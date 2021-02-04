Село Навальних. Як в Україні земляки і родичі згадують головного ворога Путіна

Віталій Червоненко, Тетяна Януцевич

ВВС

Автор фото, ВВС

"Льоша дуже сміливою і відповідальною дитиною був, вони приїздили до нас у село кожне літо з Олегом", - згадує у телефонній розмові з ВВС двоюрідна тітка російського опозиціонера Олексія Навального Наталя Іллівна.

Вона чи не найкраще в Україні знає та пам'ятає дитинство головного політичного опонента президента Росії Володимира Путіна.

Пані Наталя, як і багато інших родичів Навальних, живе неподалік Києва у селі Нове Залісся, у яке після чорнобильської катастрофи переселили під Бородянку старе чорнобильське Залісся.

73-літня жінка, яка є ще й хрещеною брата Олексія Навального, Олега, навідріз відмовляється зустрічатись і розповідати ще хоч щось. Каже - є така настанова від хлопців, нічого не розповідати журналістам, щоб не нашкодити у в'язниці опозиціонеру.

Ми поїхали у Нове Залісся у пошуках родичів Олексія Навального і спогадів земляків про одного з найвідоміших політиків Росії.

Староста Навальний

Колишня сільська рада села Нове Залісся більше схожа на ратушу десь на Галичині з величезним шпилем.

Коли Олексій Навальний оголосив про намір повернутись до Росії після отруєння, у Новому Заліссі якраз з'явилась нова влада - старостою села став Павло Навальний, родич російського опозиціонера.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Павло Навальний - родич Олексія Навального, хоч і далекий

"Так, я далекий родич Олексія Навального, наші діди були братами, якось так", - починає розмову Павло Навальний.

Каже, що не дуже багато може розповісти про дитинство Олексія, бо коли той приїздив до бабусі, то Павло був надто малим. У дорослому віці вони теж не бачились.

Олексій Навальний народився у червні 1976 року. Як кажуть його родичі, кілька перших років ріс у бабусі в Заліссі, а потім до Чорнобильської катастрофи кожне літо приїздив до неї на все літо.

За спогадами тітки, Олексій приїздив на ціле літо й дуже любив бігати на місцеву річку Уж.

Про річку згадував і сам Олексій Навальний.

"Річка Уж, яка впадає у Прип'ять, висока круча там і гнізда ластівок", - згадував він.

А після виходу серіалу "Чорнобиль" в одному з відео визнавав, що чорнобильська тема для нього - рідна.

"Чорнобиль - це історія моєї родини, у мене вся рідня по батьківській лінії з Чорнобиля. Я проводив там у селі Залісся кожне літо у бабусі. Вже після аварії я там був мільйон разів, на травневі свята їздив на могили родичів", - розповідав Навальний.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Колишня сільська рада Нового Залісся має дуже незвичну архітектуру

Павло Навальний одразу розповів, що його сусід на вулиці і друг - Олександр Навальний - двоюрідний брат російського опозиціонера.

Олександр Навальний є водієм-далекобійником, а його дружина Наталя працює у місцевій школі.

Павло на правах родича, друга та сусіда телефонує Наталі і просить зустрітись з нами. І хоча розмова у них дуже дружня, відмова дуже різка - пряма вказівка з Москви.

"Шкода, але у вас не вийде, мабуть, поговорити з жодним близьким родичем", - визнає Павло.

Він нагадує, що у Переяславі живе Іван Навальний - дядько політика, а також його двоюрідна сестра Марина.

Марина в 2016 році була героєм сюжету ВВС про переселенців з Чорнобиля - вона показувала нам хати, де жила її родина та їхня спільна з Олексієм бабуся.

Тоді вона мимохідь розповідала, що Олексій був лідером з самого дитинства, не міг сидіти на місці й був дуже енергійним хлопчиком. Але тема політики для неї була табу.

Староста Павло Навальний розповідав, що Олексій багато разів приїздив до них у село вже після переселення у дорослому віці, зустрічався з родичами, їздив на гробки у зону відчуження.

"У нас зараз всі говорять про Навального, часто згадують земляка, гордяться. Така ситуація, війна з Росією, тому всі підтримують Олексія, який протистоїть Путіну", - каже Павло.

Про скандальні заяви Олексія Навального щодо Криму Павло говорити не став - їх толком не чув.

Кримський слід

Секретарка старости Ірина Сергіївна Волошина, хоч і не родичка, але її матір багато років жила у сусідньому будинку з бабусею Олексія Навального.

У селі прізвище Навальні дуже популярне. Ірина Сергіївна відкриває реєстр і нараховує майже півтора десятка Навальних.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ірина Сергіївна також пам'ятає Олексія Навального

Ні родичі, ні місцеві не знали, що значить це прізвище. Хоча в Заліссі була специфічна говірка з вкрапленнями білоруської мови, там не знають, що "навальніца" білоруською мовою - це гроза. А Навальний, фактично, може бути "Грозний".

Ірина Сергіївна згадує, що приїзди Навального у дорослому віці були подією для села.

Олексій сам ходив у магазин за продуктами біля сільради. Його брат Олександр живе неподалік на вулиці Кримській.

Звідки тут вулиця Кримська - здивовано питаємо ми. Цікавий збіг на фоні скандальної заяви Олексія Навального, що Крим - не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати Україні.

"Тут всі вулиці названі на честь Криму, всі будинки у 1986 році будували будівельники з кримської області України, тому і такі назви", - розповіла Ірина Волошина.

І дійсно, вулиця Кримська - центральна, а бічні - Севастопольська, Сімферопольська, Перекопська, Бахчисарайська, Чорноморська, Азовська і ще з десяток подібних.

