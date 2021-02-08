Асканія-Нова: як зимують звірі і птахи
Заповіднику "Асканія-Нова" у Херсонській області 8 лютого виповнюється 100 років.
Хоча як приватний заклад він існував ще довше - з кінця 19-го століття.
Нині це місце є домом для 120 видів ссавців і птахів і 2 тисяч рослин.
А деякі біологічні види - як кінь Пржевальського - вдалося зберегти саме завдяки тому, що їх колись поселили в Асканії. Звідти, до речі, їх заселили і в Зону відчуження.
Про те, як зимують звірі і для яких пташок "Асканія-Нова" є "теплим краєм", розповідає Віктор Гавриленко, який вже кілька десятків років працює директором заповідника.
Над відео працювали Єлизавета Жарких, Микола Леоненко і Роман Лебедь.
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