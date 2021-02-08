Асканія-Нова: як зимують звірі і птахи

Заповіднику "Асканія-Нова" у Херсонській області 8 лютого виповнюється 100 років.

Хоча як приватний заклад він існував ще довше - з кінця 19-го століття.

Нині це місце є домом для 120 видів ссавців і птахів і 2 тисяч рослин.

А деякі біологічні види - як кінь Пржевальського - вдалося зберегти саме завдяки тому, що їх колись поселили в Асканії. Звідти, до речі, їх заселили і в Зону відчуження.

Про те, як зимують звірі і для яких пташок "Асканія-Нова" є "теплим краєм", розповідає Віктор Гавриленко, який вже кілька десятків років працює директором заповідника.

Над відео працювали Єлизавета Жарких, Микола Леоненко і Роман Лебедь.