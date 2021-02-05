Чому Баба Ванга знову популярна та чи передбачила вона коронавірус

Йована Георгієвскі

журналістка, сербська служба BBC

Автор фото, УНІАН

Крім розповсюдження коронавірусу, пандемія також посприяла поширенню дезінформації та теорій змови: в інтернеті поновилися чутки про ймовірні пророцтва людей, які нібито могли передбачити майбутнє, хоча цьому немає жодних наукових доказів.

Серед ясновидців, які знову набули популярності через пандемію, - пророчиця Вангелія Пандева з Болгарії, більш відома як Баба Ванга. Її передбачення важливих світових подій викликають інтерес навіть через чверть століття після її смерті.

"Екстрасенси та гороскопи можуть бути нешкідливою розвагою, але слід бути дуже обережним, щоб не стати жертвою шахрайства, особливо якщо ви опинилися в непростих життєвих обставинах", - розповідає белградська психологиня Єлена Зулевич Сербській службі BBC.

"Не можна ухвалювати важливі рішення на основі гороскопу та порад ясновидців", - додає вона.

Одна з найпопулярніших співачок колишньої Югославії Лепа Брена згадала, як вона, за пропозицією болгарських колег, відвідала Вангу у 1989 році під час туру по Болгарії, хоча спочатку не була в захваті від цієї ідеї.

"Ванга була геніальною жінкою, яка щиро намагалася допомогти людям, але мені не сподобалася ідея про те, що я, можливо, не визначаю свою долю сама", - розповідає вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лепа Брена (справжнє ім'я Фахрета Живоїнович, у дівоцтві - Яхич) під час виступу у Сараєво в 2020 році. З 1980-х років вона є символом югославської поп-музики

Ким була Ванга?

Вважається, що Ванга народилася 31 січня 110 років тому в місті Струмиця, яке розташоване у нинішній Північній Македонії, а тоді входило до складу Османської імперії.

З огляду на, те що на початку XX століття на Балканах у більшості дітей не було свідоцтв про народження, антропологи і етнологи, які досліджували феномен Ванги, наводять тільки рік її народження.

Більшу частину життя вона провела в місті Петрич, на південному заході Болгарії.

У народі відомо, що Ванга була сліпою, згідно з легендою, вона осліпла, коли їй було 12 років.

"Вона дійсно була сліпою, але не ходила в окулярах, в яких зазвичай ходять незрячі", - стверджує співачка Лепа Брена.

Вангу нерідко порівнюють з французьким алхіміком Нострадамусом з середніх віків.

Деякі антропологи також називають її болгарською Піфією, порівнюючи її з давньогрецької віщункою з Дельфійського оракула, яка нібито передбачила Олександру Македонському, що він підкорить світ, але не повернеться живим з цього походу.

Олександр Македонський швидше за все помер від малярії, припускають історики.

Наскільки пророкам складно домогтися довіри?

Психологи стверджують, що домогтися довіри не складно.

Ефект Барнума - це "психологічний феномен, коли люди вкрай високо оцінюють точність загальних спостережень, припускаючи, що вони створені індивідуально для них", пояснює психологиня Зулевич.

"Насправді, ці спостереження настільки невизначені і узагальнені, що їх з успіхом можна застосувати і до багатьох інших людей", - пояснює вона.

Зулевич підкреслює, що люди потім найчастіше згадують саме ті спостереження, які пізніше виявилися правильними, і тому роблять висновок, що "так, пророк мав рацію".

Чому Баба Ванга з'явилася саме в Болгарїі

Антропологи стверджують, що поява Ванги саме в Болгарії - не випадковість.

Культ віщунок з'явився на території сучасної Болгарії наприкінці XIX - на початку XX століття, пояснюють болгарські наукові дослідники Петко Іванов з Університету Чикаго і Валентина Ізмірілієва з Колумбійського університету в своїй статті, опублікованій в науковому журналі Folklorica, Journal of the Slavic and East European.

Ванга - найвідоміша представниця цього явища, а її маловідомою на міжнародному рівні попередницею є пророчиця Стойна (1883-1913).

Дослідники відзначають, що біографії двох віщунок ідентичні - Стойна осліпла у дитинстві, після того, як, згідно з легендою, її відвідав Святий Георгій, який забрав у неї зір, але натомість дав можливість побачити майбутнє.

Культ Стойни створювався в рамках християнської традиції, а от її наступниця Ванга, яка більшу частину життя прожила за болгарських комуністів, ніколи відкрито не сповідувала жодну релігію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Комуністичний режим Тодора Живкова (на фото - праворуч) у Болгарії не заважав діяльності Баби Ванги

Дослідники припускають, що це допомогло Ванзі домогтися підтримки правлячої еліти, зокрема, родини впливового лідера болгарських комуністів Тодора Живкова.

"Долари, золото та кубики цукру"

"Лепа Брена - це ти? Я знала, що ти прийдеш до мене", - цими словами, згадує співачка, Ванга привітала Лепу Брену, яка вперше відвідала віщунку в 1989 році.

Брена вирушила до Ванги за порадою болгарських колег, які організували концерт югославської співачки у Софії - столиці Болгарії.

Автор фото, Evgeni Dinev Photography/Getty Images Підпис до фото, Каплиця Святої Параскеви, біля якої похована Баба Ванга. Каплиця знаходиться у селі Рупіте, неподалік від якого жила у містечку Петрич Баба Ванга

"У той час я боялася всіх цих пророків, астрологів і ясновидців, які на телебаченні часто говорили всякі речі про мене", - розповідає співачка.

