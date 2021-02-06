Помер Крістофер Пламмер - культовий актор та зірка "Звуків музики"

Автор фото, Reuters

Канадський актор Крістофер Пламмер, який зіграв одну з головних ролей в знаменитому фільмі "Звуки музики", помер на 92-му році життя.

Пламмер найбільше відомий як виконавець ролі капітана фон Траппа в "Звуках музики". У 2012 році він отримав "Оскара" за роль другого плану у фільмі "Початківці", а в 2018-му був номінований на премію за роль у фільмі "Всі гроші світу".

У "Всіх грошах світу" він зіграв мільярдера Пола Гетті, замінивши Кевіна Спейсі після того, як автори вирішили вирізати всі сцени за участю Спейсі через звинувачення в домаганнях.

Пламмер також знімався у фільмах "Ігри розуму", "Імаджинаріум доктора Парнаса" та "Дівчина з татуюванням дракона".

Автор фото, Reuters

Пламмер помер в своєму будинку в штаті Коннектикут, поруч з ним була його дружина Елейн Тейлор.

Менеджер актора Лу Пітт, який пропрацював з ним 46 років, згадує Пламмера як "видатну людину, яка глибоко любила та поважала свою професію".

"Він був національним надбанням і пишався своїм канадським корінням, - сказав він. - Своїм мистецтвом і своєю людяністю він торкнув наші серця".

"Він завжди буде з нами", - резюмував Пітт.

Американська кіноакадемія та Британська академія кіно і телемистецтва висловили співчуття у зв'язку зі смертю актора.

Кар'єра Пламмера була різноманітною — він грав в бродвейських мюзиклах, з Королівською шекспірівською трупою, знімався на телебаченні та в кіно.

Глядачам на Заході він найбільше запам'ятався фільмом "Звуки музики" - адаптації мюзиклу Річарда Роджерса і Оскара Хаммерстайна, в якому зіграв з Джулі Ендрюс.

Ставлення самого Пламмер до фільму, мабуть, було складним: в інтерв'ю він кілька разів називав його "Звуками мукуса" (Sound of Mucus).

Автор фото, Getty Images

Роботу з Ендрюс він описував так: "Тебе ніби б'ють по голові величезною листівкою до Дня святого Валентина. Кожен день". Втім, Ендрюс і Пламмер дружили.

Врешті-решт він, мабуть, полюбив і сам фільм: в мемуарах в 2008 році Пламмер називає його "теплим, зворушливим, радісним і абсолютно позачасовим".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пламмер та Джулі Ендрюс

Пламмер народився в 1929 році в Торонто і виріс в Монреалі.

Він був єдиною дитиною в сім'ї, в дитинстві вчився грати на піаніно, але врешті-решт вибрав кар'єру актора. У кар'єрі професійного піаніста, за його словами, було "занадто багато самотності та старанної роботи".

Пламмер дебютував на сцені в 1954 році в нью-йоркській постановці "The Starcross Story", але п'єсу зіграли всього один раз.

Кінодебютом Пламмера став фільм 1958 року "Зачарована сценою" Сідні Люмета. Наступного року його номінували на премію "Тоні", але отримав він її тільки в 1974-му за роль Сірано де Бержерака.

У 1970-му на радянські екрани вийшла епічна картина Сергія Бондарчука "Ватерлоо", в якій Пламмер зіграв герцога Артура Веллінгтона.

Автор фото, Tristar Підпис до фото, Пламмер у фільмі "Всі гроші світу"

У 2017 році, коли режисер Рідлі Скотт попросив Пламмера зіграти вирізані сцени з Кевіном Спейсі у фільмі "Всі гроші світу", актор, за його спогадами, відіграв їх за день і отримав номінацію на "Оскар", премію БАФТА та "Золотий глобус".

"Що за людина. Що за талант. Що за життя. Всього два роки тому мені пощастило з ним працювати. Мої співчуття Елейн. За ним сумуватимуть", - сказав Скотт в інтерв'ю журналу Hollywood Reporter.