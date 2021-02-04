Після теракту Франція депортує мігрантів. Серед них громадяни Росії

Ольга Просвірова

Російська служба ВВС

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Після вбивства шкільного вчителя Самюеля Паті Франція, за словами міністра закордонних справ, обрала "дуже тверду позицію" щодо депортації. Після масових перевірок мечетей і розмов про створення "освіченого ісламу", влада почала діяти рішуче.

Французькі журналісти та правозахисники останні кілька місяців повідомляють про нові випадки депортації "небажаних" осіб. Серед них є ті, кому на батьківщині може загрожувати серйозна небезпека.

На захист депортованих іноді стають самі французи, але уникнути депортації вдається не всім.

"Мені пощастило - я захворів на коронавірус"

За кілька днів після нападу на Самюеля Паті уродженець Чечні і громадянин Росії Магомед Гадаєв традиційно прийшов відмічатися до поліції. Він робив це регулярно з 2019 року, коли французька влада помістила Гадаєва під домашній арешт за порушення міграційного законодавства. Але цього разу додому він не повернувся - його затримали і відправили до депортаційного центру.

"Я сидів тут з одним хлопцем, якого нещодавно депортували, - каже телефоном Гадаєв. - Уявляєте, його посадили на ранковий рейс о 9:30, а о 10:00 суд постановив звільнити його з депортаційного центру і залишити у Франції. Мені просто пощастило, тому що я захворів на коронавірус".

Коронавірус допоміг Гадаєву уникнути депортації до Росії - поки він хворів, суд став на його бік і погодився, що повертати його на батьківщину небезпечно.

Історія Магомеда Гадаєва добре знайома російським правозахисним організаціям. Як нагадала в розмові з ВВС очільниця комітету "Громадське сприяння" Світлана Ганнушкіна, Гадаєв був ключовим свідком у відомий кримінальній справі №58042 - про викрадення іншого мешканця Чечні Іслама Умарпашаєва.

Умарпашаєва затримали в Грозному в грудні 2009 року, після чого чеченець зник. Його звільнили через чотири місяці. На свободі Умарпашаєв розповів, що весь цей час його тримали у підвалі одного з будинків на території ОМОН МВС Чечні. Жодних звинувачень йому не висували, при цьому погрожували вбивством.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом викрадення чеченця, яку у 2010 році передали до головного слідчого управління СК Росії.

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Рік по тому голова Комітету проти тортур Ігор Каляпін, що розслідував зникнення людей в Чечні, називав справу Умарпашаєва перспективною: "Це єдиний випадок, коли викраденому вдалося врятуватися".

Врятуватись тоді зміг і Магомед Гадаєв, якого тримали в одному підвалі з Ісламом Умарпашаєвим. У своїх свідченнях Гадаєв розповідав про п'ять місяців у підвалі, про тортури і вбивства ув'язнених, хоч його попередили: якщо буде свідчити, його родину нічого доброго не чекає.

Навесні 2010 року він виїхав з Росії до Польщі, де попросив політичного притулку.

"Ти сам хотів проблем"

В кінці літа 2012 року до Польщі приїхала заступниця голови "Цивільного сприяння" Олена Буртіна. За результатами цього візиту Світлана Ганнушкіна написала листа (копія є в розпорядженні ВВС) на захист Гадаєва.

Гадаєв розповів Буртіній, що з ним на зв'язок неодноразово виходили люди з Чечні, зокрема, той самий чоловік, що катував Гадаєва у грозненському підвалі.

Буртіна тоді записала свідчення чеченця: "Він почав погрожувати: Ти хотів проблем, зараз вони у тебе почнуться". [...] Магомеду кілька разів телефонував з Чечні чоловік, що представився Хасаном, працівником РУБОЗ. Він переконував Магомеда не свідчити у справі Умарпашаєва, але дав зрозуміти, що знає, де живе Магомед, який у нього автомобіль. Після цих дзвінків Магомед змінив телефон, автівку, був змушений звільнитися і переїхати до іншого міста".

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Світлана Ганнушкіна не мала сумніву: якщо чеченські силовики знайдуть Гадаєва, "йому загрожує серйозна небезпека". Олена Буртіна розповіла про справу Гадаєва верховному комісару ООН у справах біженців у Польщі. Але, за спогадами Буртіної, керівник бюро "дуже скептично ставився до погроз" на адресу Гадаєва і переселення його до третьої країни, про що просило "Громадянське сприяння".

Гадаєв поїхав до Франції самостійно разом з дружиною і дітьми. Він спробував отримати статус біженця у Франції, але йому відмовили, посилаючись на те, що у нього вже є польські документи.

"Польща давно анулювала мої документи, Польща офіційно відповіла Франції, що я не маю статусу біженця. І тоді Франція вирішила депортувати мене до Росії. Зараз суд вирішив не депортувати мене до Росії, оскільки мені там загрожує небезпека. Вони вже не знають, куди мене повернути, - каже Магомед Гадаєв. - І після нападу на вчителя мене просто затримали".

Світлана Ганнушкіна, яка наразі спостерігає за аналогічними справами, вважає, що це пов'язано з останніми терактами.

