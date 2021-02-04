Як живе рідне село Навального на Київщині

Навальний - це прізвище носить багато українців у селі Нове Залісся недалеко від Києва. Їх сюди переселили після аварії на Чорнобильській АЕС. Усі ці люди - родичі російського опозиціонера Олексія Навального по лінії батька.

Політик неодноразово розповідав, як приїздив на літо до бабусі у Залісся і називав Чорнобиль історією своєї родини.

Кореспонденти ВВС з'їздили у Нове Залісся, аби дізнатися, що ж пам'ятає далека родина про дитинство найвідомішого опозиціонера Росії.

Дивіться ексклюзивний матеріал Віталія Червоненка і Тетяни Януцевич.