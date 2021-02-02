"Жахливі знущання". Екснаречена Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в насильстві

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Еван Рейчел Вуд понад три роки зустрічалася з Мерлином Менсоном

Американська актриса, зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд заявила, що співак Мерілін Менсон "жахливо знущався" з неї протягом трьох років, коли вони зустрічалися.

Роман Менсон і Вуд почався в 2007 році, у 2010-му вони заручилися, але того ж року розірвали стосунки.

Раніше Вуд говорила, що їй довелося пережити домашнє насильство і зґвалтування, проте не уточнювала, кого саме вона в цьому звинувачує.

Мерилін Менсон у своєму Instagram випустив окрему заяву. Він не згадував імен, але, судячи з неї, йдеться про останні звинувачення, які він рішуче спростував.

"Безперечно, моя творчість і моє життя віддавна були магнітом для дискусій, але нещодавні скарги щодо мене є жахливим пересмикуванням реальності. Мої інтимні стосунки завжди відбувалися виключно за згодою з партнерами-однодумцями. Незалежно від того як і чому інші зараз вирішують спотворювати минуле та правду", - написав він.

Раніше представники співака заявляли, що багато років Еван Рейчел Вуд "дуже добре" говорила про свої стосунки з Менсоном.

"На жаль, в наш час люди вірять написаному в інтернеті і можуть говорити що завгодно без будь-яких доказів. Наслідки таких дій можуть бути катастрофічними, поширювати не основану на фактах інформацію - абсолютно безвідповідально", - йшлося в заяві.

Підпорядкування і маніпуляція

У понеділок Вуд вперше прямо звинуватила Менсона в знущаннях в своєму Instagram.

"Ім'я людини, яка з мене знущалася, - Браян Ворнер, також відомий всьому світу як Мерилін Менсон, - заявила актриса. - Він почав залицятися до мене, коли я була підлітком, і жахливо знущався з мене протягом багатьох років. Він підпорядкував мене і маніпулював мною".

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"Я більше не хочу жити в страху, що мені помстяться, будуть мене шантажувати або поливати брудом. Поки він не почне руйнувати ще чиїсь життя, я хочу викрити цю небезпечну людину і заявити, що багато людей в цьому бізнесі йому потурали. Хочу висловити солідарність з багатьма жертвами, які більше не будуть мовчати", - йшлося в заяві актриси.

У понеділок ще кілька жінок зробили в соціальних мережах схожі заяви, звинувативши Менсона в знущаннях.

У чому ще звинувачують Менсона?

Ешлі Волтерс заявила, що працювала з Менсоном як особистий помічник.

Вона стверджує, що співак "часто вдавався до насильства", починав кидатися тарілками і іншими важкими предметами. Вона звинувачує його в тому, що він пропонував її як "подарунок" для сексу тим, хто з ним працював, і продовжував переслідувати її вже після закінчення роботи. Волтерс каже, що тепер вона страждає від посттравматичного синдрому (ПТСР) і депресії.

Габріелла, також відома як виконавиця SourGirrrl, заявила, що Менсон неодноразово зв'язував її та ґвалтував. За її твердженням, музикант змушував її вживати разом з ним наркотики і вимагав, щоб вона уклала з ним "договір, скріплений кров'ю", - і при цьому розрізав їхні руки розбитим склом. Як каже Габріелла, через їхні стосунки вона якось намагалася накласти на себе руки і через це провела різдвяні свята в лікарні. За її словами, у неї був діагностований посттравматичний синдром, і вона як і раніше страждає від нічних кошмарів.

Модель Сара Макніллі стверджує, що одного разу Менсон жбурнув її до стіни і "погрожував розбити обличчя бейсбольною битою". Вона каже, що Менсон замикав її в кімнаті, коли вона "погано поводилася", і годинами вичитував її. Вона також стверджує, що страждає від ПТСР і проблем з психікою.

Актриса Ешлі Ліндсі Морган каже, що Менсон не дозволяв їй їсти, спати і залишати будинок. Вона стверджує, що Менсон різав, обпікав її і змушував приносити йому нацистські сувеніри. Вона теж говорить, що страждає від ПТСР, відчуває тривожність і страждає від нічних жахіть.

Напади безмежних ревнощів

Вуд і раніше скаржилася в інтерв'ю і соцмережах на домагання і зґвалтування, а в 2019 році запропонувала законопроєкт, який подовжує термін відповідальності за домашнє насильство з 3 до 5 років. У жовтні того ж року губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав цей законопроєкт, і в 2020 році він став законом.

Тоді ж, даючи свідчення в Конгресі, Вуд заявила, що Менсон приховував від неї свою залежність від алкоголю і наркотиків, і у нього траплялися напади безмежних ревнощів, коли він громив будинок, замикав її в кімнаті і погрожував їй.

Минулого року Менсон перервав інтерв'ю з виданням Metal Hammer після питання про його стосунки з Вуд та іншими жінками через свідчення актриси.

Раніше представники Менсона вже намагалися виправдати його репліку, кинуту в інтерв'ю журналу Spin в 2009 році, коли він заявив з приводу Вуд: "Кожен день я мрію про те, як розіб'ю їй голову молотком". "Зрозуміло, що це було нагнітання драми рок-зіркою, яка просувала свій новий запис, а не реальне твердження", - переконували вони.

33-річна Вуд відома за ролями в таких фільмах, як "Рестлер" і "Березневі іди", вона також озвучувала героїв популярних фільмів "Холодне серце-2", "Астерікс" та "Вікінги".

Її найвідоміша роль - андроїд Долорес Абернаті в серіалі HBO "Світ Дикого Заходу".

52-річний Менсон з 1994 року випустив 11 студійних альбомів, три з яких у Великій Британії увійшли до першої трійки за обсягами продажів.