Катастрофа і приниження. Чим завершився візит голови дипломатії ЄС Борреля до Москви

Юрі Вендік

BBC News

Автор фото, Josep Borrell Twitter Підпис до фото, Голова дипломатії Європейського Союзу, іспанський соціаліст Жозеп Боррель та багаторічний керівник МЗС Росії Сергій Лавров

Європейські політики та фахівці з Росії демонструють рідкісну єдність щодо підсумків візиту глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля в Москву. Прекраснодушна спроба Борреля протягнути Росії руку стала ганебним провалом, кажуть вони.

Жозеп Боррель відправився до Москви у той самий час, коли в Євросоюзі обговорюють нові санкції проти російських вищих чиновників і магнатів як відповідь на переслідування Олексія Навального і придушення мирних акцій протесту.

Сам глава Служби зовнішніх дій Євросоюзу пояснює, що поїхав в Росію, оскільки, з одного боку, впевнений, що контакти з нею потрібно підтримувати, попри розбіжності, а з іншого - визнав за необхідне зібрати інформацію перед самітом ЄС в кінці березня, на якому буде обговорюватися політика щодо Росії.

Але, на думку критиків Борреля, те, як він виступив у Москві і що говорив, дозволяє назвати його візит катастрофічним провалом.

Автор фото, Josep Borrell Twitter Підпис до фото, Боррель не спробував ні зустрітися з Навальним, ні нагадати Росії про анексований Крим, кажуть європейські критики візиту дипломатичного голови ЄС до Москви

"В цілому виступ Борреля був катастрофою. Він визнав, що ЄС не зробив ніяких кроків у бік ухвалення нових санкцій щодо Росії через справу Навального. Потім Боррель, колишній міністр закордонних справ Іспанії, стояв і мовчав з напівусмішкою на обличчі, коли [глава МЗС Росії Сергій] Лавров у заключному слові вилаяв ЄС, назвавши його "ненадійним партнером", - пише європейська версія міжнародного видання Politico.

"Боррель сказав, що він передав невдоволення ЄС арештом Навального, - продовжує Politico, - але його слова виявилися у тіні напористої відповіді Лаврова, який знову заявив про сумніви у висновках Заходу щодо отруєння Навального бойовою нервово-паралітичною речовиною - висновках, які канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто оголосила у Берліні, де лікували Навального. Лабораторії у Франції і Швеції, як і Організація із заборони хімічної зброї, підтвердили висновки німців".

Від імені найбільшої фракції в Європарламенті - фракції Європейської народної партії - візит Борреля жорстко розкритикувала її віцеголова, колишня міністр закордонних справ Латвії Сандра Калнієте.

"Виступ на спільній пресконференції з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в той час, коли провідний опозиційний політик Олексій Навальний знову під судом за політично вмотивованими звинуваченнями, не допомагає його справі. Це - ляпас усім, хто захищає демократію", - заявила Калнієте.

"Візит [...] мав би сенс тільки тоді, якщо б він відвідав Олексія Навального і провів ґрунтовну розмову з тими, хто стоїть за демократію. У реальності Боррель навіть не спробував зустрітися з Навальним. І навіть не спробував нагадати про Крим. Ми очікували від Верховного представника ЄС із закордонних справ, що він буде захищати європейські цінності, а не стане інструментом кремлівської пропаганди", - обурилась Калнієте, яка відповідає у фракції ЄНП за зовнішню політику.

Відомий політолог і фахівець з Росії та Східної Європи Марк Галеотті в статті у британському журналі Spectator нагадує, що багато хто закликав Борреля скасувати візит.

Жозеп Боррель, з точки зору Галеотті, даремно не послухався.

"Це був майстер-клас всього найгіршого у дипломатії Євросоюзу. Суперечливий візит Борреля в Москву став тріумфом. Правда, на жаль, тріумфом для росіян", - пише Галеотті.

Автор фото, МЗС Росії

Галеотті, як і багато інших коментаторів, зазначає, що Боррель не спробував зустрітися ні з Навальним, ні хоча б з його соратниками. Що порадував росіян заявами про відсутні (поки що) конкретні плани нових санкцій, але у відповідь почув від Лаврова звинувачення у "ненадійності", і що до того ж Росія в день візиту оголосила про висилку дипломатів трьох країн ЄС, звинувативши їх в участі у акціях протесту.

"Кремль хоче довести, що його не залякати і що він не стане через санкції змінуювати свою політику. З огляду на те, що росіяни, схоже, побоюються лізти в бійку з адміністрацією Байдена, можливо, вони відчули, що можна безкарно покуражитися над Боррелем та ЄС. Подивимося, чи мали вони рацію щодо цього", - пише Марк Галеотті.

Перша можливість "подивитися" буде 22 лютого на черговій нараді міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Глава російської редакції "Німецької хвилі" Крістіан Тріпп прогнозує, що результати візиту Борреля обов'язково вплинуть і на дискусію глав МЗС країн ЄС, і на рішення саміту в кінці березня.

"Руку, яку Боррель настільки явно простягнув Москві, та так само демонстративно відштовхнула. Уряди деяких країн ЄС спочатку проявили нерішучість, коли розглядалося питання про введення нових санкцій проти Росії через несправедливий судовий вирок Навальному. Тепер, коли Боррель повертається з Москви ображеним і з порожніми руками, подальші санкції неминучі ", - пише Тріпп.

Голова комітету з питань зовнішньої політики парламенту Естонії Марко Міхкельсон вважає, що вся атмосфера у відносинах ЄС та Росії з урахуванням судів над Навальним та інших подій зараз дуже невдала для візиту в Москву.

"Поїхати в Москву і слухати там лекцію Лаврова про те, який Євросоюз неконструктивний і ненадійний партнер, і як в Євросоюзі обходяться з демонстрантами ще жорсткіше, ніж в Росії, і як Росія захищає міжнародне право - це все були дуже агресивні заяви. Я б навіть сказав, негідні з боку Лаврова щодо Борреля, який все ж таки прилетів до Москви шукати хоч якісь можливості діалогу", - цитує Міхкельсона естонська телерадіокомпанія ERR.

Автор фото, Josep Borrell Twitter Підпис до фото, У кінці свого візиту Боррель поклав квіти на місці розстрілу Бориса Нємцова й опублікував фото з заявою про проблеми опозиції та свободи слова в Росії

А британська газета Telegraph назвала візит Борреля "принизливим" і процитувала анонімного колишнього високопоставленого чиновника адміністрації США (за президента Барака Обами), який сказав, що Боррелю не треба було їхати в Москву, не подбавши заздалегідь про хоча б якийсь відчутний результат візиту.

"Не надто гарний виступ Борреля. Він виявився непідготовленим. Лавров грав за своїми правилами і отримав все, що хотів", - сказав газеті європейський дипломат, який також побажав залишитися неназваним.

А один з видних і рішучих британських євроскептиків, колишній лідер Консервативної партії Ієн Данкан Сміт висловився коротко і без дипломатичних обертів.

"Це приклад того, як ЄС цілує Росію з тильного боку", - заявив брекзітер.