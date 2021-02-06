Світове відкриття українських учених в Антарктиці

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Світове відкриття українських учених в Антарктиці

Українські вчені відкрили новий вид п'явки у водах Антарктики. Це відкриття розширює розуміння еволюційної історії світового океану та контактів між Арктикою і Антарктикою мільйони років тому.

Нову п'явку Pterobdellina vernadskyi назвали на честь Володимира Вернадського та української антарктичної станції. 6 лютого виповнюється 25 років, відколи Велика Британія завершила передачу Україні антарктичної станції "Фарадей", яка відтоді стала називатися "Академік Вернадський".

ВВС News Україна поговорила зі співавторами відкриття Сергієм Утєвським, професором кафедри зоології та екології тварин та Андрієм Утєвським, доцентом кафедри зоології, старшим науковим працівником Національного антарктичного наукового центру.

Матеріал В'ячеслава Шрамовича та Вікторії Жуган.