Турчинов: Порошенко готовий стати прем’єром, а Навальний - союзник

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Олександр Турчинов з грудня 2014 до травня 2019 року був секретарем Ради нацбезпеки та оборони, а перед тим кілька місяців виконував обов'язки президента України на початку 2014 року

На фоні скандалу із запровадженням РНБО та президентом Зеленським санкцій щодо політичного соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, що призвело до блокування трьох "проросійських телеканалів", почали лунати закиди у бік попередньої влади. Адже вона, як твердить частина експертів, не захотіла сваритись з паном Медведчуком.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповів BBC, чому не зробив того, на що наважились його наступники. І чому санкції проти телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, мали ввести одразу після президентських виборів навесні 2019 року.

Віктор Медведчук називає дії влади політичним переслідуванням.

Зараз пан Турчинов очолює штаб партії "Європейська солідарність". У інтерв'ю він також розповів про перспективи політичного союзу "Європейської солідарності" зі "Слугою народу", чи може Петро Порошенко стати прем'єр-міністром та як Україні варто сприймати Олексія Навального.

Відтермінування на два роки

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Володимир Зеленський пояснив, що санкції проти трьох каналів запровадили тоді, коли для цього з'явилися достатні підстави

"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна.

За його словами, з ним були правові складнощі: "Справа в тому, що санкції за законом застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок застосування санкцій - участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування".

Інша перепона, за його словами, полягала у старті президентської кампанії 2019 року: "Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам".

"Щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, СБУ доручили зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Такі кримінальні справи були відкриті. Запровадити санкції на підставі зібраних доказів планувалось одразу після президентських виборів", - відзначає екссекретар Радбезу.

"Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - відзначив Олександр Турчинов.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Заблоковані канали пов'язують з лідером ОПЗЖ Віктором Медвелчуком, хоча офіційно вони належать політику з цієї ж політсили Тарасу Козаку

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону мовлення на п'ять років каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" пізно ввечері 2 лютого.

За словами Володимира Зеленського, це зробили "одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього".

В Офісі президента пояснили, що "рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв'язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями".

Віктор Медведчук та його соратник Тарас Козак заперечують можливі обвинувачення у співпраці з терористичними організаціями та називають санкції безпідставними.

Багато експертів зауважили, що попередня влада та президент Петро Порошенко цього не зробили і натякали на певні політичні інтереси та нібито домовленості з паном Медведчуком.

"Єдиний реальний крок" Зеленського

Автор фото, Фейсбук Олександра Турчинова

Водночас Олександр Турчинов вважає правильними такі санкції щодо каналів.

"Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - розповів він про рішення часів президента Порошенка.

І додав, що через такий підхід тодішню українську владу багато критикували через нібито порушення свободи слова.

"Але ці питання потрібно розрізняти, адже є питання свободи слова, а є - інформаційної безпеки, коли через підконтрольні РФ засоби комунікації нав'язувалися руйнівні для країни наративи", - вважає колишній секретар РНБО.

Блокування "телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" він назвав чи не єдиним за два роки реальним кроком влади для зміцнення нацбезпеки.

Чи можуть закрити інші канали?

На питання про те, чи не побоюються у "Європейській солідарності" тепер можливих обмежень з боку влади проти інших телеканалів, зокрема "Прямого" та "5-го каналу", Олександр Турчинов відповів: "На жаль, є такі спроби".

Зокрема він нагадав про відкриту ДБР справу проти "Прямого" - там розслідують питання купівлі-продажу телеканалу, який пов'язують з Петром Порошенком.

"Але з названими вами каналами повторити подібне буде неможливо. Тому що тут вже тероризм не притягнеш", - вважає Олександр Турчинов.

"5 канал" належить Петру Порошенку, а "Прямий" офіційно не є його власністю, але має дуже дружню інформаційну політику.

Одразу після запровадження санкцій Володимир Зеленський зустрівся з керівниками українських телеканалів та запевнив, що в Україні не йде мова про згортання свободи слова.

"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - заявив президент.

У нещодавньому зверненні до українців пан Зеленський вкотре критикував попередника за те, що той сам не заборонив "проросійські канали".

"Окремо я хочу звернутися до одного народного депутата, відомого монополіста патріотизму, батька і матері, можна сказати, Української держави, де все починали він і його команда. Ну, звісно. І заснування Запорізької січі, і безвіз, і хрещення Київської Русі", - присвятив Петру Порошенку левову частку свого звернення Зеленський.

"Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen", - заявив тоді Зеленський, критикуючи заяви команди Порошенка, що вони також боролись з російською пропагандою.

Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенка

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У кінці липня 2020 року Олександр Турчинов очолив штаб партії Петра Порошенка "Європейська солідарності"

У 2021 році очевидними стали проблеми монобільшості й все частіше говорять про можливе розширення коаліції в Раді.

Відповідаючи на питання BBC News Україна про те, чи може "Європейська солідарність" теоретично увійти у парламентську більшість разом зі "Слугою народу", якщо ця політсила запропонує такий варіант, Олександр Турчинов припустив, що це можливо.

"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".

Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння".

Наразі публічно у "Слузі народу" допускали певну співпрацю з "Батьківщиною", але перспективи нової коаліції туманні.

Натомість Олександр Турчинов виступає за об'єднання "конструктивних сил".

"Одна із задач, чому я погодився очолити штаб "Європейської солідарності" - це якраз спроба об'єднати демократичні, конструктивні сили, щоби взявши більшість у Верховній Раді, сформувати компетентний уряд і забезпечити динамічний розвиток країни, її європейську та євроатлантичну інтеграцію", - пояснив політик.

А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".

Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради.

"Далі будемо виправляти те, що вони зробили. Я дуже хочу, щоб не було повторення 2014 року, коли система вже була повністю некерованою, країна була на межі катастрофи, була повноцінна війна. Саме тому я сподіваюся, що вистачить якщо не розуму, то хоча б інстинкту самозбереження [у нинішньої влади], щоб піти на дострокові вибори і віддати той тягар, який вони не можуть тягнути", - додав Турчинов.

Президент Володимир Зеленський продовжує гостро критикувати свого попередника Петра Порошенка, проте частину законів у парламенті "Слуга народу" схвалює і завдяки голосам фракції ЄС.

Навальний - не друг України, але союзник

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У розмові з BBC News Україна Олександр Турчинов розповів також про те, як він сприймає нинішні протести у Росії навколо арешту та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник, тому що він, як і ми, бореться з режимом Путіна. І послаблення та повалення цього режиму в будь-якому форматі є в інтересах України", - пояснив екссекретар Радбезу.

"Тому я дивлюся на Навального як на союзника. Тому що "ворог нашого ворога" - наш союзник. Росія - це колос на глиняних ногах. І рано чи пізно - хочеться вірити, що не дуже пізно, режим Путіна повалять", - додав він.

З Олександром Турчиновим спілкувалися В'ячеслав Шрамович та Святослав Хоменко.