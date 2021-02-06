Вакцинація і безвіз: коли українці знову зможуть вільно подорожувати

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian

Цього літа люди знову родинами відпочиватимуть на пляжах Португалії, Іспанії, Італії та Греції.

"Ми дуже на це сподіваємося". Такий оптимістичний прогноз зробив керівник одного з найбільших лоукостів світу Ryanair Майкл О'Лірі.

І говорив він про подорожі британських родин і відновлення туризму завдяки успіхам вакцинації у Британії.

А як щодо українських родин, які із запровадженням безвізу також мали змогу простіше дістатись європейських туристичних центрів?

Поки Європа щеплюється від Covid-19 і вирішує, чи запроваджувати паспорти вакцинації, які шанси на подорожі є в українців, адже у нас перспективи вакцинації туманні.

Вакцина відкриває кордони?

Попри перебої з поставками у європейських країнах вже другий місяць триває масштабна кампанія вакцинації. Мільйони людей отримали свої перші дози вакцин.

Вакцинацію називають світлом в кінці тунелю і шансом повернутися до нормального життя, а значить і до подорожей.

Автор фото, ВВС

Греція, економіка якої суттєво залежить від туризму, була однією з перших країн ЄС, яка запропонувала запровадити єдиний документ про вакцинацію, який зробить подорожі знову можливими.

"Люди, які вже отримали щеплення, повинні мати можливість мандрувати без обмежень", - написав у січні грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Розробку стандартизованого сертифіката він назвав "нагальним" питанням.

Перспектива спеціальних пільг для щеплених від коронавірусу людей, а також ідея зробити єдиний сертифікат вакцинації, викликали серед європейських країн бурхливі дискусії.

У керівництві ЄС до коронапаспортів ставляться з обережністю. Якщо сертифікат про вакцинацію як медичний документ існує давно, то інші способи його використання, наприклад, для подорожей, у ЄС пропонують відкласти.

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн після наради з лідерами ЄС наприкінці січня.

Серед аргументів вона назвала відсутність даних про те, чи може вакцинована людина передавати інфекцію, а також брак інформації щодо того, як довго зберігається ефект від вакцини.

"Як ви гарантуєте дотримання прав тих людей, які не мають доступу до вакцини, і які інші альтернативи ви пропонуєте тим, хто має законні причини не отримати вакцину?", - адресувала своє звернення президентка Єврокомісії до прихильників корона паспортів.

Не радять вимагати від туристів доказів вакцинації і у Всесвітній організації охорони здоров'я

Попри всі ці застереження низка європейських країн вже розробляє коронасертифікати для вільного переміщення і ззовні, і всередині держав.

Автор фото, unian Підпис до фото, Португалія залишається для українців недосяжною

На початку лютого про намір створити "електронний коронапаспорт" заявила Данія. Там сподіваються, що цей документ зробить можливим поїздки за кордон і послабить карантинні обмеження всередині країни.

Схиляються до ідеї запровадження коронапаспортів задля розвитку туризму та відновлення економіки ще у низці країн ЄС - це Швеція, Іспанія, Кіпр, Португалія, Данія, Естонія, Ісландія.

Закликають вводити паспорти вакцинації і відновлювати подорожі у Всесвітній туристичній організації.

"Розгортання вакцин - це крок у правильному напрямку, але перезапуск туризму не може чекати. Вакцини повинні бути частиною більшого скоординованого підходу, що включає сертифікати та пропуски для безпечних подорожей", - заявив Зураб Пололікашвілі, генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації, яка опікується туризмом у всьому світі.

Але уряд Німеччини виступив проти того, щоб люди, які отримали коронавірусну вакцину, мали особливі права та привілеї, такі як свобода подорожей. Ніякого особливого ставлення до вакцинованих людей, заявив Горст Зеєгофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Вакцинація від COVID поки що вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн ЄС, розбиває надії на вільні подорожі з коронапаспортами Жозеп Боррель, високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки.

Що таке коронапаспорт?

То що ж це за документи, про які тривають такі дискусії, і який називають то коронапаспортом, то паспортом імунізації?

Відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, вже багато років існує міжнародний сертифікат про вакцинацію або свідоцтво про вакцинацію.

Його видають людині для підтвердження певної вакцинації. Такі документи вимагають, наприклад, при в'їзді в Анголу, Гану, Гвінея-Бісау, Камерун. Тобто країни, де є загроза поширення таких небезпечних хвороб, як жовта лихоманка чи поліомієліт.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію зазвичай заповнюється англійською або на вимогу іншими мовами. На ньому ставлять штамп установи, де проводять щеплення, і підпис лікаря. Свідоцтво дійсне тільки в тому випадку, якщо застосовувалась вакцина, яка затверджена ВООЗ.

