercedes, двох будинків і 70 соток землі.

Загальна вартість майна - 2,5 млн доларів, у той час, як офіційні доходи родини були значно меншими.

Олександр Дубінський заявляв, що усе майно зароблене ним чесно, адже він працював продюсером і ведучим на телеканалі 1+1, а також був його акціонером.

Він приходив до Ради у футболці із написом "Мама любить швидкість", аби продемонструвати, що не боїться звинувачень.

Щодо квартир і автомобілів, записаних на близьких родичів, як про це твердили журналісти-розслідувачі, то депутат запевняв, що оскільки з дружиною він не живе разом з 2014 року, відбувався "процес перерозподілу активів", придбаних задовго до того, як "Bihus.infо" оприлюднив розслідування.

На початку цього року Офіс генпрокурора повідомив, що 11 січня до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про можливе умисне ухилення від сплати податків і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом депутатом. У прокуратурі не називали імені , проте ЦПК твердить, що ідеться про Олександра Дубінського.

Ця подія сталася того ж дня, що й оприлюднення інформації про оголошення санкцій США проти низки громадян України, у тому числі Дубінського, за фактами втручання у президентські вибори в США.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Олексій Гончарук упевнений, що кампанія з його дискредитації була інспірована в інтересах Ігоря Коломойського

"Гончарукгейт" і вимоги відставки прем'єра

У січні 2020 року в мережі опублікували аудіозаписи із кабінету прем'єр-міністра Олексія Гончарука, де той нібито зізнається, що він "повний профан в економіці".

Також голос, що схожий на голос керівника уряду, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".

Записи з'явилися на створеному YouTube-каналі під назвою "Как обмануть президента".

Олексій Гончарук, якого невдовзі Верховна Рада відправила у відставку, у липні того ж року сказав в ефірі програми Дмитра Гордона, що до прослуховування його кабінету і злиття в інтернет аудіофайлів причетний Олександр Дубінський, який діяв в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського.

Саме група депутатів на чолі з Олександром Дубінським, яку пов'язують із Ігорем Коломойським, на засіданнях фракції "Слуга народу" домагалася висловлення недовіри прем'єр-міністру.

Через якийсь час кілька інтернет-видань з'ясували, що відповідно до метаданих файлу, щоб був оприлюднений на Telegram-каналі депутата, він оброблявся на комп'ютері, що встановлений в департаменті журналістських розслідувань "1+1 Продакшн", де знімали програму Дубінського "Гроші".

Саме через це у тих приміщеннях СБУ проводила обшук, що спричинило протест медіагрупи "1+1".

Автор фото, UNIAN

Альтернатива чи саботаж?

У листопаді 2020 року Олександр Дубінський заблокував ухвалення проєкту закону, який мав відновити скасовані Конституційним судом пункти антикорупційного законодавства, зокрема, повернути кримінальну відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях про доходи чиновників.

Автором нового закону був спікер Ради Олександр Разумков і близько 100 членів парламенту. Однак Олександр Дубінський несподівано вніс альтернативний проєкт, тим самим відстрочивши розв'язання кризи.

Дубінський є одним із найактивніших захисників Конституційного суду на чолі із Олександром Тупицьким, якого президент Зеленський відсторонив від посади своїм указом.

Це далеко не єдиний випадок, коли депутат не підтримував ініціативи спікера, прем'єра чи президента.

Наприклад, у травні 2020 року група депутатів на чолі із Дубінським не підтримала так званий "антиколомойський" закон, який унеможливив повернення націоналізованих банків і обмежив розмір можливих компенсацій колишнім власникам. Із закликом ухвалити закон до депутатів звертався президент Зеленський.

А 28 січня Дубінський не голосував за призначення першим віцепрем'єром і міністром енергетики Юрія Вітренка, якого пропонував прем'єр-міністр.

Громадська мережа "ОПОРА", проаналізувавши голосування депутатів за час роботи парламенту, виявила, що серед усіх членів фракції "Слуга народу" саме Олександр Дубінський найчастіше голосує не так, як більшість фракції.

Його показник - понад 75% "альтернативних" голосувань.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Андрій Деркач (праворуч) потрапив під санкції раніше. США вважають його російським агентом.

Санкції США, блокування YouTube-каналу

У січні 2021 року Олександр Дубінський разом із шістьма іншими громадянами України потрапив під санкції США через дезінформацію з метою впливу на вибори президента США.

"Колишні українські держслужбовці Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко і нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали разом з Андрієм Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США", - вказувалося у заяві Держдепу США, де мався на увазі Джо Байден.

Андрій Деркач протягом останніх років неодноразово оприлюднював інформацію про нібито корупційну діяльність сина Байдена в Україні. Санкції проти нього США застосувало раніше.

Олександрові Дубінському та Андрію Деркачу також закидають лобістські дії проти Національного антикорупційного бюро (НАБУ), спроби його дискредитувати і змінити керівництво.

Санкції Олександр Дубінський назвав "корупційною аферою", яку організували "брехливі доноси шабунят". Політик має на увазі керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, котрий неодноразово заявляв про причетність Олександра Дубінського до сумнівних економічних схем та лобіювання інтересів Ігоря Коломойського у Раді.

"Я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так званих плівок Порошенка-Байдена", - запевняв Олександр Дубінський.

Згодом мережа YouTube заблокувала сторінку Дубінського, де він публікував свої звернення, зокрема, розмірковував про "зовнішнє управління" в Україні та ділився думками про політичні процеси та "інсайди".