Автор фото, ВВС

Льоша Навальний з Москви

Неподалік будинку двоюрідного брата Олексія Навального розташований головний магазин села, куди, як нас запевнили, ходив за продуктами російський опозиціонер.

Всередині якраз купила хліб літня жінка. Даємо їй роздруковане фото маленького Навального шкільних часів і питаємо, чи впізнають місцевого хлопчика.

"Подождіть, так це ж Навальний з Москви, впізнала", - дуже емоційно скрикує бабця, яка секунд 30 пильно вдивлялась у фото.

"Так, це Льоша Навальний, до бабусі їздив малим, як ще жили у старому Заліссі. От побачила фото і одразу згадала, що десь цього хлопчика маленьким бачила", - розчулено казала жінка.

Вона розповіла, що її бабуся жила просто біля бабусі Навального. А тому часто бачила його влітку, як він бігав з хлопцями.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Фото юного Олексія Навального, яке ми показували мешканцям Нового Залісся

Далі ідемо вулицею Азовською до іншого магазину у Надії знайти когось з однолітків Навального, з яким вони могли разом ходити на річку.

Назустріч йде жінка, поспішає на автобус. Але як тільки показуємо фото юного Навального, різко зупиняється.

"Так це Навальний, це мій родич фактично, сват!" - дивується жінка. Ім'я своє так і не назвала.

"Колись, років як йому було двадцять, як він приїздив сюди, то ми спілкувались", - з широкою посмішкою згадала жінка. Він приїздив до рідні в Переяслав, то заїжджав і сюди, додала вона і побігла подалі від камери.

Місцеві згадують, що ще малим Навальний після літа вже вмів говорити по-українськи зі специфічним поліським діалектом.

Три сини

Тим часом, Ірина Сергіївна у старому архіві, який вивезли ще із Залісся, знайшла домовий реєстр за 1956 рік.

"Ось воно, домогосподарство Івана Тарасовича Навального. Дружина Тетяна Данилівна, троє синів. Ось син Василь 1942 року народження, Іван - 1945-го і Анатолій - 1947-го, батько Навального. Він закінчив військове училище після школи і виїхав до Москви", - розповідає вона і показує стару 70-літню книгу.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Будинкова книга - опис родини діда Олексія Навального

"Господарство не надто велике, але вказано, що родина тримала корову і якусь птицю. З усієї живності платили податки", - розповідає Ірина Сергіївна.

Гортаємо господарську книгу за 1956 рік - у Заліссі жило щонайменше 24 родини з прізвищем Навальний.

Посеред села стоїть точна копія пам'ятника загиблим у Другу світову війну мешканцям Залісся. І тут аж шестеро загиблих у війну Навальних.

"Було боляче, коли його отруїли. Вболіваємо за людину, яку знаємо", - розмірковує Ірина Сергіївна.

Про політичну боротьбу Навального говорити не хоче, але визнає сміливість: повернувся в Росію, хоч і знав, що можуть посадити.

Вона згадує, що він часто приїздив в Україну, їздив у зону, відвідував бабусин будиночок. Але то все було до війни 2014 року.

У Новому Заліссі раніше жив дядько Навального Василь. Він трагічно загинув на залізничних коліях майже одразу після переселення Залісся в 1986 році на нове місце.

Василь Навальний та його дружина Марія, яка померла у 2003 році - єдині близькі родичі російського опозиціонера, які поховані вже у Новому Заліссі.

Автор фото, ВВС

Ми знайшли могили дядька та тітки Олексія Навального на місцевому цвинтарі.

Бабуся Навального після катастрофи деякий час жила із сином Іваном у Переяславі і там невдовзі померла.

Після Чорнобильської катастрофи Навальний, за спогадами місцевих, на ціле літо вже до України не приїздив, а тільки в гості.

"Хороший, як всі українці"

Обійшовши усі магазини міста, ми зустріли ще кілька людей, які або колись бачили малого Навального, або чули від родичів історії, пов'язані з ним.

Дехто згадував, що той був хуліганом-лідером, як Том Соєр. Навіть довелось почути історію, як Навального бабуся не випускала погуляти, а він розбив шибку у вітальні.

"Та в нас тут пів села Навальних, а цей Олексій з Москви - племінник покійної Марії Антонівни, ми всі тут про нього знаємо і поважаємо", - запевнила молода жінка.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Жінка швидко впізнала на дитячому фото хлопчика, який жив неподалік від неї

Марія Антонівна Навальна - тітка Олексія, багато років працювала завучем у школі у старому і Новому Заліссі. Якраз її могилу ми тут і відвідали. Вона викладала українську мову та літературу й вчила фактично усіх заліщан.

"Як по телевізору сказали, що Навального Путін отруїв (Влада Росії заперечує причетність до отруєння Навального - Ред.), то всі говорили, що це ж у нас живе його рідня", - розповіла ще одна продавчиня.

Навальний - це звична тема для сільських розмов і пліток, особливо в останні місяці, коли він став топтемою українських і світових новин. І те, що їхній староста його родич, - тут теж усі знають.

Зустрічаємо ще одного старшого чоловіка, який із Залісся в 1986 році переселився у Васильків під Києвом, але врешті переїхав у Нове Залісся - ближче до своїх односельців.

Навального чоловік вважає земляком і за нього переживає.

"Путін знову його арештував (Олексій Навальний перебуває за гратами за рішенням суду - Ред.), а ми вболіваємо за Навального, він хороший чоловік, як всі українці. А Росія не дає йому вільно дихати. Шкода земляка, його рідних і близьких", - сказав він нам на прощання.