Після появи вакцин від коронавірусу деякі країни при перетині кордону вже почали вимагати свідоцтва про вакцинацію замість ПЛР-тестів. Деякі авіакомпанії заявили, що пускатимуть на борт лише вакцинованих людей.

Таким чином медичний документ почав надавати привілеї і для подорожей.

Свідоцтва про отримання вакцинації почали називати паспортами імунізації, коронапаспортами, тобто документами, які підтверджують наявність імунітету від коронавірусу, хоча сам факт проведення вакцинації стовідсоткову наявність такого імунітету не доводить.

У Данії та ще кількох європейських країнах вже розробляють цифрові версії таких сертифікатів у вигляді QR-кодів, додатків на смартфонах та навіть електронних браслетів.

Вони можуть містити інформацію про тест на COVID-19, результати тестів на антитіла, свідоцтва про щеплення.

Україна і корона паспорти?

Поки у Європі дискутують про використання паспортів вакцинації, в Україні все ще чекають на перші вакцини.

У МОЗ обіцяють за два роки щепити близько 20 мільйонів людей, почати обіцяють в лютому.

То чи отримають українці свої коронапаспорти?

"Якщо людині таке свідоцтво буде потрібне, то видавати його будемо", - відповідає головний санітарний лікар Віктор Ляшко, спеціально використовуючи слово свідоцтво, а не коронапаспорт чи паспорт з імунізації.

За його словами, дані про вакцинацію українців будуть вносити в електронну систему охорони здоров'я, де є медична картка пацієнта. Планується, що згодом можна буде натиснути дві кнопки і отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію з підписом лікаря і печаткою.

Такі свідоцтва в Україні наразі видають про вакцинацію від гепатиту і жовтої лихоманки.

В Україні ледь не на кожному кроці продають фальшиві негативні ПЛР-тести, то чи можливо, що ця ж історія повториться і з документами про вакцинацію?

"Завжди хтось щось підробляє, хтось паспорти, а хтось долари. Треба звертатися до правоохоронних органів. Але поки що міжнародним законодавством не передбачено якихось спеціальних голограм для захисту цих документів", - говорить пан Ляшко.

Автор фото, unian

Коли відкриється Європа?

Поки ж українці чекають на щеплення і свої свідоцтва про вакцинацію, країни ЄС, з якими у нас колись був безвізовий режим, залишаються все ще закритими.

Виключенням є люди, які мають дозвіл на проживання у ЄС, члени їхніх родин, люди, які їдуть на навчання і лікування. Також можуть в'їжджати до Євросоюзу сезонні робітники, транзитні пасажири, моряки.

Єдина країна ЄС, де обіцяли незабаром відкрити кордони для українців, це Кіпр. За прогнозами, станеться це у березні.

Якщо брати до уваги коронавірусну статистику, Україна давно могла розраховувати на те, щоб увійти до контрольного списку для розгляду питання про відкриття кордонів з ЄС. Але цього чомусь не сталося, кажуть у МЗС України.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, станом на кінець січня, у ЄС було 453 хворих на 100 тисяч населення, тоді як в Україні цей показник 204 людини на 100 тисяч.

ЄС раніше обіцяв відкривати кордони для тих країн, де ситуація з коронавірусом краща, або принаймні така ж, як в середньому у ЄС.

Хоча лунають застереження, що українським офіційним цифрам випадків коронавірусу можуть не до кінця довіряти в ЄС.

Автор фото, unian Підпис до фото, Поки закордонні мандрівки недосяжні, українцям радять відпочивати вдома

"Безперечно, рано чи пізно ситуація з цим налагодиться ", - оптимістично говорить про шанси українців знову подорожувати до ЄС Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму. При цьому визнає, що будь-які прогнози робити важко.

Однак, одним із головних ризиків під час подорожі за кордон, за її словами, досі залишається складна процедура повернення додому у випадку, якщо людина там захворіє.

Тому в уряді українцям рекомендують підтримувати місцевий бізнес, який сплачує податки, і подорожувати Україною.

У МЗС радять українцям перевіряти перед мандрівкою правила в'їзду до країн на сайтах tripadvisor.mfa.gov.ua та reopen.europa.eu.

Але ситуація виглядає так, що навіть коли багато "безвізових" країн ЄС відкриють для нас кордони, але масової вакцинації тут ще не буде, то подорожі будуть проблематичні. Адже наразі виключати запровадження паспортів вакцинації у більшості країн ЄС не можна.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Топ-5 ідей для швидкого відпочинку в Україні від засновника агенції подорожей.