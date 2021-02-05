Ніс почорнів і почався некроз. Як акторка постраждала від ринопластики

Керрі Аллен

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Автор фото, Sina Weibo/Gao Liu Підпис до фото, Гао Лю хотіла покращити зовнішність, а натомість отримала некроз тканин носа

Китайська акторка розповіла про жахливі наслідки пластичної хірургії та оприлюднила фото почорнілого носа.

Гао Лю - молода китайська співачка і акторка, що знялася у кількох фільмах і телепрограмах. Її кар'єра стрімко розвивалась, але раптом дівчина зникла з публічного простору.

Причина - невдала пластична операція, що призвела до некрозу, тобто відмирання тканин на кінчику носа.

Про це акторка розповіла в популярній у Китаї соцмережі Sina Weibo, де у неї 5 млн підписників.

Як каже Лю, вона зважилась на ринопластику, оскільки думала, що це допоможе їй в кар'єрі.

В жовтні минулого року друг познайомив її з пластичним хірургом з Гуанчжоу.

"Вся процедура тривала чотири години. Я думала, що стану привабливішою, - розповіла Гао Лю своїм підписникам. - І не очікувала, що ці чотири години стануть початком кошмару".

Автор фото, Sina Weibo/Gao Liu Підпис до фото, Китайські користувачі соцмереж були шоковані наслідками невдалої пластики

Після операції в носі дівчини з'явилось "подразнення і свербіння", а потім - хронічна інфекція, хоча лікарі обіцяли, що вона зможе повернутись до роботи в грудні-січні.

"Шкіра на кінчику носа ... почорніла, а потім почався некроз", - розповіла Лю, додавши, що у неї навіть були думки про самогубство.

Вона каже, що два місяці провела в лікарні та втратила контракти на 62 тисячі доларів США.

Повторну операцію, щоб відновити ніс і повернути колишню зовнішність, можна зробити не раніше, ніж через рік, скаржиться акторка.

Автор фото, Sina Weibo/Gao Liu

Популярний в Китаї новинний сайт The Paper виклав загальнодоступні дані управління охорони здоров'я, згідно з якими клініка, де зробили операцію Гао Лю, отримала п'ять адміністративних штрафів з березня по жовтень 2020 року.

Які саме були порушення - незрозуміло.

Триває слідство.

Історія Гао Лю спровокувала дискусію про стан пластичної хірургії в Китаї.

У соціальних мережах люди закликають притягнути до відповідальності недбалих лікарів. Інші - врегулювати норми пластичної хірургії загалом.

Корекція зовнішності настільки популярна в Китаї, що в 2004 році в країні пройшов конкурс краси серед тих, хто ліг під ніж хірурга.

Пластика особливо поширена серед молоді. У 2019 році газета South China Morning Post писала, що майже дві третини з 20 мільйонів пацієнтів пластичних хірургів у 2018 році були молодші 30 років, а "кожен п'ятий - молодше 21 року".

Багато випускників середніх шкіл роблять "пластичні операції перед вступом до університету, сподіваючись, що це підвищить їхні шанси знайти роботу і кохання", додає видання.

Однак шалений попит на такі процедури призвів до того, що багато клінік працюють без сертифікатів або наймають некваліфікованих хірургів.

У квітні минулого року Державна рада Китаю заявила про "зростання порушень" по всій країні, наголошуючи, що операції можуть робити тільки фахівці, що мають ліцензію.

Але, як зазначає новинний сайт Global Times, багато китайців вважають чинні норми "хаотичними", а зупинити роботу нелегальних клінік дуже важко. Тільки в 2019 році "їхня кількість перевищила 60 тисяч ... Це в шість разів більше, ніж державних медзакладів".