"Крім того, мені не подобалася ідея, що я, можливо, не визначаю сама свою долю".

Югославській співачці сказали покласти кілька кубиків цукру під подушку в ніч перед візитом.

"Для мене це було дивно, але я все-таки взяла цукор", - каже співачка і стверджує, що через хвилювання з приводу зустрічі з відомою віщункою вона так і не виспалася.

Наступного дня, під'їхавши до будинку, в якому проживала Ванга, Брена побачила "сотні людей, які стояли в черзі".

"Ми не стояли в черзі, просто увійшли, - зізнається співачка. - І це в мені викликало додатковий дискомфорт, тому що всі ці люди прийшли звернутися за допомогою".

Ванга жила "в невеликому будинку, без будь-якої розкоші".

Однак перед будинком були побудовані каса, де співачка оплатила послугу у конвертованих доларах (офіційною валютою у Болгарії був болгарський лев), і пандус, який дозволяє машинам під'їжджати до будинку.

"Коли я прийшла до Ванги, я дала їй в подарунок шовковий шарф і золотий ланцюжок з невеликим кулоном", - розповідає співачка.

"Вона притиснула шарф і ланцюг до грудей, подякувала мені і сказала, що це подарунок від душі".

Співачка і провісниця сиділи на пластикових стільцях в саду.

Ванга відразу ж передбачила співачці, що вона її відвідає ще раз у вересні наступного (1990) року.

Коли Лепа Брена відповіла, що вона збирається зробити творчу перерву наступної осені, коли тур закінчиться, віщунка відповіла, що Брена ніколи не припинить співати, що це доля співачки, її найбільша пристрасть.

"Я це зрозуміла багато років по тому, - стверджує Брена. - Проте я була дуже задоволена її словами і тому страх, який я спочатку відчувала, зник, і я відчула довіру до Ванги".

Знаменита співачка стверджує - збулося все, що Ванга їй передбачила.

"Вона сказала, що я побудую великий будинок, в якому будуть працювати багато співаків і акторів, що вийду заміж за югославського чоловіка у білій формі - я тоді не зрозуміла, що це буде [тенісист] Слободан Жівоїнович, попри те, що ми вже зустрічалися ", - розповідає Брена.

"Ванга також передбачила мені, що у мене будуть тільки сини і що я буду працювати до глибокої старості", - розповідає співачка - мати двох синів.

Лепа Брена каже, що Ванга запитала її, чи хоче співачка дізнатися дату своєї смерті.

"Для мене це було дуже страшно і я відмовилася, але вона мене відразу заспокоїла, сказавши, що я буду жити довго".

Брена дійсно відвідала Болгарію і в наступному, 1990 році.

"У серпні 1990, поки я відпочивала, мені зателефонував мій менеджер Радослав Рака Джокич і сказав, що на початку вересня їдемо до Болгарії".

Залишки недовіри співачки до Ванги на цьому зникли.

"Я переконалася, що вона була жінкою, яка дійсно могла передбачити майбутнє", - каже вона.

Чому Ванга знову набула популярності під час пандемії

Пандемія коронавірусу внесла велику невизначеність в життя багатьох, "а люди в такі часи мають сильне бажання зберегти будь-який контроль над своїм життям", пояснює психологиня Зулевич.

Тому періоди великих змін, якими є і пандемія коронавірусу, - "поживний ґрунт для теорій змови, віри в пророцтва, паранормальних та псевдонаукових теорій".

"Наукові дослідження показують, що люди особливо схильні покладатися на пророцтва в періоди емоційної вразливості, коли вони переживають через майбутнє", - додає психологиня.

Зулевич зазначає, що "в такі моменти ідея, що деякі люди або знання можуть надати почуття безпеки або допомогти нам відновити деякий контроль над життям, може здаватися привабливою."

Вона підкреслює, що "схильність довіряти пророкам і гороскопам не має нічого спільного з інтелектом і освітою людини".

"Всі люди мають однакову потребу у визначеності, і тому у всіх є схильність поринути в ірраціональні думки", - каже Єлена Зулевич.

Що Ванга нібито передбачила на майбутнє?

Ванга давала усні пророцтва і тому важко підтвердити, що вона дійсно передбачила, а що видумали користувачі інтернету.

Список ймовірних пророцтв Ванги англійською мовою, який за останнє десятиліття часто пересилали електронною поштою, містить "передбачення", які найбільш часто цитувала жовта преса в усьому світі.

У цей список так і не увійшла пандемія коронавірусу, попри те, що багато таблоїдів в різних країнах минулого року оголосили, що Ванга давно передбачила коронавірус.

А російські сайти охоче поширюють ймовірні пророцтва Ванги щодо майбутнього Росії - вона нібито передбачила розпад СРСР, прихід Путіна до влади, загибель підводного човна "Курськ" і конфлікти в Чечні і Дагестані.

Серед ймовірних пророцтв, які, як уже зрозуміло, не справдилися, - початок Третьої світової війни у 2010 році.

Ванга нібито передбачила і економічне зростання Китаю, глобальне потепління і абсолютний кінець світу, до якого, щоправда, ще далеко - за її словами, це нібито станеться у 5080 році.