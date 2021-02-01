Справа Мотор Січі. Чому китайські компанії хочуть стягнути $3,5 млрд з України

Автор фото, УНІАН

Чому Україна та США запроваджують санкції проти китайських компаній, які хочуть встановити контроль над українським підприємством "Мотор Січ", чому воно взагалі викликає такий інтерес у світі і що це за позов, за яким Україна може втратити 3,5 млрд доларів?

Пояснюємо все коротко.

Що це за підприємство

"Мотор Січ" - найбільше українська компанія з виробництва двигунів для літаків, гелікоптерів, крилатих ракет. Це підприємство і модернізує, і ремонтує двигуни. Окрім того, воно виробляє гелікоптери, агротехніку та газотурбінні електростанції.

На ньому працюють приблизно 20 тисяч людей, тому "Мотор Січ" грає важливе значення у всій економіці Запоріжжя.

Як акції потрапили до китайців

З 1988 року директором "Мотор Січі" був В'ячеслав Богуслаєв.

У 1994 році підприємство приватизували, Богуслаєв отримав контроль над більшістю акцій. Пізніше він став відомий вже і як депутат Верховної Ради від Партії регіонів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В'ячеслав Богуслаєв встановив контроль над підприємством у 90-х роках

Після початку війни на Донбасі прибутки компанії скоротилися через втрату російського ринку.

У 2016 році у ЗМІ з'явилася інформація про продаж акцій підприємства китайським компаніям. Технології "МоторСічі" можуть бути цікавими для них, оскільки Китай прагне стати незалежним від інших країн у виробництві авіадвигунів, а китайська цивільна та військова авіація інтенсивно розвиваються.

У травні 2017 року віцепрем'єр-міністр Степан Кубів заявив, що "Мотор Січ" та китайська компанія Skyrizon планують побудувати завод у місті Чунцин, аби виробляти авіадвигуни за українськими технологіями. Проте вже у вересні 2017 року стало відомо, що СБУ підозрює Богуслаєва у незаконному продажі акцій, повідомляла Liga.net. Богуслаєв тоді не підтвердив і не спростував цю інформацію.

У квітні 2018 року Служба безпеки провела низку обшуків на "Мотор Січі". У відомстві повідомили, що іноземна компанія будує завод, на якому хоче використати українські технології, а іноземці встановили опосередкований контроль над контрольним пакетом акцій "Мотор Січі". Суд наклав арешт на 56% акцій, якими володіли китайські компанії.

У грудні 2019 року В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій китайським компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

"Вони (інвестори - Ред.) нам 100 млн доларів дали. Ось це все (складання вертольотів - Ред.) робиться китайським коштом. Якщо б цього не було, був би склад металу", - заявив він, повідомляв Укрінформ.

До чого тут DCH Ярославського

Спочатку китайські компанії планували розвивати підприємство у партнерстві з Укроборонпромом, але від цієї ідеї відмовилися.

Компанія DCH Олександра Ярославського вирішила долучитися до вирішення долі "Мотор Січі" у серпні 2020 року.

Пан Ярославський відомий як прихильник співпраці з китайським бізнесом, перебуває у дружніх відносинах з засновником Alibaba Джеком Ма.

Дочірня компанія Skyrizon - Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon - та DCH подали спільну заявку до Антимонопольного комітету для отримання контролю над підприємством шляхом консолідації. АМКУ кілька разів повертав заявку.

4 грудня 2020 року китайські компанії повідомили Мінюст про звернення до міжнародного арбітражу з позовом до України на 3,5 млрд доларів.

Згідно з повідомленням DCH, компанії вважають Україну винною в експропріації інвестицій і порушенні угоди про захист інвестицій між Україною та КНР. Міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird будуть представляти інтереси китайських інвесторів, радником з українського права буде юридична компанія Arzinger.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Ярославський йде на допит в СБУ у справі "Мотор Січі", 20 січня 2021 року

Чому США проти китайських інвестицій

США публічно виступили проти продажу "Мотор Січі" китайським інвесторам у 2019 році.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час виступу у Києві заявляв, що Китай вкрав технології винищувачів F-35 і подібна крадіжка військових технологій може чекати на Україну.

14 січня 2021 року Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти Skyrizon. У Вашингтоні заявили, що вона та її спроби набути іноземних військових технологій загрожують національній безпеці США, й пов'язали Skyrizon з китайською армією.

Якою є позиція України

29 січня 2021 року РНБО ухвалила санкції на три роки щодо китайських громадян Ван Цзина та Ду Тао, низки компаній, яких пов'язують з акціонерами "Мотор Січі". Зеленський запровадив їх двома указами.

В інтерв'ю HBO, опублікованому 1 лютого, Зеленський пообіцяв, що поки він лишається при владі, не дозволить отримати контрольний пакет акцій "Мотор Січі" жодній іноземній державі.

"Питання не в Китаї. Ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що акції "Мотор Січі" потрапили до іноземної компанії за Петра Порошенка.

На стежці війни

31 січня у Запоріжжі співробітники СБУ прийшли на зібрання акціонерів "Мотор Січі".

У спецслужбі повідомили, що фіксували "можливі протиправні дії представників компаній DCH та Skyrizon Aircraft Holdings Limited і документували факти підготовки до знищення виробничих потужностей" підприємства. Збори не відбулися.

У DCH заявили, що причиною санкцій міг бути намір створити перешкоди для проведення цих зборів. Китайські акціонери заявили, що санкції проти них виключають можливість компромісів з Україною в інвестиційній суперечці, повідомляв Інтерфакс.

Водночас В'ячеслав Богуслаєв на сайті "Мотор Січі" ще 15 січня заявив: "Процедура, за якою ці особи намагаються скликати збори, супроводжується чисельними порушеннями законодавства. Ані товариство, ані я, як його акціонер, ані інші акціонери - працівники АТ "Мотор Січ" не отримали від вказаних осіб жодних офіційних повідомлень про проведення цих зборів".

Уряд 20 січня дозволив Мінюсту закупити юридичні послуги для захисту інтересів держави в арбітражі, на кону якого - 3,5 млрд доларів.