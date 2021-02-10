Турчинов: Порошенко готовий стати прем’єром, а Навальний - союзник
На фоні скандалу із запровадженням РНБО та президентом Зеленським санкцій щодо політичного соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, що призвело до блокування трьох "проросійських телеканалів", почали лунати закиди у бік попередньої влади. Адже вона, як твердить частина експертів, не захотіла сваритись з паном Медведчуком.
Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповів BBC, чому не зробив того, на що наважились його наступники. І чому санкції проти телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, мали ввести одразу після президентських виборів навесні 2019 року.
Віктор Медведчук називає дії влади політичним переслідуванням.
Зараз пан Турчинов очолює штаб партії "Європейська солідарність". У інтерв'ю він також розповів про перспективи політичного союзу "Європейської солідарності" зі "Слугою народу", чи може Петро Порошенко стати прем'єр-міністром та як Україні варто сприймати Олексія Навального.
Відтермінування на два роки
"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна.
За його словами, з ним були правові складнощі: "Справа в тому, що санкції за законом застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок застосування санкцій - участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування".
Інша перепона, за його словами, полягала у старті президентської кампанії 2019 року: "Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам".
"Щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, СБУ доручили зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Такі кримінальні справи були відкриті. Запровадити санкції на підставі зібраних доказів планувалось одразу після президентських виборів", - відзначає екссекретар Радбезу.
"Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - відзначив Олександр Турчинов.
Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону мовлення на п'ять років каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" пізно ввечері 2 лютого.
За словами Володимира Зеленського, це зробили "одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього".
В Офісі президента пояснили, що "рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв'язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями".
Віктор Медведчук та його соратник Тарас Козак заперечують можливі обвинувачення у співпраці з терористичними організаціями та називають санкції безпідставними.
Багато експертів зауважили, що попередня влада та президент Петро Порошенко цього не зробили і натякали на певні політичні інтереси та нібито домовленості з паном Медведчуком.
"Єдиний реальний крок" Зеленського
Водночас Олександр Турчинов вважає правильними такі санкції щодо каналів.
"Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - розповів він про рішення часів президента Порошенка.
І додав, що через такий підхід тодішню українську владу багато критикували через нібито порушення свободи слова.
"Але ці питання потрібно розрізняти, адже є питання свободи слова, а є - інформаційної безпеки, коли через підконтрольні РФ засоби комунікації нав'язувалися руйнівні для країни наративи", - вважає колишній секретар РНБО.
Блокування "телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" він назвав чи не єдиним за два роки реальним кроком влади для зміцнення нацбезпеки.
Чи можуть закрити інші канали?
На питання про те, чи не побоюються у "Європейській солідарності" тепер можливих обмежень з боку влади проти інших телеканалів, зокрема "Прямого" та "5-го каналу", Олександр Турчинов відповів: "На жаль, є такі спроби".
Зокрема він нагадав про відкриту ДБР справу проти "Прямого" - там розслідують питання купівлі-продажу телеканалу, який пов'язують з Петром Порошенком.
"Але з названими вами каналами повторити подібне буде неможливо. Тому що тут вже тероризм не притягнеш", - вважає Олександр Турчинов.
"5 канал" належить Петру Порошенку, а "Прямий" офіційно не є його власністю, але має дуже дружню інформаційну політику.
Одразу після запровадження санкцій Володимир Зеленський зустрівся з керівниками українських телеканалів та запевнив, що в Україні не йде мова про згортання свободи слова.
"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - заявив президент.
У нещодавньому зверненні до українців пан Зеленський вкотре критикував попередника за те, що той сам не заборонив "проросійські канали".
"Окремо я хочу звернутися до одного народного депутата, відомого монополіста патріотизму, батька і матері, можна сказати, Української держави, де все починали він і його команда. Ну, звісно. І заснування Запорізької січі, і безвіз, і хрещення Київської Русі", - присвятив Петру Порошенку левову частку свого звернення Зеленський.
"Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen", - заявив тоді Зеленський, критикуючи заяви команди Порошенка, що вони також боролись з російською пропагандою.
Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенка
У 2021 році очевидними стали проблеми монобільшості й все частіше говорять про можливе розширення коаліції в Раді.
Відповідаючи на питання BBC News Україна про те, чи може "Європейська солідарність" теоретично увійти у парламентську більшість разом зі "Слугою народу", якщо ця політсила запропонує такий варіант, Олександр Турчинов припустив, що це можливо.
"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння".
Наразі публічно у "Слузі народу" допускали певну співпрацю з "Батьківщиною", але перспективи нової коаліції туманні.
Натомість Олександр Турчинов виступає за об'єднання "конструктивних сил".
"Одна із задач, чому я погодився очолити штаб "Європейської солідарності" - це якраз спроба об'єднати демократичні, конструктивні сили, щоби взявши більшість у Верховній Раді, сформувати компетентний уряд і забезпечити динамічний розвиток країни, її європейську та євроатлантичну інтеграцію", - пояснив політик.
А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".
Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради.
"Далі будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути", - додав Турчинов.
Президент Володимир Зеленський продовжує гостро критикувати свого попередника Петра Порошенка, проте частину законів у парламенті "Слуга народу" схвалює і завдяки голосам фракції ЄС.
Навальний - не друг України, але союзник
У розмові з BBC News Україна Олександр Турчинов розповів також про те, як він сприймає нинішні протести у Росії навколо арешту та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України", - пояснив екссекретар Радбезу.
"Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять", - додав він.
З Олександром Турчиновим спілкувалися В'ячеслав Шрамович та Святослав Хоменко.