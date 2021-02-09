Як Зеленський і Степанов обіцяли перемогу над Covid, а їм не вірили

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian Підпис до фото, Зеленський: перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Коли ж буде цей місяць?

Президент, прем'єр і міністр охорони здоров'я публічно і одними з перших можуть вакцинуватися від коронавірусу, щоб довести українцям, що вакцини - безпечні.

При чому очільник МОЗ готовий це зробити будь-якою вакциною, яка приїде до України.

До вакцинації в Україні все готово, запевняють урядовці - є лікарі, є мобільні бригади, є кабінети щеплень.

Немає лиш самих вакцин.

У понеділок, 8 лютого, у Києві почався масштабний форум, присвячений боротьбі з Covid-19, де політики і чиновники багато і яскраво говорили про те, як Україна гарно справляється з пандемією.

Після деяких виступів складалося враження, що коронавірус - вже позаду, а вакцини - вже тут.

Українці - не кролики

Вся країна вже кілька місяців запитує, коли ж до України привезуть вакцину. І ніхто довго не міг дати відповіді на прості питання - коли і які?

Просто перед початком форуму з'явилась новина про те, що Україна нарешті закупляє 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca та Novavax. Тож на форумі президенту таки було про що розповісти.

"Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця, вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці", - заявив Володимир Зеленський.

А ще надлишки своїх вакцин Україні віддаватимуть інші країни, про що, за словами президента, вже домовилися з Польщею.

Автор фото, unian

Володимир Зеленський оголосив, що як головнокомандувач буде вакцинуватися з військовими, пообіцяв щепити своїх батьків, щоб довести, що вакцина - безпечна. При цьому заявив, що громадяни України - "це люди, точно не кролики", тому експериментувати на них з російською вакциною ніхто не буде.

Крім того, він зробив досить резонансу заяву про те, що, вакцинація проти коронавірусу є добровільною, але все ж має бути обов'язковою для деяких професій - держслужбовців, які "мають багато контактів", працівників шкіл, вишів і лікарень.

Також пообіцяв пільги і послаблення карантину для тих, хто перехворів або вакцинувався. Однак, не дав якихось додаткових пояснень, як люди будуть доводити наявність імунітету.

(Не) Стабілізована пандемія

"Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти Covid-19", - не без гордості говорив на форумі очільник МОЗ Максим Степанов. Але вакцини десь ще в дорозі.

Попри обіцянки, що до України ось-ось привезуть мільйони доз, ні президент, ні очільник МОЗ, ні головний санітарний лікар не могли сказати точну дату перших поставок вакцин.

Орієнтовно - це буде лютий-березень, кажуть чиновники.

Автор фото, unian

Але урядовці кілька разів пообіцяли, що вже найближчим часом українці отримають спеціальний сайт, де можна буде онлайн записуватися на вакцинацію.

На форумі кілька разів звучали досить схвальні відгуки на адресу України про зусилля у подолані пандемії від міжнародних партнерів - ВООЗ, ЄС, ЮНІСЕФ, та США.

На думку міністра охорони здоров'я, ситуація з коронавірусом в Україні взагалі стабілізувалася, про що, за його словами, свідчать дані статистики. За минулу добу в Україні зафіксували 2141 випадок Covid-19.

"Ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих", - заявив Степанов і пообіцяв, що за таких обставин нового жорсткого локдауну до травня не буде.

Правда, не була оптимістичною щодо ковідної статистики в Україні керівниця ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер. За її словами, в деяких регіонах спостерігається зростання захворюваності, в Україні проводять критично недостатньо тестів, а реальна кількість хворих більша в рази.

Виступаючи на форумі, пані Сільвандер попередила Україну про ризики повільної вакцинації.

"Якщо вакцинація не буде проводитися оперативно, і люди помітять, що погана організація, розподіл не спрацьовує, то це вплине негативно на їхню довіру до кампанії", - сказала керівниця ЮНІСЕФ в Україні.

До того ж за тим, як буде вакцинуватися Україна, за її словами, будуть стежити інші країни, наприклад, сусіди України з ЄС. І якщо з вакцинацією будуть проблеми, то кордони так і будуть закриті.

Кордони і коронапаспорти

Про шанси українців знову вільно подорожувати говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що наразі неможливо прогнозувати точну дату відкриття кордонів, але до літа можуть запровадити певні послаблення для подорожей.

На виступ очільника МЗС гостро відреагував із зали губернатор Чернівецької області Сергій Осачук, який запитав міністра, чи не чесніше було б закликати українців залишатися вдома у 2021 році, адже коронавірус не літає сам у повітрі, його перевозять люди, у тому числі під час подорожей.

За словами пана Осачука, Чернівецька область, як прикордонна, одна з перших відчула на собі удар Covid-19, коли українці масово поверталися з-за кордону.

Водночас президент Зеленський вважає, що вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від Covid-19. Інакше Європа навряд чи відкриє кордони.

При цьому голова держави додав, що не впевнений у тому, що коронапаспорт буде запроваджений у всіх країнах світу, але вважає, що "це допоможе".

Зеленський заявив, що після початку вакцинації режим в'їзду для іноземців в Україну має бути дзеркальний тим умовам, які інші країни ставлять для в'їзду українців.

Поки президент оголошував промову про успіхи України у боротьбі з коронавірусом, на полях форуму демонстрували сучасне медичне обладнання - апарати ШВЛ, монітори, маски, захист для лікарів, яким позаздрили б реанімації багатьох районних лікарень України. Учасники форуму могли безкоштовно здати ПЛР-тести та аналізи на антитіла до Covid-19.

Автор фото, ВВС

Після першого дня президентського форуму могло здатися, що поширення коронавірусу Україна повністю контролює, вакцини вже майже тут, а всі партнери безумовно нас підтримують.

Але на форумі не виступали волонтери, які часто шукають кисень для хворих на Covid-19, чи медики з лікарень, які страждають від вигорання за 12 місяців боротьбі з пандемією.

Автор фото, ВВС

Форумів, подібних до коронавірусного, найближчим часом буде 30, пообіцяв пан Зеленський. Бо, за словами президента, в Україні має відбутися великий суспільний діалог - про коронавірус, про мир та війну, про Крим та Донбас, і про комунальні тарифи.