Голодування проти депортації

Справа Гадаєва не єдина така - французькі ЗМІ останні місяці постійно розповідають про нові спроби вислати мігрантів. На всю країну пролунала справа 18-річного уродженця Гвінеї Лає Фоде Траоре. Але не через обставини цієї невдалої депортації, а через ту несподівану підтримки, яку Траоре отримав від свого керівника - французького пекаря Стефана Равакле.

Дізнавшись, що його працівника і учня планують депортувати, 3 січня Равакле оголосив голодування, яке тримав тиждень на знак протесту. 50-річний пекар відмовився припинити голодування, навіть коли втратив свідомість і потрапив до лікарні.

Траоре поїхав з Гвінеї, перетнувши Середземне море надувним човном, коли йому було 16. Франція залишила його у себе як неповнолітнього, що прибув без супроводу дорослих, але коли Траоре виповнилося 18, його попросили залишити країну.

Онлайн-петицію на захист Траоре і його роботодавця підписали понад 240 тисяч людей, зокрема популярна акторка і володарка премії Оскар Маріон Котіяр: "Не можна так безжально чинити з французьким громадянином, який готовий ризикувати своїм здоров'ям, захищаючи гуманістичні цінності, такі як свобода, рівність і братерство".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Табір біженців у Франції

Зрештою Траоре дозволили залишитися у Франції, а Равакле пообіцяв взяти його на роботу на повну ставку.

"Я був у відчаї. Я бачив, як багаторічні зусилля йдуть нанівець. Я вже уявляв своє майбутнє, побудував нове життя і забув старе. Я дуже прагнув інтегруватися, мав багато друзів", - це слова 17-річного Елвіса Бажрамі, студента першого курсу, якого влада Франції також вирішила депортувати.

Бажрамі з матір'ю приїхали до Франції понад п'ять років тому з Косово. А в листопаді 2020 року їм відмовили у дозволі на постійне проживання. На захист Елвіса стали його університетські друзі та вчителі - вони з'являлися на місцевому телебаченні, давали коментарі пресі та писали петиції на його підтримку. Тож Елвісу і його матері дозволили залишитися.

"Елвіс, ми пишаємось, що ти залишишся учнем ліцею Le Castel, і що спокійно зможеш і далі жити разом з мамою в Діжоні, не турбуючись про завтрашній день, - написали викладачі. - Наш обов'язок як вчителів - підтримувати наших учнів. Ми це робимо і робитимемо далі. Хай живе справедливість і солідарність, завдяки яким бувають такі чудові перемоги".

Мають повернутися на батьківщину

"З кожним роком у Франції зростає кількість мігрантів, зокрема нелегальних. Але з появою нового очільника МВС влада припинила заплющувати на це очі. Є відчуття, що після нападу на шкільного вчителя людей почали депортувати значно простіше, ніж раніше, - вважає Хеда Індербаєва, представниця кавказької громади у Франції. — Жеральду Дарманену (міністру внутрішніх справ) важливі цифри, йому потрібно знати, скільки людей кожен регіон депортував. Він закликає префектури діяти: чим більше мігрантів виїде з Франції, тим краще, вважає він".

Дарманен дійсно своїх цілей не приховує. Саме він після вказівки президента Макрона взявся за "масштабну і безпрецедентну", за його власними словами, кампанію з боротьби з "релігійним сепаратизмом". Саме він оперативно знайшов у країні 76 мечетей, які підозрюють в сепаратизмі, та організував їхню перевірку.

А ще саме Дарманен оперативно провів переговори з представниками деяких країн про депортацію.

У листопаді 2020-го він казав: "Президент Франції Еммануель Макрон мав телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним та туніським лідером Каїсом Саїдом. Президент також доручив повідомити моїм колегам, що люди, у яких немає більше підстав перебувати у Франції, мають повернутися на батьківщину".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Після вбивства шкільного вчителя влада Франції почала перевіряти мечеті

А після своїх зустрічей і переговорів Дарманен висловив надію, що його візити "дали результати і наблизять терміни репатріації". Щоправда, поскаржився, що деяких іноземців не можна вислати через військові дії в їхніх рідних країнах - мова йде про громадян Сирії та Лівії. Крім того, не підлягають депортації хворі на коронавірус - саме це й рятувало від депортації Магомеда Гадаєва.

Адвокат Олексій Оболенець так оцінює нинішню ситуацію: "Наразі складно визначити, наскільки об'єктивними є виконавча влада і французький суд, адже настрої в суспільстві в цілому "перегріті" через убивство нещасного Самюеля Паті. З точки зору права, якщо відкинути емоції, рішення про депортацію не повинні ухвалюватись до завершення розслідування та початку дії вироку у справі про вбивство вчителя".

Тільки тоді, вважає адвокат, стане зрозуміло, чи став Паті жертвою радикальної змови чи дій фанатиків, переконання яких, можливо, і пов'язані з ісламом, але не відповідають принципам цієї релігії.

"Депортація мусульманина до проголошення незалежного судового рішення у справі Паті буде грубим порушенням прав людини", - резюмує адвокат.