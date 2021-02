Чому Баба Ванга знову популярна та чи передбачила вона коронавірус

Ким була Ванга?

Наскільки пророкам складно домогтися довіри?

Чому Баба Ванга з'явилася саме в Болгарїі

Культ віщунок з'явився на території сучасної Болгарії наприкінці XIX - на початку XX століття, пояснюють болгарські наукові дослідники Петко Іванов з Університету Чикаго і Валентина Ізмірілієва з Колумбійського університету в своїй статті, опублікованій в науковому журналі Folklorica, Journal of the Slavic and East European.