Чому Україна імпортує електрику з Росії

Автор фото, UNIAN

Перші дні лютого відзначилися різкими заголовками українських ЗМІ та обуреними дописами в соцмережах про те, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

Чи можна говорити про повернення до російського "енергетичного ярма", як пишуть деякі коментатори?

Що сталося?

Оператор системи передачі електроенергії, національна компанія "Укренерго", підтвердила, що поставки електроенергії з Росії ідуть і вони є законними.

Проте імпорт російської електрики відновився лише 1 лютого. У січні цього року, так само, як і більшу частину минулого року, його не було.

До того ж, обсяги поки що є мінімальними.

Скільки?

За даними "Укренерго", за перший день лютого Україна імпортувала із Росії 1 млн кВт·год.

Інтерактивна карта компанії показує, що імпорт з Росії тривав і 2 лютого - так само, як і з Білорусі та з Європи.

За 1 лютого із Білорусі Україна отримала 10 млн кВт·год, а за останній тиждень січня - близько 80 кВт·год. Це 2,5% від загального споживання електрики в Україні.

Для порівняння: за той самий час із Європи - Словаччини та Угорщини - 31,7 млн кВт·год.

А так можна?

Можна. Учасники ринку скористалися цим.

Як пояснили в "Укренерго", за законом "Про ринок електроенергії" за нормальних обставин оператор зобов'язаний пропонувати ринку "всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів" і може обмежувати його лише за аварійної ситуації.

Раніше НКРЕКП мала можливість фактично в ручному режимі уникати імпорту електрики з Росії - "анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства". Але це тривало лише до кінця 2020 року.

Тому з початком 2021 року ринок отримав можливість імпортувати електроенергію звідки завгодно.

Тож у січні деякі учасники ринку стали купувати електрику в Білорусі, а з лютого - замовили і в Росії.

Навіщо?

Автор фото, UNIAN

Увесь 2020 рік пройшов у дискусіях, як вийти із небезпечної ситуації, що склалася на енергоринку через дисбаланс між виробником найдешевшої на ринку електрики, "Енергоатомом", який "закриває" половину ринку, та виробниками дорожчої "зеленої енергії".

Окремі домовленості щодо розв'язання проблеми були досягнуті. Але її, так само, як і проблему мільярдних боргів у галузі, остаточно не вирішили.

На початку року до цієї ситуації додалися морози та малі запаси вугілля та ТЕС. Під кінець січня вони стали рекордно низькими - менше половини від необхідних.

А ТЕС дають трохи менше третини від усієї електрики в країні. Так само лише вони дозволяють "балансувати" навантаження на систему в години пік, коли споживання стрімко зростає.

Як пояснив голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, імпорт іде у пікові години, він не повинен перевищити 3-4% від споживання.

Це потрібно для того, щоб уникнути "віялових відключень", пояснив депутат.

Що далі?

"Далі, у березні місяці, буде потепління, і такої потреби вже не буде", - каже Андрій Герус.

Він запевняє, що імпорт електрики не має перевищити 5% від загального споживання, а тому "не впливає на енергетичну безпеку".

Проте ще у січні в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявляв, що одним з його пріоритетів на посаді буде від'єднання України від енергосистеми з Росією та Білоруссю і повноцінне приєднання до європейської.

"Це буде в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека - це національна безпека", - вважає пан Вітренко.

Проте його призначення на посаду міністра вже двічі провалювали у Верховній Раді. Тому залишається питанням, чи стане він повноцінним профільним міністром.